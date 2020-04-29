Впервые увидев в Фэйсбуке Александру, играющую для соседей, мы, конечно, сразу вспомнили о «Скрипаче на крыше» (Fiddler on the Roof), одном из наиболее известных бродвейских мюзиклов по рассказам Шолом-Алейхема о Тевье-молочнике. Стоит напомнить, что название было выбрано в честь знаменитой картины Марка Шагала, изображающей скрипача на крыше витебского дома. И пусть у нас не мальчик, а девочка, не Витебск, а Лозанна, не крыша, а балкон, но есть же главное – скрипка!





Мы познакомились с Александрой пять лет назад, вскоре после того, как она завоевала третью премию на конкурсе имени П. И. Чайковского в Москве. С тех пор из «начинающего музыканта» она превратилась в уважаемого и востребованного исполнителя, а ее сынок Гриша значительно подрос. Но сама Саша не изменилась ни капельки, звездная болезнь к ней явно не пристает!День начинается с того, что я отвожу Гришу в школу, после чего еду в Женеву к моему педагогу Эдуарду Вульфсону (о котором Наша Газета уже рассказывала - Н.С.). Вместе мы проводим пять, а то и семь часов – в разговорах, в занятиях, в обсуждениях книг. Эдуард – калейдоскоп знаний. В зависимости от программы, стремлюсь потом забрать сына из школы – в 16.30 или 18.30. Ужинаем, целуемся-обнимаемся-укладываемся. На этом день заканчивается. А когда меня нет, так и нет…Волшебным образом случилось так, что моя сестра оказалась в тот момент в Швейцарии, да так у меня и осталась. Это счастье длится два месяца. Жизнь солиста – красивая, это факт. Но она достаточно одинокая, полная сомнений, полная ответственности перед другими и, главное, перед самим собой, ведь вся жизнь положена на разучивание новых произведение, на углубление в них, на постоянное самосовершенствование. Каждый выход на сцену – это как сдача экзамена перед публикой и самим собой.Когда все ангажементы начали отменяться, было очень сложно – жизнь перевернулась с ног на голову. Первые дни просто сидели, уткнувшись в соцсети, спали, смотрели телевизор, кушали… Все как в прострации. А потом, поняв, что лучше скоро не будет, я сорганизовалась. Составила график для Гриши, для его занятий, выделила собственное время на него, время на занятия скрипкой, на прогулку и так далее. Потом начались балконные концерты для соседей. Поверьте, составление их программ, рассчитанных на людей, не привычных к классической музыке, – это огромная головоломка!



Мне известно, что «нормальные» соседи к наличию в доме музыканта относятся без восторга, а возможность профессионально изолировать свое жилое помещение есть далеко не у каждого исполнителя, особенно если он живет в съемной квартире.



Именно так, это мой случай. Я живу в съемной квартире на верхнем этаже очень красивого старинного дома, со всеми проблемами старинного дома. Сначала у меня были ужасные соседи, которые меня просто изводили, причем не из-за скрипки, а из-за Гриши – маленький, он был очень шумный, много бегал. И вот в один прекрасный день я вижу – они переезжают. Въехали новые соседи, с которыми я сразу решила наладить отношения. Пригласила на кофе, они оказались чудесными, мы договорились о часах занятий – теперь я могу играть в будние дни в любое время с 8 утра до 18.30.



Впервые за 27 лет занятий скрипкой я чувствую себя по-настоящему полезной для окружающих. Все мы до сих пор жили в потребительском, индивидуалистическом мире, и меня это всегда напрягало. И вот сейчас сбывается моя мечта, о которой я всегда говорила маме – чтобы все жили дружно, в любви, с ощущением общности, чтобы люди друг другу улыбались, не завидовали, помогали… И это сейчас происходит. Выходить на балкон и видеть, что мои соседи с фонариками уже меня ждут, знать свою публику поименно – это бесценно!

И вот началась самоизоляция. Я разучивала перед открытым окном фугу Баха – фальшиво, некрасиво и все не туда, но зато с чувством! (смеется) И тут получаю cмс-ку от соседки, думая – ну, сейчас мне будет! Вместо этого читаю: «Твоя музыка скрашивает нашего вынужденное заточение. Не хотела бы ты вечером, после традиционных аплодисментов медперсоналу, сыграть для всех соседей?» Вот так это и началось. Первый концерт состоялся 18 марта, я сыграла «Медитацию» из «Таиса» Масснэ, под открытым небом. Ощущение от того концерта было, как от коллективной молитвы, до мурашек…



Сейчас, когда концерты стали ежедневными, все больше людей приходят или приезжают на машинах уже специально, зажигают фонарики на телефонах и машут ими, как на рок-концертах. Несколько дней назад внизу, помимо человек 60 «наших» соседей, оказались еще человек 25 «чужих». Жильцы первого этажа вытащили на улицу стулья, чтобы они могли сесть. Наш дом, вернее, шесть соседних домов по восемь квартир в каждом, образует по форме русскую букву П, балконы смотрят друг на друга. То есть получается ракушка, что для концерта гениально! Как раз за моим балконом – озеро и Альпы, красота невероятная!



