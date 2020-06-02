Автор: Надежда Сикорская, Женева, 2. 06. 2020. Просмотров: 276
Наша Газета на раз писала, что среди отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, выделяется туризм, и рассказывала, как в Швейцарии пытаются минимизировать убытки и привлечь гостей. Вот еще один пример.|
Vous savez bien que le secteur touristique figure parmi les plus touchés par la pandémie de Covid-19. La Suisse exploit plusieurs moyens pour faire revenir les visiteurs. Voici encore un exemple.
На прошлой неделе Пьер Моде, удержавшийся в кресле государственного советника и обеспечивший себе пожизненную ренту, напомнил в рамках пресс-конференции о важности туризма для кантона: 15 тысяч человек работают здесь в более 2200 заведениях ресторанно-гостиничного бизнеса.
Запланированные кантоном меры ставят целью сохранение рабочих мест в этом секторе и максимальное сокращение банкротств. Есть, о чем задуматься: по словам главы Департамента экономического развития кантона, на восстановление «до-коронавирусного» уровня туризма в Женеве потребуется пять лет.
Но это еще впереди, а тем временем Женева отличилась не самым лучшим образом. Рассказываем. В 2006 году группа швейцарских политиков и предпринимателей создала организацию под названием «Сообщество интересов Приоритет Свобода» (Le Communauté d'intérêts (CI) Priorité Liberté). Ее цель – отстаивать гражданские свободы перед лицом ненужных ограничений, навязываемых государством. С тех пор «чемпиону» ежегодно присуждается премия. В рамках 14-й церемонии, прошедшей онлайн, обладателем анти-премии «Ржавый параграф» стала до вчерашнего дня мэр Женевы Сандрин Салерно https://nashagazeta.ch/news/politica/16531 - именно по ее инициативе муниципалитет решил «феминизировать» 500 указателей возле пешеходных переходов города. Лучше бы, правда, зарплаты сравняли!
От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.
Covid-19: новые послабления вступят в силу 6 июняВ следующую субботу меры борьбы с коронавирусом в Швейцарии будут значительно смягчены. Федеральный совет решил, среди прочего, с 8 июня снова ослабить ограничения на въезд в страну, а с 19 июня – отменить объявленное в соответствии с Законом об эпидемиях чрезвычайное положение.
Covid-19: в Швейцарии впервые умер ребенокСогласно санитарному бюллетеню от 31 мая, в Швейцарии подтверждены 30862 случая заражения новым коронавирусом, 1657 заболевших скончались, в том числе один младенец.
Продукты от швейцарских фермеровВ период карантина многие швейцарцы стали покупать свежие продукты у местных производителей и сегодня не хотят возвращаться к фруктам и овощам из супермаркетов, часто привезенным из далеких стран. Где именно можно купить свежие овощи и нежное мясо?
Covid-19: в Швейцарии впервые умер ребенокСогласно санитарному бюллетеню от 31 мая, в Швейцарии подтверждены 30862 случая заражения новым коронавирусом, 1657 заболевших скончались, в том числе один младенец.
Евангелисты помогают получить вид на жительство в ШвейцарииДля того, чтобы получить эту помощь, желательно перейти в новую веру, если вы раньше этого не сделали.
Любовь в галантную эпохуВ замке Пранжен открылась новая выставка, посвященная темам соблазнения, вожделения и сексуальности в XVIII веке.
Добавить комментарий