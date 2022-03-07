Швейцария приняла историческое решение – отойти от принципа нейтралитета и присоединиться к санкциям против России, объявленным ЕС и США. Наша Газета уже рассказывала об экономических последствиях войны, развязанной Россией против Украины. Вернее, о части последствий, ведь ситуация меняется каждый день. Вряд ли кто-то будет сетовать по поводу ареста яхт и/или замораживания счетов приближенных российского президента, замораживаются счета лиц, включенных в санкционный список. При этом, на наш взгляд, в каждом конкретном случае следует задавать себе вопрос, не на руку ли это будет Владимиру Путину? То, что Apple, Microsoft или Swatch перестанут продавать в России свою продукцию, россияне как-то переживут, они сталкивались с лишениями и похуже. И без трехсот сортов сыра тоже обойдутся. А вот то, что ИКЕА закрывает производство, разом оставляя без работы 15 тысяч человек, вопрос более сложный, ведь направить их гнев на шведский мебельный гигант, а не на того, из-за кого все это вообще происходит, не составит труда – история учит нас, что те, кому нечего терять, кроме своих цепей, легко поддаются манипулиции. Но, видимо, согласно русской пословице, «лес рубят, щепки летят».

Однако сегодня мы хотим поговорить не об экономике, а о темах, всегда являвшихся центральными для нашего издания – культуре, образовании и общечеловеческих ценностях.

На наших глазах творится История, меняется карта Европы, рушатся казавшиеся незыблемыми традиции. Когда-нибудь мы будем рассказывать внукам, что жили в исторический момент, и они будут нас с интересом слушать. Только вот сегодня жить в этот исторический момент крайне тяжело, эмоции превалируют порой над здравым смыслом, и нельзя никого за это винить. Наша маленькая редакция счастлива констатировать, что после изначального всплеска возмущения, не всегда направленного по адресу, наша многонациональная аудитория ежедневно демонстрирует мудрость и человечность – спасибо, мы никогда в вас не сомневались!

Культурные мероприятия в Швейцарии, особенно с участием исполнителей из «нашей» части света, традиционно становились темами наших публикаций и естественными местами встреч многих наших читателей. В идеале культура не имеет отношения к политике, но это, как мы знаем, только в идеале, а на деле еще как имеет. И мы с вами сейчас в очередной раз в этом убеждаемся.

В России все больше представителей интеллигенции – артистов, музыкантов, писателей, театральных деятелей, художников, искусствоведов, ученых, профессоров, школьных учителей, архитекторов, журналистов – открыто заявляют о том, что не поддерживают начатую Россией «специальную военную операцию» в Украине, вот лишь два примера - от ученых и от писателей. Мы внимательно следим за этим движением, с радостью находя в списках даже те фамилии, увидеть которые не ожидали из-за близости их обладателей к власти просто в силу занимаемых ими должностей. Риск, на который идут эти люди, прямо пропорционален вводимым правительством России мерам по пресечению сопротивления «специальной военной операции» даже в такой ненасильственной форме: распространение «заведомо ложной» информации влечет ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Административного кодекса РФ, в виде штрафа до 5 миллионов рублей; комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку в Уголовный кодекс, вводящую ответственность за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России и предполагающую наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. В прошлую пятницу Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным россиян не только в рамках надзора, но и для сбора статистики и выполнения других функций. Что бы это значило?

Война вторглась не только в политику и экономику, но и в культурную афишу Швейцарии - за последнюю неделю в нее были внесены коррективы, о которых нам кажется важным поговорить.

Фестиваль русской камерной музыки «Волшебное озеро» в Люцерне, главным спонсором которого выступал Виктор Вексельберг, в санкционном списке не значащийся, отменен. Фестиваль в Вербье пошел дальше и не только объявил в коммюнике о расторжении контракта со своим музыкальным руководителем Валерием Гергиевым, но и пообещал вернуть деньги «всем лицам, санкционированным западными правительствами, и исключить из участия в фестивале всех артистов, публично поддержавших действия российского правительства». Дальнейшие подробности обещали сообщить «в свое время», а логотип Фонда семьи Тимченко, одного из главных спонсоров фестиваля, с его сайта уже исчез. В 2015 году Валерий Гергиев ушел от ответа на заданный ему нами вопрос о том, как он хочет войти в историю – как великий музыкант, великий менеджер или великий соратник Путина. Разве не знал директор фестиваля о связях и друзьях российского маэстро в 2018 году, когда так радовался его приходу в команду? Наша Газета по этому поводу тогда уже высказалась.

