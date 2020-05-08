Из-за пандемии Covid-19 туристический сектор Конфедерации понес огромные убытки, и теперь эксперты, исходя из предположения, что большая часть стран не откроют свои границы летом, делают ставку на швейцарцев и их интерес к местным достопримечательностям. Выиграют те направления, где клиентам смогут предложить наилучшие возможности для соблюдения социальной дистанции.



Туристический офис кантона Вале запустил рекламную кампанию, не лишенную юмора: на главной странице сайта valais.ch опубликован видеоролик, герои которого безуспешно пытаются уложить свои взъерошенные волосы, а в последнем кадре появляется надпись: «Приезжайте этим летом в Вале такими, какие вы есть».

Швейцарцы уже проявляют интерес к проведению отпуска в своей стране. В интервью газете Le Temps глава валезанского комитета по вопросам туризма Николя Делетро отметил, что клиенты начали бронировать частные квартиры, в которых обеспечивается гостиничное обслуживание, хотя уровень заказов на 40% ниже, чем в обычный период.

Желая сократить риск заражения, швейцарцы ищут подходящие варианты размещения, и среди множества предложений привлекательными кажутся туристические поселки предприятия Reka, расположенные в разных кантонах и дающие возможность легко соблюдать дистанцию. Предложение выглядит еще более выгодным благодаря тому, что Reka устанавливает сравнительно низкие цены с целью позволить как можно большему числу семей приятно провести отпуск.

Для владельцев традиционных гостиниц будущее пока туманно, поэтому они приветствуют рекламные кампании, запускаемые кантональными туристическими офисами. «Мы никогда не сможем компенсировать потери, но есть большой потенциал, который мы постараемся использовать этим летом», - рассказал директор Valais Tourisme Дамиан Константен. В кантоне Во рекламная кампания будет запущена в этом месяце, ее организаторы возлагают большие надежды на гостей из немецкоязычной части Конфедерации, число которых выросло в последние годы. Глава Vaud Tourisme Андреас Банхольцер считает, что для привлечения путешественников необходимо популяризировать малоизвестные уголки Во и периферийные районы. В целом по стране швейцарцы «отвечают» за 43% летних ночевок в отелях. Местные туристы интересны тем, что часто не стеснены в средствах, а сильный франк не влияет на их покупательную способность, в отличие от гостей из-за рубежа.

В Вале почти 50% клиентов гостиниц – швейцарцы, больше всего им нравятся Оврона и Арола, а вот в Вербье, Кран-Монтане и Церматте привыкли к наплыву туристов из разных стран. Чтобы повысить свою привлекательность, в начале апреля механические подъемники Церматта вложили 60 млн франков в развитие своих инфраструктур на ближайшие два года. В Женеву швейцарцы едут отдыхать сравнительно нечасто: иностранные туристы составляют здесь 82% от общего числа. Глава Jura Tourisme Гийом Лаша подчеркнул, что владельцы отелей привыкли принимать жителей немецкоязычной части страны, добавив, впрочем, что в этом году они не разбогатеют. Нет сомнений в том, что в 2020-м гостиничный сектор будет работать на перспективу.

Конкуренция между регионами Швейцарии будет в этом году жесткой, что, по словам Андреаса Банхольцера, неизбежно, но случится не в первый раз. В погоне за клиентами опасность состоит в том, что конкуренты начнут предлагать номера по сниженным ценам, тогда как убытки гостиничного сектора из-за пандемии уже оцениваются в миллиарды франков. Президент гостиничной ассоциации Hotelleriesuisse Андреас Цюллиг уверен, что ценовая война неизбежна, так как Люцерн, Интерлакен и Энгельберг, лишившись гостей из-за рубежа, сделают все, чтобы успешно соперничать с Вале и Граубюнденом.

В такой ситуации не выиграет никто, поскольку маржа гостиниц и в обычное время невелика. Более того, необходимо разработать санитарные нормы приема туристов, а зачастую и установить ограничения на число бронирований, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции. Новые меры означают рост расходов, подчеркнул менеджер отеля Astra (Веве) Кристоф Минг. Со своей стороны, глава фонда Genève Tourisme & Congrès Адриен Женье указал на то, что для привлечения клиентов следует не снижать цены, а предлагать дополнительные услуги. Говоря о санитарных нормах, он призвал разработать общий подход на государственном уровне, который позволит успокоить клиентов и убедить их в том, что они могут проживать в швейцарских отелях в полной безопасности.

В связи с пандемией эксперты советуют обращать особое внимание на условия отмены бронирования и, при необходимости, обсуждать их непосредственно с представителем отеля, а не сайта поиска номеров в разных гостиницах. Большим спросом сегодня пользуются варианты размещения, обеспечивающие изоляцию от других людей – домики на деревьях, автофургоны для кемпинга и т.д. Несмотря на рост числа таких предложений, их все еще немного по сравнению с отелями.

Если говорить о малонаселенных регионах, то стоит обратить внимание на Граубюнден, Тичино (кроме самой южной его части), Вале, Юра, Ури и южную часть кантона Берн. По данным Федеральной службы статистики (OFS), в перечисленных частях страны есть коммуны, где плотность населения составляет всего два человека на квадратный километр. Впрочем, если вы путешествуете в собственном доме на колесах, то можно остановиться, где вам понравится, а досуг стараться проводить на природе. Перечитав предыдущее предложение, легко понять, что поведение, свойственное поэтам и вообще творческим натурам, которые часто уединяются на природе, черпая в ней вдохновение, теперь становится свойственно даже тем, кто вообще далеки от поэзии.

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