Автор: НГ, Невшатель, 13. 02. 2020. Просмотров: 71
Такая новость поступила вчера из штаб-квартиры бренда в Невшателе.|
Cette nouvelle nous est parvenu hier du siège du groupe à Neuchâtel.
Мы уже рассуждали вместе с вами о том, как эпидемия коронавируса повлияет на швейцарскую часовую индустрию, и рассказывали, что первой «жертвой» коронавируса в Швейцарии стал часовой салон Time to Move, который был организован Swatch Group после того, как компания решила отказаться от участия в ярмарке часового искусства Baselworld.
Теперь ясно, что это была только первая ласточка. Вчера пресс-служба Bvlgari сообщила о решении бренда, совсем недавно отмеченного в Женеве на церемонии Большой премии высокого часового искусства, не приезжать в этом году в Базель. Приводим полный текст распространенного коммюнике.
После успешного проведения Часовой недели LVMH в Дубае в январе и ввиду текущей социально-экономической ситуации, связанной со все большей неопределенностью относительно приезда иностранных посетителей, часовое подразделение Дома Bvlgari приняло решение не участвовать в выставке Baselworld 2020.
Дом Bvlgari уже встретился с ключевыми клиентами и СМИ в Дубае в отеле Bvlgari в рамках Часовой недели LVMH, где представил самые важные часовые новинки 2020 г., включая мировой рекорд Serpenti Seduttori Tourbillon, Diva Finissima Minute Repeater Malachite, Octo Finissimo Minute Repeater Gold и спортивные Octo Finissimo Automatic 100 meters Steel.
«Это решение было непростым, но мы уверены, что лучшим решением для Bvlgari станут презентации напрямую на самих рынках, начиная с марта. Это не означает, что Bvlgari окончательно покидает Baselworld, решение об участии в выставке в 2021 году и в дальнейшем будет принято до конца июня. Как уже отмечалось ранее, основными критериями продолжения участия в часовых ярмарках станут сроки, а также затраты, на сегодня они не соответствуют коммерческим требованиям и уровню отдачи от инвестиций», - прокомментировал Генеральный директор Группы Bvlgari Жан-Кристоф Бабен.
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