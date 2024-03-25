Крах Credit Suisse: год спустя |La chute de Credit Suisse: un an après

Процесс слияния СS и UBS должен завершиться в 2026 году, но новый мегабанк уже вызывает много вопросов. Как отмечает Handelszeitung, ни в одной другой стране нет такого огромного банка по отношению к ее собственной экономике, как в Швейцарии. По подсчетам Le Temps, UBS со своими 1500 миллиардами франков вдвое превышает ВВП Швейцарии, что может представлять риск для страны.