По данным Всемирной туристской организации, из-за пандемии коронавируса 72% государств полностью закрыли границы для иностранных туристов. В зависимости от того, когда и где будут сняты ограничения на путешествия, число туристов во всем мире может сократиться в этом году на 60-80%. При этом открытие границ для гостей из-за рубежа поможет миллионам людей сохранить свои рабочие места и источник доходов, особенно в развивающихся странах.

Что делают профессионалы швейцарского туристического сектора для привлечения клиентов? Наша Газета рассказывала о рекламной кампании, запущенной туристическим офисом кантона Вале. На главной странице сайта valais.ch опубликован видеоролик, герои которого безуспешно пытаются уложить свои взъерошенные волосы, а в последнем кадре появляется надпись: «Приезжайте этим летом в Вале такими, какие вы есть». Специалисты бернского рекламного агентства Contexta, снявшие видеоролик, сделали акцент именно на волосах, так как анализ запросов в Google позволил установить, что в период распространения коронавируса, когда парикмахерские были закрыты, люди часто искали информацию о прическах. Типичные запросы в поисковой системе: «Как самостоятельно подстричься?», «Как уложить волосы?» и т.д. Стоимость рекламной кампании по привлечению туристов в Вале составила около 1 млн франков, информирует телерадиокомпания RTS.

Организация Suisse Tourisme представила логотип Clean & Safe, разработанный для отелей, ресторанов, механических подъемников и общественного транспорта. Наличие логотипа свидетельствует о том, что в гостинице, ресторане и т.п. реализуется план обеспечения безопасности клиентов, включающий правила уборки помещений, соблюдение социальной дистанции и т.д. Перед тем, как использовать логотип Clean & Safe в своей гостинице, владелец должен сообщить об этом в профсоюз Hôtellerie Suisse и взять на себя всевозможные обязательства. Suisse Tourisme не будет контролировать их выполнение, возлагая эту задачу на ассоциации туристического сектора.

В связи с пандемией Covid-19 многие сферы нашей жизни сильно изменились, однако не все изменения можно назвать неприятными. По оценкам экспертов, в Швейцарии в скором будущем могут открыться автокинотеатры, где зрители будут смотреть фильмы на огромном экране под открытым небом, находясь в своих автомобилях и без труда соблюдая социальную дистанцию. Показ фильмов в таких условиях периодически проходил в Конфедерации до пандемии Covid-19, но постоянных автокинотеатров в стране пока нет. Не избежать изменений и путеводителям – эти книги необходимо переиздать с учетом сегодняшних реалий и того, что многие граждане предпочитают провести отпуск в Швейцарии. Предполагается, что основное внимание авторы новых гидов уделят пешим экскурсиям и велопрогулкам.

В новом исследовании, опубликованном на сайте валезанского комитета по вопросам туризма (Tourobs), приведен прогноз на летний туристический сезон. Эксперты проанализировали запросы швейцарцев в Google и выяснили, что, после резкого спада интереса к путешествиям во второй половине марта и первой половине апреля, жители Конфедерации снова начали подбирать варианты размещения, и в мае количество поисковых запросов превысило аналогичный показатель год назад. Сколько номеров в гостиницах, квартир и шале швейцарцы забронируют на самом деле, предстоит выяснить в ближайшие недели. В исследовании отмечается, что сегодня можно говорить о первых положительных признаках возрождения летнего туризма, хотя пока нельзя сказать, будет ли предстоящий сезон «экономически здоровым».

Печальнее всех смотрят в будущее жители Тичино: по данным кантональной службы статистики, местный туристический сектор, вероятно, пострадает больше всех в Швейцарии. Сегодня владельцы 94% гостиниц и 76% ресторанов Тичино ожидают сокращения прибыли во втором квартале, тогда как по результатам предыдущего опроса, проведенного в январе, доля пессимистично настроенных предпринимателей составила 23,4% и 19,1% соответственно.

Президент Конфедерации Симонетта Соммаруга запустила в Twitter и Instagram кампанию «Моя тайная Швейцария» с целью помочь туристическому сектору. Каждый желающий может разместить в этих соцсетях фото живописных уголков альпийской республики, которые нравятся ему больше всего, используя один из четырех хештегов: #masuissesecrète #Schweizergeheimtipp, #Svizzeradascoprire и #BunTipSvizzer. Если новое движение станет популярным, то многие могут вдохновиться пейзажами, запечатленными на фотографиях других пользователей, и отправиться по их следам. В своей записи Симонетта Соммаруга призналась, что любит совершать прогулки в Монрише (кантон Во) - как вы знаете, там находится Литературный фонд Яна Михальского, о проектах которого мы часто пишем. Певец Бастиан Бейкер предложил пользователям Instagram посетить живописные виноградники Лаво, член Национального совета Матиас Рейнар рекомендовал открыть для себя Эволен и долину Валь д’Эран в кантоне Вале, а обладательница титула «Мисс Швейцария-2006» Криста Ригоцци – долину Верзаска в Тичино.

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