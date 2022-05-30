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вторник, 31 мая 2022 года   

Швейцарский Public Eye не дремлет|Le Public Eye suisse veille toujours

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 30. 05. 2022.

Photo © Nashagazeta

Активная общественная организация взялась за расположенные в Швейцарии транснациональные компании, поддерживающие, по ее мнению, Владимира Путина.

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Une organisation militante attaque les multinationales domiciliées en Suisse qui, selon elle, soutiennent Vladimir Poutine.

Возможно, кто-то из наших читателей, как и мы, обнаружил недавно в своем почтовом ящике белый конверт без указания отправителя, адресованный «всем, кто хочет немедленно положить конец несправедливости». Положить конец несправедливости мы хотим, однако вряд ли бы обратили на конверт особое внимание, если бы не надпись красным шрифтом, гласившая: «Находящиеся в Швейцарии транснациональные компании подпитывают военную казну Владимира Путина». Признаемся, такого мы еще не видели, а потому вскрыли конверт.

В нем оказалась листовка общественной организации Public Eye (буквально – Глаз общественности), которая сама представляет себя как независимого и неподдающегося коррупции борца против всех форм несправедливости швейцарского происхождения. Мы уже не раз упоминали эту организацию, насчитывающую 28 тысяч членов, – обычно в связи с присуждаемым ею в рамках Давосского форума анти-Оскаром (кому интересно, могут посмотреть здесь, а совсем недавно – в связи с выдвинутым ею к правительству Швейцарии требованием делать больше для блокирования российских активов. 

Теперь в фокусе внимания борцов за справедливость – транснациональные компании. Читаем текст: «Русские нефть и газ – топливо войны против Украины, поскольку доходы от этого сырья щедро пополняют казну российского государства. В центре этой бессовестной торговли – расположенные в Швейцарии транснациональные компании. От 50 до 60% торговли нефтью и нефтяными продуктами проходит через Швейцарию. В нашей маленькой стране наблюдается уникальная для всего мира концентрация крупных компаниях, торгующих сырьем <> Война четко показывает, что деятельность этих компаний слишком мало регламентирована. Это должно немедленно прекратиться!» Указывается и конкретная цифра российских доходов от этой деятельности – более 200 мрлд франков в год.

Это воззвание сопровождалось художественно оформленным документом, явно преследовавшим целью наиболее наглядно ткнуть пальцем в десять наиболее провинившихся, по мнению Public Eye, компаний, с указанием их основной области деятельности и годового оборота. Кто же попал в этот черный список? Glencore (торговля сырьем, 133,5 млрд франков), Vitol (торговля нефтью, 131.3 мрлд фр.) Cargill (торговля продуктами питания, в частности, крупы, соя, какао, 107,9 млрд фр.), Mercuria (торговля сырьем, 86,8 млрд фр.), Nestlé (аграрно-пищевой холдинг, 84,3 млрд), Roche (химия/фармацевтика, 58,3 млрд франков), Gunvor (торговля нефтью, 46,9 млрд франков), Novartis (химия/фармацевтика, 45,6 млрд франков), BHP Group (торговля сырьем, 40,3 млрд франков), Groupe Coop (конгломерат, 30.2 млрд фр.)

Невооруженным глазом видно, что, объявив войну торговцам нефтью и газом, Public Eye свалил в ту же кучу и компании, не имеющие к этому никакого отношения, скопом обвинив их всех в «финансировании авторитарных режимов, коррупции, разрушении окружающей среды и нарушении прав человека». Подобные огульные обвинения подрывают доверие к деятельности организации, хотя и не удивляют – люди все более неразборчивы. Давайте не следовать их примеру.

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