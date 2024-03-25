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24.03.2024 - 07:07Помолчим!

Крах Credit Suisse: год спустя |La chute de Credit Suisse: un an après

Автор: , Цюрих, .

Фото: Nashagazeta.ch

19 марта 2023 года было объявлено о поглощении Credit Suisse его главным конкурентом – UBS. Какие уроки были извлечены из этого опыта?

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Le 19 mars 2023, la reprise du Credit Suisse par son principal concurrent, l’UBS, a été annoncée. Quelles leçons ont été tirées de cette situation?

Процесс слияния СS и UBS должен завершиться в 2026 году, но новый мегабанк уже вызывает много вопросов. Как отмечает Handelszeitung, ни в одной другой стране нет такого огромного банка по отношению к ее собственной экономике, как в Швейцарии. По подсчетам Le Temps, UBS со своими 1500 миллиардами франков вдвое превышает ВВП Швейцарии, что может представлять риск для страны.

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Credit Suisse
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швейцарские банки
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