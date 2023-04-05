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среда, 5 апреля 2023 года   

Прощание с Credit Suisse |L’adieu de Credit Suisse

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 5. 04. 2023.

Фото: Nashagazeta.ch

Негодование, критика и извинения – последнее общее собрание акционеров банка прошло на эмоциях.

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Indignation, critiques et excuses: la dernière assemblée générale de la banque a été riche en émotions.

Историческое собрание акционеров второго крупнейшего банка Швейцарии началось с извинений, которые принес председатель правления Аксель Леманн. По его словам, руководство банка до самого конца пыталось переломить ситуацию, но ему «не удалось заменить скандалы прошлого и многочисленные негативные заголовки позитивным прогнозом». После того как мартовские волнения на бирже в США и спекуляции в социальных сетях еще более ухудшили ситуацию, у банка осталось только два варианта: слияние или банкротство. Совету директоров пришлось согласиться на первое. «Я также знал, что в худшем случае мы можем потерпеть неудачу, что ошибок никогда не избежать. Что те, кто последним стоял у руля, также несут ответственность. Это касается и меня. Я прошу прощения за то, что мы не смогли остановить потерю доверия, и за то, что мы разочаровали всех вас», - заявил он.

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