В отчете Информационного бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS) отмечается, что сообщения о подозрении на незаконную деятельность клиентов поступают не только от банков, но и от платежных сервисов, финансовых консультантов, управляющих состоянием, эмитентов кредитных карт, казино, страховых компаний, адвокатов, нотариусов и т.д. В 2019 году MROS получило 7705 таких писем, что на 25% больше, чем в 2018-м, и почти в 7 раз больше, чем в 2010-м. Всего было осуществлено подозрительных финансовых операций на сумму 12,9 млрд франков, предполагается, что большая часть этих денег была получена мошенническим путем или в виде взяток. Более 60% принадлежат лицам, проживающим за границей, в связи с этим MROS обменивается информацией с аналогичными службами других стран.

По данным MROS, его штат был расширен по решению правительства, в результате в конце 2019 года в обработке находилось на 20% больше писем, чем в конце 2018-го. Переход на новые способы анализа информации требует времени и усилий, но в будущем эксперты смогут быстрее выявлять способы отмывания денег. В прошлом году MROS получило 114 сообщений о возможном финансировании терроризма, чаще всего основанием для предоставления таких данных были статьи в газетах, наблюдение за операциями по счетам и сведения, полученные от третьих лиц. Активнее всех в этой сфере оказались банки: доля их сообщений в общем числе выросла с 71% до 90% в 2010-2019 гг.

Сухие цифры можно подкрепить конкретным примером: женевский банк Syz заблокировал около 900 млн долларов на счетах своего клиента – экономиста из Анголы, подозреваемого в отмывании денег. В настоящее время его делом занимается женевская прокуратура, подследственному грозит лишение свободы на срок до 3 лет. По мнению экспертов, руководство банков рассуждает сегодня не так, как 10-20 лет назад, налицо желание улучшить репутацию кредитно-финансовых учреждений. Это неудивительно, поскольку раньше банковскую тайну в Швейцарии можно было сравнить с неприступной крепостью, а сегодня банки имеют право информировать MROS о подозрительных операциях клиентов – в противном случае их могут обвинить в содействии отмыванию денежных средств. Кредитно-финансовые учреждения находятся в щекотливом положении: сообщишь куда следует – потеряешь клиента, не сообщишь – привлекут к ответу за незаконную деятельность.

Правильный ли выбор в подобных обстоятельствах сделал банк Credit Suisse, станет известно позднее, если прокуратура Бельгии начнет расследование на основании полученных от властей Франции данных. Сведения о 2,6 тыс. бельгийских клиентов швейцарского банка были предоставлены в 2019 году. На родине Эмиля Золя, а также в Нидерландах, Германии и Великобритании уже ведутся расследования в отношении второго по величине банка Конфедерации в связи с отмыванием денег. Credit Suisse есть чего опасаться, особенно после того, как банку UBS присудили самый большой в истории Франции штраф за нарушения налогового законодательства. Credit Suisse уже сделал заявление о том, что намерен работать с клиентами, которые платят налоги и декларируют все свои активы.