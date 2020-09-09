Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева, 9. 09. 2020. Просмотров: 127
В отчете Информационного бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS) отмечается, что сообщения о подозрении на незаконную деятельность клиентов поступают не только от банков, но и от платежных сервисов, финансовых консультантов, управляющих состоянием, эмитентов кредитных карт, казино, страховых компаний, адвокатов, нотариусов и т.д. В 2019 году MROS получило 7705 таких писем, что на 25% больше, чем в 2018-м, и почти в 7 раз больше, чем в 2010-м. Всего было осуществлено подозрительных финансовых операций на сумму 12,9 млрд франков, предполагается, что большая часть этих денег была получена мошенническим путем или в виде взяток. Более 60% принадлежат лицам, проживающим за границей, в связи с этим MROS обменивается информацией с аналогичными службами других стран.
По данным MROS, его штат был расширен по решению правительства, в результате в конце 2019 года в обработке находилось на 20% больше писем, чем в конце 2018-го. Переход на новые способы анализа информации требует времени и усилий, но в будущем эксперты смогут быстрее выявлять способы отмывания денег. В прошлом году MROS получило 114 сообщений о возможном финансировании терроризма, чаще всего основанием для предоставления таких данных были статьи в газетах, наблюдение за операциями по счетам и сведения, полученные от третьих лиц. Активнее всех в этой сфере оказались банки: доля их сообщений в общем числе выросла с 71% до 90% в 2010-2019 гг.
Правильный ли выбор в подобных обстоятельствах сделал банк Credit Suisse, станет известно позднее, если прокуратура Бельгии начнет расследование на основании полученных от властей Франции данных. Сведения о 2,6 тыс. бельгийских клиентов швейцарского банка были предоставлены в 2019 году. На родине Эмиля Золя, а также в Нидерландах, Германии и Великобритании уже ведутся расследования в отношении второго по величине банка Конфедерации в связи с отмыванием денег. Credit Suisse есть чего опасаться, особенно после того, как банку UBS присудили самый большой в истории Франции штраф за нарушения налогового законодательства. Credit Suisse уже сделал заявление о том, что намерен работать с клиентами, которые платят налоги и декларируют все свои активы.
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