SWISS продлевает приостановку полетов в Шанхай и Пекин

Швейцарская авиакомпания SWISS продлевает приостановку своих рейсов в Пекин и Шанхай до 28 марта. Эта мера была принята в конце января в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Пассажиры могут бесплатно изменить свое бронирование или получить возврат стоимости билета.
70 авиакомпаний отменили все международные рейсы в Китай и из него, а 50 компаний сократили частоту полетов, сообщает RTS. По оценкам Международной организации гражданской авиации, вспышка коронавирусной инфекции может привести к снижению доходов мировых авиакомпаний на 4-5 миллиардов долларов.
По состоянию на 14 февраля от пневмонии, вызванной новым типом коронавирусом, умерли более 1 300 человек. Число заболевших превысило 64 000.
Напомним, что о том, что известно о вирусе на настоящий момент, и том, как защититься от инфекции, если эпидемия распространится в Швейцарии, мы рассказывали в нашей статье.
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675 млн долларов для борьбы с коронавирусомТакая сумма, по оценкам ВОЗ, необходима для реализации глобального плана по защите стран со слабой системой здравоохранения от вспышки 2019-нКоВ.
Швейцарцы против гомофобии и доступного жильяНа референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».
Ураган Киара в ШвейцарииПорывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.
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