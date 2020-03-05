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четверг, 5 марта 2020 года   

В Швейцарии от Covid-19 умер первый человек

05.03.2020 - 11:39

© SAM-CHUV

Первый смертельный случай от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, зафиксирован в кантоне Во.

В ночь со среды на четверг в Университетском госпитальном центре кантона Во (CHUV) скончалась 74-летняя женщина, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией 3 марта. Она входила в группу риска, так как страдала хроническими заболеваниями.

Для собственной безопасности те, кто подвержены высокому риску, должны избегать общественных мест и больших скоплений людей, подчеркивается в коммюнике водуазских властей. Напомним, что в группу риска входят люди старше 65 лет, а также люди со следующими заболеваниями: высокое кровяное давление, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические респираторные заболевания, онкология и другие ослабляющие иммунную систему заболевания. Больные люди должны оставаться дома до полного выздоровления, чтобы не заразить других.

К 5 марта число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Швейцарии практически достигло 100 человек: в референциальной лаборатории в Женеве подтверждены 58 случаев заражения; кроме того, результаты еще более 30 тестов, проведенных в кантональных лабораториях, оказались положительными.

О правилах гигиены, которые помогут защитить себя от инфекции, мы рассказывали в нашей статье.

 

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