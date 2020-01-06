Автор: Лейла Бабаева, Лозанна, 6. 01. 2020. Просмотров: 201
Скоро 1880 атлетов в возрасте 15-18 лет более чем из 70 стран разыграют медали в 16 видах спорта – биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, фигурном катании, лыжном двоеборье, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, бобслее, скелетоне, санном спорте, керлинге, фристайле, сноуборде и ски-альпинизме, отмечается на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).
Первые лыжные гонки в долине Жу (франц.: Vallée de Joux) состоятся 18 января, недалеко от деревни Ле Брассю. Руководитель работ по подготовке к соревнованиям Доминик Роша отметил в интервью телерадиокомпании RTS, что более 60% трассы длиной 3,3 км еще не покрыты снегом. Созданием снежного слоя уже несколько недель занимается специальный коллектив, который, по словам, Доминика Роша, не жалеет сил для того, чтобы завершить работу в срок. Сегодня не рассматривается возможность отменить соревнования по причине отсутствия снега. Интересно, что, на случай отсутствия осадков в этом году, с прошлой зимы в долине Жу сохранили под брезентом около 9 тыс. м3 снега. Летом половина запасов растаяла, вызвав огорчение организаторов, рассчитывавших, что потеря составит не более 30%. Остатки снега распределили на трассе для соревнований в начале декабря прошлого года. С того времени слой стал тоньше из-за периодов оттепелей и дождей.
Впрочем, уже две недели в долине сохраняется минусовая температура, благодаря этому рабочие могут использовать снежные пушки. Интересно, что организаторы пока не желают обсуждать связанные с подготовкой дополнительные расходы. Со своей стороны, Доминик Роша подчеркнул, что проект создания трассы в долине Жу вписывается в долгосрочную перспективу: с одной стороны – это место станет памятным и привлечет туристов, с другой – здесь будут усилены меры по охране природы, а также построены каналы для орошения пастбищ.
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