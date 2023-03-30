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четверг, 30 марта 2023 года   

Инвестируйте в ... шапки!|Investir dans ... bonnets!

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 30. 03. 2023.

Ассортимент шапок на сайте Ricardo.ch. Скриншот Нашей Газеты

Если на вашем чердаке завалялась винтажная шапочка с логотипом Credit Suisse, то вам несказанно повезло – эти головные уборы теперь стоят дороже акций банка!

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Si vous avez un bonnet vintage avec le logo du Credit Suisse dans votre grenier, vous avez de la chance: ces accessoires valent aujourd'hui plus que l'action de la banque!

Героиня культового сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу говорила, что предпочитает инвестировать деньги не в акции, а в содержимое платяного шкафа, и, как показали недавние события вокруг Credit Suisse, известная модница была чертовски права.

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