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среда, 9 сентября 2020 года   

Швейцарские банки-информаторы|Ces banques suisses qui dénoncent leurs clients

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева, 9. 09. 2020. Просмотров: 127

Откуда деньги? © Tim Evans/unsplash.com

За последние 10 лет руководство швейцарских компаний, в первую очередь банков, стало намного чаще информировать следственные органы о возможных случаях отмывания денег. Зачем менеджеры так поступают, и к чему это приводит?|
Ces 10 dernières années les banques et différentes compagnies suisses communiquent de plus en plus souvent aux autorités les cas possibles de blanchiment d’argent. Réfléchissons un peu où cette politique les amène.

В отчете Информационного бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS) отмечается, что сообщения о подозрении на незаконную деятельность клиентов поступают не только от банков, но и от платежных сервисов, финансовых консультантов, управляющих состоянием, эмитентов кредитных карт, казино, страховых компаний, адвокатов, нотариусов и т.д. В 2019 году MROS получило 7705 таких писем, что на 25% больше, чем в 2018-м, и почти в 7 раз больше, чем в 2010-м. Всего было осуществлено подозрительных финансовых операций на сумму 12,9 млрд франков, предполагается, что большая часть этих денег была получена мошенническим путем или в виде взяток. Более 60% принадлежат лицам, проживающим за границей, в связи с этим MROS обменивается информацией с аналогичными службами других стран.

По данным MROS, его штат был расширен по решению правительства, в результате в конце 2019 года в обработке находилось на 20% больше писем, чем в конце 2018-го. Переход на новые способы анализа информации требует времени и усилий, но в будущем эксперты смогут быстрее выявлять способы отмывания денег. В прошлом году MROS получило 114 сообщений о возможном финансировании терроризма, чаще всего основанием для предоставления таких данных были статьи в газетах, наблюдение за операциями по счетам и сведения, полученные от третьих лиц. Активнее всех в этой сфере оказались банки: доля их сообщений в общем числе выросла с 71% до 90% в 2010-2019 гг.

Сухие цифры можно подкрепить конкретным примером: женевский банк Syz заблокировал около 900 млн долларов на счетах своего клиента – экономиста из Анголы, подозреваемого в отмывании денег. В настоящее время его делом занимается женевская прокуратура, подследственному грозит лишение свободы на срок до 3 лет. По мнению экспертов, руководство банков рассуждает сегодня не так, как 10-20 лет назад, налицо желание улучшить репутацию кредитно-финансовых учреждений. Это неудивительно, поскольку раньше банковскую тайну в Швейцарии можно было сравнить с неприступной крепостью, а сегодня банки имеют право информировать MROS о подозрительных операциях клиентов – в противном случае их могут обвинить в содействии отмыванию денежных средств. Кредитно-финансовые учреждения находятся в щекотливом положении: сообщишь куда следует – потеряешь клиента, не сообщишь – привлекут к ответу за незаконную деятельность.

Правильный ли выбор в подобных обстоятельствах сделал банк Credit Suisse, станет известно позднее, если прокуратура Бельгии начнет расследование на основании полученных от властей Франции данных. Сведения о 2,6 тыс. бельгийских клиентов швейцарского банка были предоставлены в 2019 году. На родине Эмиля Золя, а также в Нидерландах, Германии и Великобритании уже ведутся расследования в отношении второго по величине банка Конфедерации в связи с отмыванием денег. Credit Suisse есть чего опасаться, особенно после того, как банку UBS присудили самый большой в истории Франции штраф за нарушения налогового законодательства. Credit Suisse уже сделал заявление о том, что намерен работать с клиентами, которые платят налоги и декларируют все свои активы.

 

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