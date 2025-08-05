UBS удвоил прибыль

Во втором квартале этого года UBS превзошел ожидания аналитиков, заработав 2,4 млрд долларов, что более чем в два раза больше, чем годом ранее. Доходы банка выросли на 2%, достигнув 12,11 млрд долларов, а расходы снизились на 6% - до 9,76 млрд долларов.

Кроме того, банк смог привлечь клиентские активы в сфере управления состояниями. Чистый приток новых средств составил 23 млрд долларов. Всего к середине года под управлением UBS находилось 6618 млрд активов (по сравнению с 6153 млрд на конец марта).

Что касается интеграции Credit Suisse, то банк уже перевел в свои системы около трети зарегистрированных в Швейцарии клиентских счетов. Урегулирование спора между Credit Suisse и администрацией США также способствовало росту результатов банка: в мае UBS уладил дело о содействии уклонению от уплаты налогов, выплатив штраф в размере 511 млн долларов.

Представляя квартальные результаты, генеральный директор UBS Серджио Эрмотти раскритиковал планы властей по ужесточению требований к капиталу крупных банков, назвав их непропорциональными и экстремальными. «Нам не нужно, чтобы нас любили, но мы требуем уважения», - заявил он (неизбежно вызвав ассоциации с фразой «Но ты просишь без уважения» легендарного Марлона Брандо в роли Вито Корлеоне). Согласно предложению Федерального совета, иностранные дочерние компании банка должны быть полностью обеспечены собственным капиталом. По оценкам UBS, это повлечет за собой значительные расходы: банку потребуется дополнительный капитал в размере около 24 млрд долларов, что может поставить под угрозу его конкурентоспособность. Банк намерен представить свои аргументы властям в конце августа или начале сентября. Эрмотти также прокомментировал слухи по поводу переноса штаб-квартиры UBS, отметив, что «нашим приоритетом является то, что мы можем продолжать успешно работать из Швейцарии».

В плане прогнозов UBS проявляет осторожность, намереваясь достичь своих финансовых целей на 2025 и 2026 годы, несмотря на сохраняющуюся макроэкономическую и геополитическую неопределенность.

Ранее банк подвергся критике за размещение финансовых продуктов с высоким уровнем риска среди своих клиентов. Речь идет о сложных деривативах, связанных с валютами, которые, по данным Financial Times, принесли клиентам убытки в несколько сотен миллионов франков после падения курса доллара. По информации UBS, пострадали менее 200 из более чем 100 000 состоятельных клиентов. Банк признал и решил проблему, не прокомментировав размер компенсаций.

Пока UBS удваивает прибыль, Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) уходит в минус. В первом полугодии BNS/SNB получил убыток в размере 15,3 млрд франков. В частности, по валютным позициям был зафиксирован убыток в размере 22,7 млрд франков, а по золотым запасам, объем которых остался неизменным, получена прибыль в размере 8,6 млрд франков. Позиции в швейцарских франках принесли убытков на один миллиард. Основой причиной отрицательных результатов стала стоимость доллара по отношению к франку. Нацбанк располагает огромными валютными резервами, которые, как поясняют экономические обозреватели, были приобретены для защиты минимального курса евро (от которого отказались в 2015 году), а затем для ослабления франка. BNS/SNB удалось сократить часть валютных резервов, но на конец июня они все еще составляли более 720 млрд франков. Дальнейшие результаты во многом зависят от развития рынков золота, валюты и капитала.