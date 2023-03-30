Инвестируйте в ... шапки! |Investir dans ... bonnets!

Героиня культового сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу говорила, что предпочитает инвестировать деньги не в акции, а в содержимое платяного шкафа, и, как показали недавние события вокруг Credit Suisse, известная модница была чертовски права.