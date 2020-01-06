Скоро 1880 атлетов в возрасте 15-18 лет более чем из 70 стран разыграют медали в 16 видах спорта – биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, фигурном катании, лыжном двоеборье, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, бобслее, скелетоне, санном спорте, керлинге, фристайле, сноуборде и ски-альпинизме, отмечается на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).



Первые лыжные гонки в долине Жу (франц.: Vallée de Joux) состоятся 18 января, недалеко от деревни Ле Брассю. Руководитель работ по подготовке к соревнованиям Доминик Роша отметил в интервью телерадиокомпании RTS, что более 60% трассы длиной 3,3 км еще не покрыты снегом. Созданием снежного слоя уже несколько недель занимается специальный коллектив, который, по словам, Доминика Роша, не жалеет сил для того, чтобы завершить работу в срок. Сегодня не рассматривается возможность отменить соревнования по причине отсутствия снега. Интересно, что, на случай отсутствия осадков в этом году, с прошлой зимы в долине Жу сохранили под брезентом около 9 тыс. м3 снега. Летом половина запасов растаяла, вызвав огорчение организаторов, рассчитывавших, что потеря составит не более 30%. Остатки снега распределили на трассе для соревнований в начале декабря прошлого года. С того времени слой стал тоньше из-за периодов оттепелей и дождей.



Впрочем, уже две недели в долине сохраняется минусовая температура, благодаря этому рабочие могут использовать снежные пушки. Интересно, что организаторы пока не желают обсуждать связанные с подготовкой дополнительные расходы. Со своей стороны, Доминик Роша подчеркнул, что проект создания трассы в долине Жу вписывается в долгосрочную перспективу: с одной стороны – это место станет памятным и привлечет туристов, с другой – здесь будут усилены меры по охране природы, а также построены каналы для орошения пастбищ.





На каких спортсменов стоит обратить внимание на предстоящих Зимних юношеских Олимпийских играх? На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) отмечается, что среди сноубордистов способен удивить зрителей японец Рука Хирано, в лыжных гонках – немка Хелен Хоффман и американка Кендалл Крамер, в керлинге – канадка Эмили Дешене, в шорт-треке – венгры Аттила Талабош и Балаш Бонтович. Российская сборная будет бороться за медали во всех видах спорта, при этом, в отличие от Олимпийских игр, в которых российские спортсмены в ближайшие четыре года смогут участвовать только под нейтральным флагом , в Зимних юношеских Олимпийских играх парни и девушки будут соревноваться «в полноценном режиме, с российским флагом, а в честь побед наших спортсменов будет исполняться гимн страны», приводит агентство ТАСС слова президента ОКР Станислава Позднякова.Пусть победят сильнейшие!