Ученые проанализировали данные о 29 озерах, расположенных на высоте от 193 м до 1797 м, включая Леман, Лаго-Маджоре, Муртенское, Невшательское, Фирвальдштетское, Бриенцское озера и др. Наибольшую угрозу глобальное потепление представляет для водоемов, расположенных на средней высоте. Исследователи провели ряд опытов, симулируя происходящие в таких озерах процессы с помощью физической модели, получившей название Simstrat. Модель была разработана в 2002 году и уже не раз с успехом применялась для исследования озер с разными физическими свойствами, отмечается на сайте Eawag.

Эксперты впервые использовали новые сценарии изменения климата в Швейцарии (CH2018), при составлении которых была учтена сложная топография Альп. Благодаря этому симуляция дала намного более точные результаты, чем во время предыдущих экспериментов. Исследователи использовали три сценария: наихудший – постоянный рост объема парниковых газов, средний – выбросы парниковых газов достигнут максимума к 2050 году и наиболее оптимистичный – рост глобальной средней температуры не превысит 2°C.

Выводы: если температура на планете поднимется больше чем на 2°C, то озера на средней высоте могут потерять свое ледовое покрытие в течение XXI века. Это нарушит ход перемешивания воды и, следовательно, равномерное распределение кислорода, а также создаст условия для размножения ядовитых цианобактерий.

При любом сценарии высокогорным озерам не страшны резкие изменения – вода в них по-прежнему будет перемешиваться дважды в год как минимум до конца XXI века. Среди таких водоемов – озеро Санкт-Мориц, воды которого поблескивают в лучах солнца на высоте 1768 метров. В расположенных на Швейцарском плато больших водоемах, включая Леман и Цюрихское озеро, вода уже перемешивается один раз в год, а в будущем, вероятно, это будет происходить нерегулярно.

Авторы исследования подчеркивают, что своевременное принятие мер по смягчению последствий изменения климата позволит сократить влияние глобального потепления на швейцарские озера. В таком случае «переворот» экосистем произойдет в небольшом количестве водоемов.

Если говорить об озерах планеты в целом, то, по данным исследования, проведенного учеными Мичиганского технологического исследовательского института (MTRI), изменение климата влияет на особенности фиксации углерода в крупнейших пресноводных озерах Земли. Исследователи изучили пять Великих озер на границе США и Канады, озера Танганьика, Виктория и Ньяса в Африке, озеро Байкал в России и озера Большое Медвежье и Большое Невольничье в Канаде. В двух канадских озерах и озере Танганьика отмечено ускорение роста водорослей, что свидетельствует о больших изменениях в экосистемах. Как известно, водоросли участвуют в процессе фотосинтеза, т.е. поглощении, превращении и использовании энергии квантов света в различных реакциях, в том числе преобразовании углекислого газа в органические вещества.

Ученые не нашли доказательств влияния изменения климата на остальные восемь озер, но это может быть связано со сравнительно небольшим периодом наблюдения – 16 лет. Интересно, что вокруг Байкала отмечен рост числа населенных пунктов и использования земли в разных целях (например, вырубка леса), что может привести к увеличению объемов питательных веществ, поступающих в озеро. В будущем ученые ожидают сокращения периода, в течение которого озеро Байкал покрыто льдом.