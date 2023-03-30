Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 30. 03. 2023.
Если на вашем чердаке завалялась винтажная шапочка с логотипом Credit Suisse, то вам несказанно повезло – эти головные уборы теперь стоят дороже акций банка!|
Si vous avez un bonnet vintage avec le logo du Credit Suisse dans votre grenier, vous avez de la chance: ces accessoires valent aujourd'hui plus que l'action de la banque!
Героиня культового сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу говорила, что предпочитает инвестировать деньги не в акции, а в содержимое платяного шкафа, и, как показали недавние события вокруг Credit Suisse, известная модница была чертовски права.
«Путешествие к надежде» начинается на площади де Нёв28 марта на сцене Большого театра Женевы состоится долгожданная всемирная премьера оперы немецкого композитора Кристиана Жоста по мотивам одноименного фильма Ксавье Коллера.
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Падение Credit Suisse: что дальше?Спустя неделю после «черного воскресенья» многим все еще трудно поверить в то, что один из старейших швейцарских банков, чья история тесно связана с экономическим подъемом страны, вскоре перестанет существовать.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
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