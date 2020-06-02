На прошлой неделе Пьер Моде, удержавшийся в кресле государственного советника и обеспечивший себе пожизненную ренту, напомнил в рамках пресс-конференции о важности туризма для кантона: 15 тысяч человек работают здесь в более 2200 заведениях ресторанно-гостиничного бизнеса.



Запланированные кантоном меры ставят целью сохранение рабочих мест в этом секторе и максимальное сокращение банкротств. Есть, о чем задуматься: по словам главы Департамента экономического развития кантона, на восстановление «до-коронавирусного» уровня туризма в Женеве потребуется пять лет.





По примеру других кантонов, быстрее отреагировавших на ситуацию, Женева будет стараться привлечь путешественников среди соотечественников – они составляют пока лишь 18% по сравнению с 35% в кантоне Во – за счет кардинального снижения цен. С 1 июля по 31 августа стоимость 10 000 ночевок в женевских гостиницах сократится на две трети. Треть расходов возьмет на себя кантон, еще треть – отели, так что на долю туристов придется лишь треть от обычной объявленной стоимости номера. Стоимость этой акции, включая рекламную кампанию, составляет для кантона 1,5 млн франков, а ожидаемая прибыль – около 9 млн. Фонд Genève Tourisme, со своей стороны, получил два миллиона франков для разработки привлекательных «туристических наборов», ориентированных, в частности, на гостей из немецкой части страны и имеющих определенные темы: например, прогулки по виноградникам и Международная Женева. Акцию поддерживают такие местные знаменитости, как писатель Жоэль Дикер , мореплаватель Алан Рура и шеф-повар Филипп Шеврие Не забыты и местные жители. «Туристические чеки» на сумму от 100 до 200 франков будут распространены среди населения в течение июля-августа, «насколько хватит». Сколько их всего и как именно они будут распространяться, не сообщается, но кантональные власти оценивают этот жест в миллион франков, отмечая, что хотят поддержать, прежде всего, наименее обеспеченных женевцев, которые в этом году не смогут позволить себе отправиться на каникулы.Добавим, что разработанный Genève Tourisme и уже подхваченный на национальном уровне лэйбл Corona Safe – своеобразный знак качества, гарантирующий, что в данном заведении вы не рискуете заразиться коронавирусом – будет применяться повсеместно, при этом туристический сбор уменьшится вдвое.Пакет мер на общую сумму 4,5 млн франков должен получить одобрение Большого совета Женевы уже на этой неделе, после чего можно будет перейти к реализации.

Но это еще впереди, а тем временем Женева отличилась не самым лучшим образом. Рассказываем. В 2006 году группа швейцарских политиков и предпринимателей создала организацию под названием «Сообщество интересов Приоритет Свобода» (Le Communauté d'intérêts (CI) Priorité Liberté). Ее цель – отстаивать гражданские свободы перед лицом ненужных ограничений, навязываемых государством. С тех пор «чемпиону» ежегодно присуждается премия. В рамках 14-й церемонии, прошедшей онлайн, обладателем анти-премии «Ржавый параграф» стала до вчерашнего дня мэр Женевы Сандрин Салерно https://nashagazeta.ch/news/politica/16531 - именно по ее инициативе муниципалитет решил «феминизировать» 500 указателей возле пешеходных переходов города. Лучше бы, правда, зарплаты сравняли!



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