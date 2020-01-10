Автор: Заррина Салимова, Сион, 10. 01. 2020. Просмотров: 52
В Сионе в 2021 году откроется бассейн с искусственными волнами: в сердце Альп можно будет заниматься серфингом, как в океане.|
Un bassin de vagues artificielles verra le jour dès 2021 à Sion. Il sera alors possible de surfer comme dans un océan au cœur des Alpes.
Чтобы научиться серфингу, больше не нужно отправляться на берег Атлантического океана – поймать волну скоро можно будет в Сионе. Главный город кантона Вале пока больше известен не пляжами, а своими горнолыжными трассами, однако в ближайшем будущем он может превратиться в мекку для серферов.
В конце прошлого года в Сионе был запущен проект Alaïa BAY, предусматривающий строительство бассейна площадью 8 500 квадратных метров, в котором будут генерироваться от 800 до 1 000 искусственных волн в час – это первый бассейн такого типа в континентальной Европе. Волновая установка разработана баскской компанией Wavegarden. Высота волн будет меняться, что сделает бассейн доступным для серферов самых разных уровней, в том числе, для новичков и семей с детьми.
Заниматься серфингом можно будет круглый год. Примечательно, что в Alaïa BAY подумали и об устойчивости проекта, например, вода в бассейне не будет подогреваться, но обещают, что очень холодной она не будет. Кроме бассейна спортивный комплекс в Сионе будет включать магазин товаров для серфинга, ресторан, мастерскую по ремонту досок, зону для йоги, офисы и раздевалки, уточняется на сайте компании, ведущей строительные работы. Открытие комплекса запланировано на 2021 год.
Организаторы надеются ежегодно привлекать тысячи любителей серфинга не только из Швейцарии, но и из близлежащих стран. Стоимость проекта, а также имена частных инвесторов, пока не раскрываются.
Напомним, что ранее мы рассказывали о проекте Basel Wawe, авторы которого планировали построить на Рейне установку, генерирующую искусственную волны шириной 12 метров и высотой 1,6 метра. Сначала сообщалось, что покататься на волнах по Рейну можно будет летом 2018 года, однако затем дата начала работы волновой установки несколько раз переносилась из-за возражений местных жителей. По последним данным, организаторы планируют открыть установку в этом году.
Добавим, что в этом году серфинг вместе со спортивным скалолазанием, бейсболом, карате, скейтбордингом и некоторыми другими видами спорта был включен в программу Летних Олимпийских игр.
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