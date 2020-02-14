SWISS продлевает приостановку полетов в Шанхай и Пекин

Швейцарская авиакомпания SWISS продлевает приостановку своих рейсов в Пекин и Шанхай до 28 марта. Эта мера была принята в конце января в связи с эпидемией коронавируса в Китае.

Пассажиры могут бесплатно изменить свое бронирование или получить возврат стоимости билета.

70 авиакомпаний отменили все международные рейсы в Китай и из него, а 50 компаний сократили частоту полетов, сообщает RTS. По оценкам Международной организации гражданской авиации, вспышка коронавирусной инфекции может привести к снижению доходов мировых авиакомпаний на 4-5 миллиардов долларов.

По состоянию на 14 февраля от пневмонии, вызванной новым типом коронавирусом, умерли более 1 300 человек. Число заболевших превысило 64 000.

Напомним, что о том, что известно о вирусе на настоящий момент, и том, как защититься от инфекции, если эпидемия распространится в Швейцарии, мы рассказывали в нашей статье.