В понедельник утром жители Берна увидели необычную картину: Федеральная площадь за одну ночь превратилась в палаточный городок экоактивистов. Молодые люди из разных швейцарских городов приехали в фактическую столицу Конфедерации, чтобы в рамках кампании #RiseUpForChange (англ.: вставай ради перемен) выразить свой протест против политической и экономической системы, ответственной, по их мнению, за климатический кризис. Акция организована совместными усилиями разных общественных движений, среди которых Climate Justice, Extinction Rebellion, Klimastreik и Break Free.

Атмосферой происходящее чем-то напоминает школьный летний лагерь: палатки, спальные мешки, барабаны, разноцветные флажки, стоги сена … Кто-то рисует цветными мелками, кто-то поет, кто-то играет, кто-то надувает воздушные шарики, кто-то катается на самодельных качелях. Установлены мобильные туалетные кабинки, сцена и что-то похожее на полевую кухню – в общем, к «оккупации» площади ребята подошли основательно.

Активисты намерены оставаться на Бундесплац до конца недели, однако пока неясно, позволит ли это полиция. Дело в том, что организовывать демонстрации и митинги на главной площади города во время парламентских сессий (а в эти дни в Федеральном дворце как раз проходит осенняя сессия), как правило, запрещено. Другими словами, разбив без разрешения властей палаточный лагерь, защитники климата нарушили правила, однако их этот факт не смущает, так как свою акцию они рассматривают как акт гражданского неповиновения.

Городские власти, не ожидавшие, очевидно, что молодые люди буквально займут площадь, начали переговоры с ними, пытаясь наладить диалог. В свою очередь, представители парламента, председательница Национального совета Изабель Море и председатель Совета кантонов Ханс Штекли, направили городу и кантону письмо, в котором напомнили, что сессия должна пройти без помех, а депутаты должны иметь возможность без проблем добраться до зала заседаний. Море и Штекли потребовали обеспечить соблюдение действующих правовых норм, то есть выдворить демонстрантов. Городская администрация предложила протестующим альтернативное место проведения демонстрации и попросила уйти с Бундесплац до полудня вторника. Если это условие не будет выполнено, то муниципальный совет примет решение о дальнейших действиях сегодня днем. Пока известно лишь то, что манифестанты обещали освободить площадь во вторник утром для еженедельного фермерского рынка.

«Мы хотим, чтобы акция прошла мирно и красочно», - рассказала одна из девушек, которую мы застали за рисованием плаката. На вопрос, почему они решили организовать акцию именно сейчас, активисты ответили, что не могут больше ждать, ведь «климатический кризис тоже не ждет». Что касается места проведения мероприятия, то Федеральная площадь была ими выбрана как символ «вызванных климатическими изменениями разрушений». В частности, активисты критикуют парламент и Федеральный совет, которые выделили почти два миллиарда франков для поддержки авиационной отрасли, а также высказывают свое недовольство политикой Нацбанка, штаб-квартира которого также расположена на Бундесплац, и крупных швейцарских кредитно-финансовых учреждений, которые «продолжают инвестировать миллиарды в добычу ископаемого топлива».

Экоактивисты приглашают всех желающих присоединиться к ним. В планах у ребят – проведение семинаров, круглых столов, дискуссий и других мероприятий, на которых будут рассматриваться самые разнообразные аспекты климатической справедливости и обсуждаться меры по предотвращению климатического кризиса. Вместе они будут размышлять над тем, как может выглядеть «социальный и справедливый мир без эксплуатации природы».

Любопытное совпадение (совпадение ли?!): неправительственная организация Oxfam опубликовала в понедельник доклад о климатической справедливости. По данным Oxfam, в период с 1990 по 2015 годы выбросы CO2, ответственные за глобальное потепление, увеличились почти на 60%. При этом на 1% богатейшего населения планеты (около 63 млн человек) приходится 15% совокупных выбросов, что в два раза больше, чем доля, которая приходится на беднейшую половину населения мира, а на 10% богатейших людей планеты (около 630 млн человек) приходится 52% всех выбросов CO2.

«За последние 20-30 лет климатический кризис усугубился, а ограниченный глобальный углеродный бюджет был растрачен на увеличение потребления богатым населением, а не на то, чтобы вытащить людей из нищеты», - пишет НПО, подчеркивая, что группы, которые «больше всего страдают от этой несправедливости, в то же время в наименьшей степени ответственны за климатический кризис» – это беднейшее население и будущие поколения. Oxfam призывает правительства по всему мире исправить ситуацию, поставив социальную справедливость и меры по защите климата в центр планов по восстановлению экономики после пандемии.