Согласитесь, некоторые выражения настолько прочно вошли в повседневный язык, что мы не сразу и вспомним, о чем изначально шла речь. А потому стоит напомнить, что фраза «мавр сделал свое дело, мавр может уходить», иронически означающая человека, в чьих услугах больше не нуждаются, но который сделал прежде нечто полезное, пришла к нам из Шиллера и в оригинале звучала так: Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen. В драме «Заговор Фиеско в Генуе», написанной в 1783 году, ее произносит мавр Мулей Хассан, оказавшийся ненужным после того, как он помог графу Фиеско организовать восстание республиканцев против тирана Генуи дожа Дориа. (Правда, сначала мавр покушался на жизнь самого Фиеско, но это к делу не относится).

Так вот, этот классический мавр вспомнился нам в связи с текущими событиями. Наши постоянные читатели знают, что с тех пор, как до Швейцарии докатилась из США волна движения Black Lives Matter, местные историки и политики, даже скорее политики, чем историки, бросились себя развенчивать – и это при том, что, как известно, колоний у Швейцарии никогда не было. Но кто ищет, тот всегда найдет.

Еще в 2021 году Наша газета рассказала о решении мэра Цюриха Корин Маух удалить из Старого города некоторые исторические надписи, сегодня представляющиеся расистскими. Вернее, не удалить, а замаскировать с помощью песчаниковой плиты и японской бумаги для росписи. «Некоторые следы колониального прошлого, унаследованные от истории, не имеют места на улицах Швейцарии»: таково мнение муниципалитета Цюриха, обратившего взор на Нидердорф, старом районе крупнейшего города страны, где находится около десятка зданий с надписями «zum Mohrenkopf» (голова негра) или «Mohrentanz» (танец негров) – вот они, мавры. Они же просто африканцы.

Такое решение стало наиболее заметной, хоть и небольшой частью широкой исторической работы, проводимой Цюрихом, где с лета 2020 года группа экспертов занимается каталогизацией различных следов колониального прошлого города и их анализом в каждом конкретном случае. Выявление каждого такого «следа» порождает вопрос – что лучше: удалить или объяснить? Мнений много, они разные, но сводятся к таким, сформулированным историком Домиником Дирлевангером: «В идеале, контекстуализация может быть интересным педагогическим решением. Но в случае некоторых очень спорных фигур удаление (...) может иметь смысл. История состоит из воспоминаний, но забвение и прощение также являются частью исторического процесса».

Защитники культурного наследия Цюриха менее склонны к компромиссам, в течение нескольких лет они выступали против закрашивания надписей, а в феврале 2025-го обратились в Федеральный суд. Как они аргументировали свою позицию?

Ассоциации по защите культурного наследия считают, что надписи «Zum Mohrenkopf» и «Zum Mohrentanz» над входными дверями двух муниципальных зданий находятся под охраной наравне с самими зданиями. Эти слова были нанесены в XX веке. Однако их происхождение гораздо более древнее, как выяснила Эвелин Нот, председатель отделения Швейцарского общества охраны исторического наследия в Цюрихе: «Надписи, названия домов, упоминались уже в XV веке. Раньше они служили для поиска адресов. Это была также визитная карточка владельца дома. Они являются частью культурной истории и многое говорят о нашем обществе». Одна из надписей, в частности, относится к гербу бывшего владельца.

Муниципалитет, со своей стороны, считает эти слова дискриминационными. В немецком языке слово Mohr имеет более негативный оттенок, чем maure во французском. Исследование EPFZ, проведенное по заказу властей, пришло к выводу, что независимо от того, с каким намерением надписи были нанесены в прошлом, сегодня они по-прежнему носят расистский характер.

В отсутствие компромисса в конце прошлого года состоялись два судебных разбирательства, в итоге которых кантональный административный суд наконец удовлетворил иск муниципалитета и вскоре после этого власти установили пояснительные таблички на фасадах обоих зданий. Однако, по словам Эвелин Нот, город должен был остановиться на этом и не замазывать надписи: «Удаление названий домов делает невозможным обсуждение их значения. С нашей точки зрения, современная защита наследия означает, что мы сохраняем даже памятники с негативным оттенком, чтобы ответственные граждане могли сами их интерпретировать», - спорила она. Но не нашла понимания. Дело было передано в Федеральный суд, где по разные стороны баррикад оказались город Цюрих и организация «Patrimoine Suisse» («Наследие Швейцарии»).

И вот 30 июля Федеральный суд вынес решение в пользу города, разрешив «обратимое сокрытие» надписей «Zum Mohrenkopf» («Голова мавра») и «Zum Mohrentanz» («Танец мавров»).

Город Цюрих установил QR-код и информационную табличку у входа в здание Neumarkt 13 в Цюрихе с надписью «Zum Mohrenkopf» над входом. [KEYSTONE - GAETAN BALLY]

Швейцарские СМИ отмечают, что Федеральный суд отклонил апелляцию Patrimoine Suisse по формальным основаниям, не вынося решения по существу. Ассоциация, действующая только на кантональном уровне, не имела права обжаловать решение на федеральном уровне. Суд констатирует, что ассоциация могла представить свои аргументы в кантональных инстанциях. Таким образом, решение административной инстанции Цюриха в пользу города остается в силе.

Patrimoine Suisse глубоко сожалеет об этом решении и опасается, что другие памятники могут быть замазаны или уничтожены в других частях Швейцарии. Город Цюрих, со своей стороны, опирается на отчет EPFZ, в котором подчеркивается, что видимые надписи датируются XX веком, когда термин «мавр» уже имел негативную коннотацию, и рассчитывает, что это решение положит конец многолетним спорам об этих спорных исторических памятниках в публичном пространстве Цюриха.

Однако, что означает «обратимое сокрытие»? Уж не то ли, что Федеральный суд, в мудрости своей и дальновидности прицепившись к «формальным принципам», рассудил, что, может быть, не все дела еще маврами сделаны и, если ветер общественных настроений вновь изменит свой курс, то песчаниковые плиты и японскую бумагу можно будет отодрать и вернуть надписи на их историческое место?