Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 2 июня 2020 года   

Коронавирус: кантон Женева возрождает туризм|Coronavirus: le canton de Genève relance le tourisme

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 2. 06. 2020. Просмотров: 276

Знаменитый женевский фонтан до сих пор выключен. Ждем! © Nashagazeta.ch

Наша Газета на раз писала, что среди отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, выделяется туризм, и рассказывала, как в Швейцарии пытаются минимизировать убытки и привлечь гостей. Вот еще один пример.

|

Vous savez bien que le secteur touristique figure parmi les plus touchés par la pandémie de Covid-19. La Suisse exploit plusieurs moyens pour faire revenir les visiteurs. Voici encore un exemple.

На прошлой неделе Пьер Моде, удержавшийся в кресле государственного советника и обеспечивший себе пожизненную ренту, напомнил в рамках пресс-конференции о важности туризма для кантона: 15 тысяч человек работают здесь в более 2200 заведениях ресторанно-гостиничного бизнеса.

Запланированные кантоном меры ставят целью сохранение рабочих мест в этом секторе и максимальное сокращение банкротств. Есть, о чем задуматься: по словам главы Департамента экономического развития кантона, на восстановление «до-коронавирусного» уровня туризма в Женеве потребуется пять лет.

По примеру других кантонов, быстрее отреагировавших на ситуацию, Женева будет стараться привлечь путешественников среди соотечественников – они составляют пока лишь 18% по сравнению с 35% в кантоне Во – за счет кардинального снижения цен. С 1 июля по 31 августа стоимость 10 000 ночевок в женевских гостиницах сократится на две трети. Треть расходов возьмет на себя кантон, еще треть – отели, так что на долю туристов придется лишь треть от обычной объявленной стоимости номера. Стоимость этой акции, включая рекламную кампанию, составляет для кантона 1,5 млн франков, а ожидаемая прибыль – около 9 млн.  Фонд Genève Tourisme, со своей стороны, получил два миллиона франков для разработки привлекательных «туристических наборов», ориентированных, в частности, на гостей из немецкой части страны и имеющих определенные темы: например, прогулки по виноградникам и Международная Женева. Акцию поддерживают такие местные знаменитости, как писатель Жоэль Дикер, мореплаватель Алан Рура и шеф-повар Филипп Шеврие.

Не забыты и местные жители. «Туристические чеки» на сумму от 100 до 200 франков будут распространены среди населения в течение июля-августа, «насколько хватит». Сколько их всего и как именно они будут распространяться, не сообщается, но кантональные власти оценивают этот жест в миллион франков, отмечая, что хотят поддержать, прежде всего, наименее обеспеченных женевцев, которые в этом году не смогут позволить себе отправиться на каникулы.

Добавим, что разработанный Genève Tourisme и уже подхваченный на национальном уровне лэйбл Corona Safe – своеобразный знак качества, гарантирующий, что в данном заведении вы не рискуете заразиться коронавирусом – будет применяться повсеместно, при этом туристический сбор уменьшится вдвое.

Пакет мер на общую сумму 4,5 млн франков должен получить одобрение Большого совета Женевы уже на этой неделе, после чего можно будет перейти к реализации. 

Но это еще впереди, а тем временем Женева отличилась не самым лучшим образом. Рассказываем. В 2006 году группа швейцарских политиков и предпринимателей создала организацию под названием «Сообщество интересов Приоритет Свобода» (Le Communauté d'intérêts (CI) Priorité Liberté). Ее цель – отстаивать гражданские свободы перед лицом ненужных ограничений, навязываемых государством. С тех пор «чемпиону» ежегодно присуждается премия. В рамках 14-й церемонии, прошедшей онлайн, обладателем анти-премии «Ржавый параграф» стала до вчерашнего дня мэр Женевы Сандрин Салерно https://nashagazeta.ch/news/politica/16531 - именно по ее инициативе муниципалитет решил «феминизировать» 500 указателей возле пешеходных переходов города. Лучше бы, правда, зарплаты сравняли!

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.04
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 72.68

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: новые послабления вступят в силу 6 июня

 В следующую субботу меры борьбы с коронавирусом в Швейцарии будут значительно смягчены. Федеральный совет решил, среди прочего, с 8 июня снова ослабить ограничения на въезд в страну, а с 19 июня – отменить объявленное в соответствии с Законом об эпидемиях чрезвычайное положение.

Всего просмотров: 3,248

Covid-19: в Швейцарии впервые умер ребенок

Согласно санитарному бюллетеню от 31 мая, в Швейцарии подтверждены 30862 случая заражения новым коронавирусом, 1657 заболевших скончались, в том числе один младенец.

Всего просмотров: 1,780

Продукты от швейцарских фермеров

 В период карантина многие швейцарцы стали покупать свежие продукты у местных производителей и сегодня не хотят возвращаться к фруктам и овощам из супермаркетов, часто привезенным из далеких стран. Где именно можно купить свежие овощи и нежное мясо?

Всего просмотров: 1,072
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: в Швейцарии впервые умер ребенок

Согласно санитарному бюллетеню от 31 мая, в Швейцарии подтверждены 30862 случая заражения новым коронавирусом, 1657 заболевших скончались, в том числе один младенец.

Всего просмотров: 1,780

Евангелисты помогают получить вид на жительство в Швейцарии

 Фото - Наша газета Для того, чтобы получить эту помощь, желательно перейти в новую веру, если вы раньше этого не сделали.

Всего просмотров: 4,557

Любовь в галантную эпоху

 В замке Пранжен открылась новая выставка, посвященная темам соблазнения, вожделения и сексуальности в XVIII веке.

Всего просмотров: 674
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top