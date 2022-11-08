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среда, 9 ноября 2022 года   

Швейцария – угольный центр?|La Suisse est un centre du charbon?

Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 8. 11. 2022.

Фото: Andrey Andreyev, Unsplash

Накануне открывшейся в воскресенье в Египте Конференции по изменению климата СOP27, общественная организация Public Eye опубликовала исследование о роли швейцарских компаний в мировой добыче угля и торговле им.

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À la veille de la conférence sur le changement climatique COP27 qui s’est ouverte dimanche en Égypte, l’ONG Public Eye a publié une étude sur le rôle des entreprises suisses dans l’extraction et le commerce du charbon au niveau mondial.

Проблема изменения климата отошла на второй план из-за пандемии, войны в Украине, экономического, энергетического и продовольственного кризисов. Однако в последнее время эко-активисты стали проявлять инициативу, не давая журналистам заскучать и преподнося каждый день новые информационные поводы: то автомобильную дорогу заблокируют, то картину Ван Гога гороховым супом обольют, то в знак протеста приклеят себя к рамам полотен Гойи. Остановить такими действиями климатические изменения вряд ли получится, зато можно привлечь внимание к проблеме – и это, несомненно, удалось.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не так давно заявил, что борьба с изменением климата – это «вопрос жизни и смерти, нашей безопасности сегодня и нашего выживания завтра». Очевидно, что такую глобальную проблему можно решить только совместными усилиями. Основа для «борьбы за климат» должна быть заложена в рамках 27-й Конференции ООН по климату, которая начала свою работу 6 ноября в Шарм-эль-Шейхе. В течение двух недель представители около двух сотен стран будут думать над тем, как спасать планету, пострадавшую в этом году от многочисленных бедствий, включая исторические наводнения в Пакистане, повторяющиеся волны жары в Европе, ураганы, пожары и засухи.

В центре внимания окажется и вопрос помощи беднейшим странам, которые не несут ответственности за глобальное потепление, но страдают от его последствий больше остальных. Действительно, на долю G20 приходится 80% глобальных выбросов, при этом многих членов «Большой двадцатки» нередко обвиняют в невыполнении своих обязательств по достижению климатических целей и оказанию помощи развивающимся государствам.

С призывом выплатить компенсацию южным странам, содействовать более быстрому сокращению выбросов парниковых газов и ускорить переход на экологически чистую энергию выступили также некоторые швейцарские неправительственные организации. Дело в том, что Швейцария косвенно способствует добыче и торговле одного из самых загрязняющих видов топлива – угля, который отвечает почти за половину роста выбросов CO2. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, в этом году мировое производство угля превысит 8 млрд тонн – это рекорд. Порода добывается, в основном, в Китае, Индии и США, тогда как 40% мировой торговли углем проходит через Швейцарию.

Как отмечается в опубликованном накануне открытия COP27 исследовании организации Public Eye, в Швейцарии в настоящее время насчитывается 245 компаний, занимающихся прямо или косвенно торговлей и добычей угля. Предприятия расположены в основном в Женеве (78), Тичино (55) и Цуге (54). Швейцарские компании добывают около 500 млн тонн угля в год. Это означает, что они ежегодно производят около 5,4 млрд тонн CO2, что больше, чем выбросы США. Причем эти показатели не учитываются в климатической политике Швейцарии.

В докладе Public Eye особое внимание уделено роли швейцарских банков, которые занимают десятое место в мире по объему финансирования угольной промышленности. С момента принятия Берном обязательств по Парижскому соглашению в 2016 году они предоставили швейцарским угольным компаниям кредиты на сумму более 3 млрд франков. За шесть лет ежегодный объем привлеченных средств увеличился на 72%. Лидером оказался Credit Suisse, выделивший компаниям более 2 млрд франков. Среди клиентов банка – Trafigura и Glencore, а также российские компании «Сибантрацит» и СУЭК. Далее следуют UBS (818 млн) и Цюрихский кантональный банк (339 млн).

В ответ на критику банки заявили, что массово сокращают свои инвестиции в угольную отрасль. В комментарии RTS представители Credit Suisse признали, что финансовые потоки должны быть приведены в соответствие с целями, определенными в Парижском соглашении. «В течение 2021 года мы сократили наш кредитный риск по углю на 39%», - говорится в сообщении банка, который, к слову, не предоставляет финансирование компаниям, которые получают 25% своего оборота от угля, «если они не поддерживают энергетический переход». В 2030 году этот порог будет снижен до 5%. UBS также заявил о намерении резко сократить свои обязательства в отношении ископаемого топлива, а Водуазский кантональный банк не признал результаты исследования Public Eye. По словам пресс-секретаря, банк не финансирует добычу угля, и большая часть его финансирования является транзакционной. Женевский кантональный банк также подчеркнул, что финансирует не непосредственно продукты, а компании, которые организуют торговлю в глобальном масштабе. Что касается финансирования угольной отрасли, то она, согласно заявлению банка, составляет лишь незначительную часть его обязательств и не является направлением развития для кредитно-финансового учреждения.

По оценкам экспертов, финансовый сектор четко определил связанные с изменением климата риски и явно заинтересован в их снижении, а также в поддержке происходящих изменений. А швейцарские власти, по информации RTS, могут вскоре потребовать от транснациональных корпораций публиковать данные об углеродном следе, возникающем в результате их деятельности, а также о финансовых рисках, которые они могут создавать. Активисты, впрочем, считают, что этого недостаточно. По их мнению, необходимо прекратить финансирование угольных компаний со стороны банков, а также принять обязательные меры, которые подтолкнут предприятия выйти из угольной отрасли.

 

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