Один из главных организаторов концертов классической музыки «Культурный процент MIGROS» отменил турне Российского Национального Оркестра (РНО), хотя за дирижерским пультом его должен был стоять давно живущий в Швейцарии Михаил Плетнев, а солировать, со Вторым концертом Рахманинова, француз Люка Дебарг.

Фредерик Паулсен, поддерживавший многочисленные российские культурные проекты разного масштаба и качества, 1 марта объявил о приостановлении деятельности Почетного консульства РФ в Лозанне «в силу драматических и трагических обстоятельств вне нашего контроля, сложившихся на Украине». Редакция не располагает информацией о каких-либо изменениях в деятельности его компании Ferring в России.

Оперный театр Цюриха сообщил, что Анна Нетребко не выйдет на его сцену в опере «Макбет» 26 и 29 марта – ее заменит Вероника Джиоева, тоже россиянка. Надо отдать должное театру, разместившему на своем сайте подробное объяснение такого решения, в самых уважительных тонах. Зрители узнали, что Анна Нетребко решительно осудила войну против Украины и выразила соболезнования ее жителям. «Мы положительно оцениваем это заявление певицы и отмечаем, что она не cмогла дальше этого дистанцироваться от Владимира Путина. В принципе, мы не считаем возможность судить о решениях и действиях граждан репрессивных режимов с точки зрения демократии Западной Европы. При этом мы должны отдавать себе отчет, что наше твердое порицание Владимира Путина и его действий с одной стороны и публичная позиция Анны Нетребко по этому поводу несовместимы», прокомментировала администрация театра. Далее сообщается, что Анна Нетребко и сама пришла к выводу о том, что лучше ей не выступать в Цюрихе в сложившейся ситуации. Потребовала ли администрация театра «определиться» от Вероники Джиоевой? Мы связались с прекрасной певицей и узнали, что нет - ни от нее, ни от прекрасного баса Ильдара Абдразакова, который споет в премьерном спектакле 9 марта партию Барко, ничего подобного не требовали. Кстати, с 18 марта в этой же партии на сцену Цюрихской оперы будет выходить прекрасный украинский бас Виталий Ковалев, мастерство которого мы смогли оценить в постановках «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова» в Женеве.

Человек должен быть порядочным, это осуществимо в любых условиях при любой власти. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости. Фазиль Искандер Разумеется, все знают, насколько близок к президенту Путину Валерий Гергиев, с начала войны не высказавший своего мнения по этому поводу - почему он этого не сделал, тема для отдельного обсуждения. Означает ли его молчание смену позиции? Понятия не имеем и, в отличие от дамы, на страницах Le Temps рассуждавшей, о чем думает г-н Гергиев, мы на себя такую смелость не возьмем. Как бы то ни было, прошлые высказывания и нынешнее молчание уже стоили ему расторгнутых контрактов не только в Швейцарии, но и в США, Италии, Германии и других странах. Прискорбно ли его молчание? Безусловно. Означает ли оно смену его позиции?Не беремся судить. Но! В подобной ситуации оказываются многие российские артисты, высказавшиеся совершенно четко. А потому мы позволим себе на несколько минут войти в роль адвоката дьявола и задать провокационный вопрос. Вернее, два вопроса. Правомочны ли подобные действия в правовом государстве, если учесть, что ни одна из этих «щепок» не внесена в санкционный список и никаких преступлений не совершила? Правомочно ли вообще требовать от артистов занятия политических позиций, как это сделал Максим Горький в 1932 году с одобрения Сталина, произнесшего тогда ставшую крылатой фразу «кто не с нами, тот против нас»? Как вы догадываетесь, мы имеем собственное мнение на этот счет, полагая, что в критические моменты каждый, имеющий доступ к аудитории, должен использовать эту возможность. Но может ли государство, считающее себя правовым, наказывать за молчание? Мы уверены, что вопросы эти вызовут бурное обсуждение среди наших читателей и приглашаем вас к нему, а пока напомним мудрые слова прекрасного писателя Фазиля Искандера: «Человек должен быть порядочным, это осуществимо в любых условиях при любой власти. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости». В кризисные моменты - как личные, так и общественные - каждый из нас остается наедине со своей совестью, каждый отвечает за себя. А там уж Время решает, какие имена остаются в Истории и какие они вызывают ассоциации.

