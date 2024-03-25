Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 25.03.2024.
19 марта 2023 года было объявлено о поглощении Credit Suisse его главным конкурентом – UBS. Какие уроки были извлечены из этого опыта?|
Le 19 mars 2023, la reprise du Credit Suisse par son principal concurrent, l’UBS, a été annoncée. Quelles leçons ont été tirées de cette situation?
Процесс слияния СS и UBS должен завершиться в 2026 году, но новый мегабанк уже вызывает много вопросов. Как отмечает Handelszeitung, ни в одной другой стране нет такого огромного банка по отношению к ее собственной экономике, как в Швейцарии. По подсчетам Le Temps, UBS со своими 1500 миллиардами франков вдвое превышает ВВП Швейцарии, что может представлять риск для страны.
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Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
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