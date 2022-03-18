Традиционную весеннюю пресс-конференцию ОРШ мы всегда ждем с нетерпением – хочется же поскорее узнать, какие музыкальные сюрпризы заготовил наш многолетний партнер на будущий сезон. На этот раз она проходила не в отеле Mandarin Oriental, как обычно, а в только что отремонтированной Женевской консерватории – благодаря этому журналисты смогли оценить и качество ремонта вообще, и акустические достоинства нового зала имени Ференца Листа, стоявшего, как знают наши читатели, у истоков создания фортепианного отделения этого вуза. Именно в этом зале, начиная с сентября 2022 года, будут проходить камерные концерты ОРШ (вместо Bâtiment des Forces Motrices). Еще одной новой для оркестра площадкой станет зал на 1623 места Театра Болье в Лозанне, который в сентябре должен открыть свои двери после ремонта, начавшегося еще в 2019 году. Наконец, после 16-летнего перерыва Оркестр возобновит сотрудничества с Кафедральным собором св. Петра в Женеве, начавшееся еще в 1921 году – рождественский концерт с участие хора Высшей школы музыки пройдет здесь 21 декабря, в программу включены, в частности, произведения эстонского композитора А. Пярна.

Но этим «хождение в публику» оркестра не ограничивается.

Завсегдатаи концертов классической музыки знают, конечно, что старение аудитории – серьезнейшая проблема. Неудивительно поэтому, что Оркестр принимает меры для привлечения молодежи, предпочитая действовать не кнутом, а пряником, иначе говоря – доступными ценами на билеты. Тариф для тех, кому «-25», теперь включает не только галерку, но и места 1, 2, 3 и 4 категорий по цене от 10 до 30 франков.

Еще одним шагом в сторону более молодых меломанов можно считать приглашение в качестве артиста-в-резиденции женевского джазового пианиста Марка Перрену, давшего уже более 800 концертов по всему миру. Предстоящий сезон откроется джазовым концертом, вещь для симфонического оркестра неслыханная: Марк Перрену исполнит концерт для фортепиано и оркестра New World A-Comin’ Дюка Эллингтона, а кларнетист ОРШ Дмитрий Расул-Кареев – Рапсодию для кларнета и оркестра Клода Дебюсси. Уточним, что любители джаза считают кларнет «своим» инструментом, наравне с саксофоном.

При этом создается впечатление, что эффект от запланированных мер опередил их введение, столько молодых лиц мы увидели в зале в прошлую среду – кстати, «Весна священная» Игоря Стравинского в программе нисколько не противоречила сбору средств в пользу Национального оркестра Украины в фойе. О постепенном омолаживании аудитории свидетельствует и ее растущее присутствие на цифровых площадках, используемых оркестром – так, всего за один месяц более 150 тысяч виртуальных зрителей посмотрели великолепный концерт Марты Аргерих и Марии Жоао Пиреш по каналу Youtube.

Разумеется, главное, чего ждут от этой весенней пресс-конференции ОРШ журналисты, - это объявление программы следующего сезона. Однако на этот раз художественный руководитель ОРШ Джонатан Нотт, для которого предстоящий сезон будет уже шестым, начал с другого. Он зачитал собравшимся очень личное обращение, которое начиналось такими словами: «Я родился после Карибского кризиса, но наблюдал высадку на Луне. В мои подростковые годы – во времена, когда существовали лишь газеты, радиоприемники и телевизоры с тремя программами – я ежедневно читал сводки о жертвах гражданской войны в Северной Ирландии. Я сопровождал друга-музыканта, умиравшего от СПИДа – тогда все боялись прикоснуться друг к другу. Потом была война в Хорватии и Боснии, потом пандемия коронавирус с ее страхом невидимого. И вот теперь вторжение России в Украину. Я профессиональный музыкант, плюс мастер рэйки, и я знаю, что музыка – лечит, она не встает ни на чью сторону, и каждый человек в мире знает, что музыка меняет людей, и меняет к лучшему». В завершение им была высказана такая мысль: «Я считаю безответственным как для нашего поколения, так и для последующих, жизнь которых будет зависеть от наших решений, притворяться, что у нас не хватает ума, чтобы видеть дальше горизонта, очерченного близорукими политиками». Полностью согласны с английским маэстро, обожающим музыку Дмитрия Шостаковича и первым пригласившим в Женеву украинского дирижера Оксану Лынив. Если бы политики и дипломаты рассуждали, как он, мы бы не оказались в этом кошмаре.

Но вернемся к музыке. Как всегда, мы выискивали в программе сезона знакомые имена, способные порадовать нашу многонациональную аудиторию. И нашли. В серии «Семейные концерты» прозвучат Сюиты № 1 и №2 из балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» (15 октября 2022 г.) В программу ежегодного концерта в пользу Организации Объединенных Наций ОРШ не побоялся включить «Картинки с выставки» М. Мусоргского и Скрипичный концерт № 1 Д. Шостаковича, который исполнит Виктория Муллова – сначала 24 октября, а затем 7 ноября 2022 г. Российский бас Михаил Петренко примет участие в исполнении симфонии Г. Берлиоза «Ромео и Джульетта» (23 и 24 ноября 2022 г.)

Мы уже предвкушаем овацию, которой встретит публика Скрипичный концерт Ф. Мендельсона и родившуюся в Кишиневе Александру Конунову , в период пандемии коронавируса доказавшую, что она не только прекрасный музыкант, но и Человек с большой буквы (30 ноября и 1 декабря 2022 г. в Женеве и 9 марта 2023 г. в Лозанне).

К участию в традиционном Концерте друзей ОРШ приглашены скрипач Даниил Лозакович (с Концертом № 3 К. Сен-Санса) и пианист Михаил Плетнев (с Концертом соль мажор М. Равеля). Оркестр под управлением Алондры де ла Парра также исполнит Увертюру из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила» (11 и 12 января 2023 г.)

В рамках еще одного «Семейного концерта» юные меломаны и их родители познакомятся с «Петрушкой» Игоря Стравинского, в оригинальной версии 1911 г. (4 февраля 2023 г.) А 9 февраля публика всех возрастов закивает в такт знакомым аккордам Первого концерта П. И. Чайковского, который исполнит грузинская пианистка Хатия Буниатишвили, которая 13 февраля сыграет также Третий концерт С. В. Рахманинова. Чайковского много не бывает, и те, кто пропустят почему-то концерт Хатии, смогут послушать знаменитый Концерт 26 февраля в исполнении Натальи Мильштейн. Между двумя этими датами вклинится Симфония № 1 С. С. Прокофьева, которую сыграет в Виктория-холле Камерный оркестр Лозанны под управлением Рено Капюсона…

Как вы видите по многочисленным ссылкам, со всеми перечисленными музыкантами мы давно знакомы и рады новым встречам. Надеемся, что и вы тоже. С полной программой сезона Оркестра Романдской Швейцарии можно ознакомиться на сайте оркестра. А самый надежный способ ничего не пропустить – купить абонемент!