Все эти дни мы много общаемся с нашими швейцарскими коллегами-журналистами, пытаясь объяснить им, что не надо сваливать всех россиян в одну кучу, рассказывая о реакциях наших читателей, о совместных антивоенных акциях, планируемых представителями разных национальностей – многие из вас наверняка приняли участие в митингах, прошедших в прошлые выходные в нескольких городах Швейцарии. Вы знаете, что помимо площадки Нашей Газеты, лично я использую все возможности для того, чтобы наш общий взвешенный, разумный голос был услышан. И кажется, что тональность освещения самой горячей темы швейцарскими СМИ постепенно меняется, появляются нюансы, которых в самые первые дни мы не наблюдали.

Мы приветствуем каждое проявление швейцарскими гражданами, организациями и журналистами более глубокого понимания той невероятно сложной ситуации, в которой все мы оказались. Не по своей воле.

Мы приветствуем деликатность, проявленную ректором Женевского университета Ивом Флюкигером, который, четко заявив о солидарности UNIGE с Украиной, предложил «психологическую поддержку всем студентам и сотрудникам, затронутым конфликтом на Украине и его международными последствиями» и подчеркнул, что университет готов прийти на помощь «украинским, белорусским и российским студентам и сотрудникам, которые сталкиваются с административными сложностями из-за международной ситуации».

Мы приветствуем мудрость нашего давнего партнера, лозаннского издательства Editions Noir dur Blanc, так обратившегося к своим читателям: «В военное время наши мысли обращены к украинскому народу, который страдает и защищается, и ко всем русским, отвергающим этот конфликт. Их много. Да здравствует Украина! »

Мы рады, что по вечерам здания оперных театров Женевы и Цюриха окрашиваются в цвета украинского флага – это великолепное зрелище! Мы рады всем благотворительным концертам, организуемым в разных городах Швейцарии, включая концерт, который пройдет 11 марта в Цюрихской опере с участием российских и украинских исполнителей – все сборы от него будут переданы в Швейцарский Красный Крест для оказания гуманитарной помощи Украине.

И мы не менее рады, что 9 марта в женевском Виктория-холле Оркестр Романдской Швейцарии будет играть музыку Рахманинова и Прокофьева, что 16 и 17 марта в Базеле и Цюрихе вместе выступят родившийся в Москве и давно ставший гражданином мира Евгений Кисин, гражданская позиция которого хорошо известна, и пианист с венгерскими корнями Андраш Шифф, не понаслышке знающий об ужасах Холокоста, а 21 марта в женевском зале BFM в исполнении Максима Венгерова прозвучит Первый скрипичный концерт Шостаковича.

Никто из нас не выбирает, где ему родиться, в какой семье и с каким цветом кожи. Дискриминация кого бы то ни было не за поступки, а просто за факт рождения или национальную принадлежность – ложный путь. Охота на ведьм - ложный путь. Отталкивая сегодня россиян, занявших четкую антивоенную позицию, западный мир совершает ошибку, рискуя потерять веру этих людей в провозглашаемые им ценности. Владимир Путин не есть вся Россия. «Любить войну могут только спекулянты, генералы, штабные и проститутки. Им в военное время жилось как никогда, и нажиться они тоже сумели как никогда», писал Эрнест Хемингуэй. В способности сохранять спокойствие, в способности руководствоваться здравым смыслом и отделять зерна от плевел, в способности уважать собственное и чужое достоинство – наша сила!

Все чаще в последние дня знакомые спрашивают меня, не боюсь ли я говорить по-русски. Неужели надо бояться?

Как и Евгений Кисин, мы хотим, чтобы виновные в развязывании этой братоубийственной войны предстали перед судом. Но на это уйдет время, а войну надо прекращать немедленно. Нельзя требовать с каждого россиянина, особенно живущего за рубежом, ответа за действия российского президента. Но все желающие могут присоединиться к гражданам России, которые каждый день с 7 по 11 марта, с 19 до 20 часов будут выходить на пикеты напротив женевского отеля Palais Wilson - с разрешения властей города. Пикеты против войны, за достоинство. Все подробности вы найдете на наших страницах в соцсетях.