Автор: Надежда Сикорская, Женева, 18. 03. 2022.
Такова основная составляющая стратегии одного из старейших музыкальных коллективов страны, оглашенная на прошедшей вчера в Женеве пресс-конференции, посвященной программе следующего сезона.|
Voici la direction générale de ce collectif musical, un de plus anciens du pays, annoncée hier lors d’une conférence de presse consacrée au programme de la prochaine saison.
Традиционную весеннюю пресс-конференцию ОРШ мы всегда ждем с нетерпением – хочется же поскорее узнать, какие музыкальные сюрпризы заготовил наш многолетний партнер на будущий сезон. На этот раз она проходила не в отеле Mandarin Oriental, как обычно, а в только что отремонтированной Женевской консерватории – благодаря этому журналисты смогли оценить и качество ремонта вообще, и акустические достоинства нового зала имени Ференца Листа, стоявшего, как знают наши читатели, у истоков создания фортепианного отделения этого вуза. Именно в этом зале, начиная с сентября 2022 года, будут проходить камерные концерты ОРШ (вместо Bâtiment des Forces Motrices). Еще одной новой для оркестра площадкой станет зал на 1623 места Театра Болье в Лозанне, который в сентябре должен открыть свои двери после ремонта, начавшегося еще в 2019 году. Наконец, после 16-летнего перерыва Оркестр возобновит сотрудничества с Кафедральным собором св. Петра в Женеве, начавшееся еще в 1921 году – рождественский концерт с участие хора Высшей школы музыки пройдет здесь 21 декабря, в программу включены, в частности, произведения эстонского композитора А. Пярна.
Но этим «хождение в публику» оркестра не ограничивается.
Завсегдатаи концертов классической музыки знают, конечно, что старение аудитории – серьезнейшая проблема. Неудивительно поэтому, что Оркестр принимает меры для привлечения молодежи, предпочитая действовать не кнутом, а пряником, иначе говоря – доступными ценами на билеты. Тариф для тех, кому «-25», теперь включает не только галерку, но и места 1, 2, 3 и 4 категорий по цене от 10 до 30 франков.
Еще одним шагом в сторону более молодых меломанов можно считать приглашение в качестве артиста-в-резиденции женевского джазового пианиста Марка Перрену, давшего уже более 800 концертов по всему миру. Предстоящий сезон откроется джазовым концертом, вещь для симфонического оркестра неслыханная: Марк Перрену исполнит концерт для фортепиано и оркестра New World A-Comin’ Дюка Эллингтона, а кларнетист ОРШ Дмитрий Расул-Кареев – Рапсодию для кларнета и оркестра Клода Дебюсси. Уточним, что любители джаза считают кларнет «своим» инструментом, наравне с саксофоном.
При этом создается впечатление, что эффект от запланированных мер опередил их введение, столько молодых лиц мы увидели в зале в прошлую среду – кстати, «Весна священная» Игоря Стравинского в программе нисколько не противоречила сбору средств в пользу Национального оркестра Украины в фойе. О постепенном омолаживании аудитории свидетельствует и ее растущее присутствие на цифровых площадках, используемых оркестром – так, всего за один месяц более 150 тысяч виртуальных зрителей посмотрели великолепный концерт Марты Аргерих и Марии Жоао Пиреш по каналу Youtube.
Разумеется, главное, чего ждут от этой весенней пресс-конференции ОРШ журналисты, - это объявление программы следующего сезона. Однако на этот раз художественный руководитель ОРШ Джонатан Нотт, для которого предстоящий сезон будет уже шестым, начал с другого. Он зачитал собравшимся очень личное обращение, которое начиналось такими словами: «Я родился после Карибского кризиса, но наблюдал высадку на Луне. В мои подростковые годы – во времена, когда существовали лишь газеты, радиоприемники и телевизоры с тремя программами – я ежедневно читал сводки о жертвах гражданской войны в Северной Ирландии. Я сопровождал друга-музыканта, умиравшего от СПИДа – тогда все боялись прикоснуться друг к другу. Потом была война в Хорватии и Боснии, потом пандемия коронавирус с ее страхом невидимого. И вот теперь вторжение России в Украину. Я профессиональный музыкант, плюс мастер рэйки, и я знаю, что музыка – лечит, она не встает ни на чью сторону, и каждый человек в мире знает, что музыка меняет людей, и меняет к лучшему». В завершение им была высказана такая мысль: «Я считаю безответственным как для нашего поколения, так и для последующих, жизнь которых будет зависеть от наших решений, притворяться, что у нас не хватает ума, чтобы видеть дальше горизонта, очерченного близорукими политиками». Полностью согласны с английским маэстро, обожающим музыку Дмитрия Шостаковича и первым пригласившим в Женеву украинского дирижера Оксану Лынив. Если бы политики и дипломаты рассуждали, как он, мы бы не оказались в этом кошмаре.
Мы уже предвкушаем овацию, которой встретит публика Скрипичный концерт Ф. Мендельсона и родившуюся в Кишиневе Александру Конунову , в период пандемии коронавируса доказавшую, что она не только прекрасный музыкант, но и Человек с большой буквы (30 ноября и 1 декабря 2022 г. в Женеве и 9 марта 2023 г. в Лозанне).
К участию в традиционном Концерте друзей ОРШ приглашены скрипач Даниил Лозакович (с Концертом № 3 К. Сен-Санса) и пианист Михаил Плетнев (с Концертом соль мажор М. Равеля). Оркестр под управлением Алондры де ла Парра также исполнит Увертюру из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила» (11 и 12 января 2023 г.)
В рамках еще одного «Семейного концерта» юные меломаны и их родители познакомятся с «Петрушкой» Игоря Стравинского, в оригинальной версии 1911 г. (4 февраля 2023 г.) А 9 февраля публика всех возрастов закивает в такт знакомым аккордам Первого концерта П. И. Чайковского, который исполнит грузинская пианистка Хатия Буниатишвили, которая 13 февраля сыграет также Третий концерт С. В. Рахманинова. Чайковского много не бывает, и те, кто пропустят почему-то концерт Хатии, смогут послушать знаменитый Концерт 26 февраля в исполнении Натальи Мильштейн. Между двумя этими датами вклинится Симфония № 1 С. С. Прокофьева, которую сыграет в Виктория-холле Камерный оркестр Лозанны под управлением Рено Капюсона…
Как вы видите по многочисленным ссылкам, со всеми перечисленными музыкантами мы давно знакомы и рады новым встречам. Надеемся, что и вы тоже. С полной программой сезона Оркестра Романдской Швейцарии можно ознакомиться на сайте оркестра. А самый надежный способ ничего не пропустить – купить абонемент!
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