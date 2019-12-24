Автор: Дмитрий Ульянов, Давос, 24. 12. 2019. Просмотров: 204
C 26 по 31 декабря в Давосе, как и каждый год, будет проходить самый древний после Кубка Стенли международный хоккейный турнир, по традиции привлекающий внимание профессионалов и болельщиков.|
Du 26 au 31 décembre Davos accueille, comme chaque année, la plus ancienne compétition internationale de club de hockey sur glace après celle de la coupe Stanley.
В беспощадном современном хоккейном календаре существует один-единственный турнир, по ходу которого о понятии «конкуренция» чаще забывают, чем вспоминают. Конечно, и в его регламенте предусмотрены как первые, так и последние места, но все давно привыкли, что победа на этом турнире – это в первую очередь участие в нем.
Кубок Шпенглера – старейший хоккейный турнир планеты, созданный доктором Карлом Шпенглером ради объединения народов после Первой мировой войны. Кубок и сегодня является неким солнечным островом, практически не задетым безумными вихрями современного спорта. Солнечный остров, где никогда не тает лед... В этом году турнир отметит свое 93-летие и, не изменяя традициям, вновь пройдет в Давосе в период рождественских праздников. В то время, когда остальной спортивный мир нажимает на паузу, в швейцарском городе, наоборот, только начинается хоккей.
Но добавим и ложку дегтя. С каждым сезоном все более проблематичным становится приглашение на турнир топ-команд и, соответственно, лучших игроков. В пример приведем Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) – второй чемпионат по бюджету и популярности после североамериканской НХЛ. Не секрет, что КХЛ имеет невероятно насыщенный календарь и щедрые призовые. Команды, выступающие в этом чемпионате, уже давно расставили свои приоритеты, и их вполне можно понять. Безусловно, выдернуть сильнейших из этой лиги сейчас очень непросто. В прошлом году в Давосе выступал магнитогорский «Металлург» и оставил о себе не самое приятное впечатление. «Магнитка» не взяла в Давос нескольких лидеров, сыграла «спустя рукава» и закономерно вылетела в четвертьфинале. Позже, в сентябре 2019 года, капитана «лис» Сергея Мозякина спросили о влиянии участия в Кубке Шпенглера на итоги прошлого сезона для его команды. Именитый российский хоккеист ответил предельно откровенно: «Считаю, что участие в турнире повлияло не в лучшую сторону. Думаю, что такие мероприятия, по сути, не нужны, они создают лишнее напряжение. Тем более среднегорье, игра идет под нагрузкой, необходима перестройка организма». Но Кубок продолжит жить и без гостей из КХЛ. Впереди 100-летие турнира, и сложно представить, что эта традиция когда-нибудь может кануть в Лету. Однако вернемся к предстоящему, 93-му розыгрышу.
Участники турнира поделены на две группы, которые носят имена легендарных швейцарских игроков – братьев Фердинанда и Ганса Каттини и Биби Торриани. В группу Каттини попали традиционные участники соревнования: швейцарский клуб «Давос» и сборная Канады, а также чешский коллектив «Оцеларжи Тршинец». «Давос» и канадские мастера – рекордсмены по количеству завоеванных Кубков Шпенглера, каждая из команд выигрывала турнир по 15 раз. Разумеется, далеко не все сильнейшие канадские хоккеисты приезжают в Давос. Миссия в НХЛ для них всегда остается на первом месте. Как бы то ни было, на давосском льду ежегодно зажигаются новые молодые и яркие звезды, которые в будущем становятся лидерами «кленовых листьев». Интересно, что в этом году канадскую сборную должен был возглавить легендарный Уэйн Гретцки, но в последний момент все же отказался. Впрочем, не станем исключать возможность приезда лучшего бомбардира НХЛ на Кубок Шпенглера в ближайшем будущем. Третий участник группы Каттини тоже хорошо знаком поклонникам хоккея – «Оцеларжи Тршинец» выступал в Давосе в прошлом розыгрыше и вылетел в четвертьфинале, проиграв местному клубу.
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