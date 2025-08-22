Все разнообразие современного танца на «La Batie»-2025

Как легко догадаться по имени и фамилии, предки известного французского хореографа, одного из представителей движения «не-танец» и до недавнего времени художественного руководителя прославленного Танцтеатра Пины Бауш в Вуппертале, были родом из Российской империи. Действительно: хоть бабушка Бориса и родилась в немецком Франкфурте-на-Одере, часть его семьи имеет литовско-еврейские корни. Есть у Шармаца и давняя связь со Швейцарией: во время Второй мировой войны тут скрывался от нацистов его родившийся во Франции отец, а сам хореограф в детстве часто катался здесь на лыжах (вместе с родителями они жили в Шамбери, тогда как другая часть семьи обитала в Анси). Что касается имени «Борис», то это выбор его родителей-коммунистов, больших поклонников писателя Бориса Виана. Шармац признается, что ему нравится это имя, хотя теперь, в контексте полномасштабного вторжения в Украину, он предпочел бы подписываться «Дорис» или «Морис».

В любом случае, имя Бориса Шармаца хорошо известно живущим в Швейцарии ценителям современного танца. В 2013 году вместе с Анной Терезой Де Кеерсмакер он исполнял на «La Batie» незабываемую «Партиту 2» Иоганна Себастьяна Баха. А несколькими днями позже, во время того же фестиваля, во всех смыслах обнажался в спектакле «(sans titre)» хореографа и перформера Тино Сигала – на пустой сцене, без музыки, в течение 50 минут исполняя разные танцевальные соло двадцатого века. Позже, в 2016 году, он приезжал на фестиваль со своим жестким и брутальным «danse de nuit» – ночным танцем для городского пространства и шести перформеров, созданным специально для Женевы, а в 2022 году в Pavillon ADC показывал свою последнюю на тот момент работу «Infini». Словом, Шармац – частый гость города на берегу Женевского озера, где у него немало поклонников. В этом году их количество наверняка возрастет, учитывая, что в программе «La Batie» сразу три события с его участием.

11-12 сентября вместе с Димитри Шамбла Шармац сыграет – или, правильнее сказать, станцует – их первый совместный спектакль «À bras le corps», премьера которого состоялась еще в 1993 году и ознаменовала собой эмансипацию хореографических норм. С тех пор эта постановка не только вошла в репертуар Парижской оперы, но и постоянно гастролирует. По свидетельству очевидцев, сегодня в этом спектакле-столкновении двух танцовщиков, которым уже далеко не 18 лет (как было когда-то, когда они решили бросить вызов времени и гравитации), еще больше задора и энергии. Кроме того, 13 сентября в Cinéma Bio в Каруже будет показана программа танцевальных фильмов Шармаца, а 14 сентября состоится женевская премьера его спектакля «10000 gestes» – на протяжении целого часа там не повторяется ни одно движение, зато есть пение, поцелуи, облизывание пальцев ног, роды, полет птицы и парение в воздухе.

Сцена из «1000&1 BPM_Odyssée», спектакля Ясмины Угонне © Anne-Laure Lechat

Отрадно, что в программе нынешнего фестиваля немало и других интересных имен и танцевальных премьер. Так, 28-29 августа в Comédie de Genève пройдут показы спектакля «NÔT» Марлен Монтейро Фрейтас, который в этом году открывал Авиньонский фестиваль. Вдохновленная «Тысячью и одной ночью» (название спектакля в переводе с креольского означает «ночь»), постановка хореографа из Кабо-Верде погружает нас в череду историй о любви, войне и путешествиях. В эти же дни, а также 31 августа и 1-2 сентября на «La Batie» состоятся показы «1000&1 BPM_Odyssée» – спектакля Ясмины Угонне, поставленного в сотрудничестве с Grand Théâtre de Genève и исследующего вибрации, которые возникают в нашем теле со сменой эмоций и настроения. Наконец, 1-3 сентября в Женеве сыграют «Borda» бразильянки Лии Родригес, которая три года назад буквально заворожила местную публику своим магическим «Encantado».

Помимо танца, музыки, инсталляций и перформанса в программе этого года есть и небольшая драматическая часть. Интересно, что главный ее хит вынесен немного за скобки и является как будто постскриптумом к «La Batie»-2025. Это «Мадам Бовари» Густава Флобера в постановке известного французского режиссера Кристофа Оноре с не менее известной актрисой Людивин Санье в главной роли. Хотя бы немного зная творчество Оноре, мы понимаем, что речь идет не об очередном проходном спектакле, а о совершенно новой трактовке известного романа, в которой помимо театральной игры присутствуют элементы цирка, кино и пантомимы. Любопытно, что «Мадам Бовари» в режиссуре Антона Федорова будоражит сейчас и сердца московских зрителей, но, к сожалению, сравнить впечатления от двух спектаклей мало у кого получится: на данный момент речи о том, чтобы включить в программу женевского фестиваля хотя бы один спектакль из России, нет и быть не может.

Подробная информация о других спектаклях фестиваля, который пройдет с 28 августа по 14 сентября, – на его сайте.