Давайте вернемся к выбору репертуара…



В первые дни хотелось чего-то легкого, а не «Аве, Мария» Каччини, хотя и ее я один раз сыграла – тот концерт был посвящен людям, скончавшимся от коронавируса. Будучи племянницей театрального режиссера, я знаю, что главное – драматургия. Так, были у нас вечера Голливуда, итальянской музыки, играла я Глюка и Баха, вот русского вечера не было еще.



Зато сбылась моя давняя мечта – познакомить местное население с музыкой лэутаров, традиционных молдавских певцов, имя которых происходит от названия старинного лютневидного инструмента, «лэуты». Оркестры лэутаров играли на гуляньях, свадьбах, сопровождали спектакли, я сама в детстве обожала танцевать под эту музыку. Мне посчастливилось быть знакомой с лучшим нашим лэутаром, его зовут Марин Буня, и он великодушно согласился дать мне по скайпу пару уроков фольклорной техники. Восторг у соседей был неописуемый!



Надо понимать, что готовить эти выступления очень трудно. Ведь в обычном концерте на сцене с тобой – пианист или музыканты оркестра, которые, если что, за тобой «пойдут». А тут ты играешь с роботом, «обеспечивающим» оркестровый аккомпанемент. Бывают дни, когда я начинаю готовиться в 10 утра, а заканчиваю часа в три-четыре. Хотя поначалу я тоже думала, что это легко – выйти на балкон и сыграть!





Не могу не задать один чисто женский вопрос: как, при закрытых парикмахерских, Вам удается сохранять такие шикарные локоны?



(смеется) Все женщины в нашей семье страшные кокетки, и меня не минула эта участь. Колготки должны быть определенной плотности, открытый носок – это неприлично, разрез обсуждается в каждом отдельном случае. Но главное – волосы должны быть чистыми и ухоженными, реснички накрашены, помада в меру… Мне важно, чтобы людям было приятно на меня смотреть. Душу сразу не увидишь, но глаза, ее зеркало, должны быть чистыми и, желательно, слегка подкрашенными. В любой женщине, а особенно в артистке, должна быть энигма.



Как реагирует на Вашу балконную концертную деятельность Эдуард Вульфсон?



В первые четыре недели я полностью отключилась и жила только этими концертами. Он тоже был как-то растерян. А потом позвонил в привычным для него бодром состоянии духа и сказал, что мы будем заниматься по фэйстайму. Я сказала ок и пропала. Но на моих онлайн-концертах он «присутствовал», и ему понравилось. Он вообще гениальный человек, всегда на нашей, студентов, стороне, всегда нас поддерживает…



О деньгах говорить не принято, но никуда от этой прозы жизни не денешься. Все работники культуры – организаторы концертов и спектаклей, импресарио, руководители театров и концертных залов, исполнители – пострадали от пандемии чуть ли не больше всех, а возобновить свою профессиональную деятельность смогут в последнюю очередь. Как Вы выходите из этой сложной экономической ситуации, как действует система?



Системы нет. У меня ситуация еще ничего, потому что прошлый год был очень успешным, удалось что-то отложить. Пока что все концерты отменены до августа, дальше никто не заглядывает. Если исходить из того, что вакцины придется ждать еще месяцев десять, а наша отрасль «откроется» последней, то уже сейчас приходится думать о новых моделях зарабатывания денег. Я активно думаю – об онлайн-концертах, о мастер-классах.



В Швейцарии нам еще повезло, потому что даже «вольным художникам» правительство хоть немного, но поможет – насколько я понимаю, я получу какую-то сумму за два месяца. А что будет дальше, пока непонятно. Мне кажется, нужно вообще изменить отношение к деньгам, к тому, что важно, а без чего можно обойтись.



Что главное Вы сохраните в памяти из этого необычного опыта периода вынужденной изоляции?



Впервые за 27 лет занятий скрипкой я чувствую себя по-настоящему полезной для окружающих. Это очень мотивирует! Все мы до сих пор жили в потребительском, индивидуалистическом мире, и меня это всегда напрягало. Я не люблю тусовки, всякие публичные дела, люблю быть одна на сцене, отыграть и смыться куда-нибудь тихо. И вот сейчас сбывается моя мечта, о которой я всегда говорила маме – чтобы все жили дружно, в любви, с ощущением общности, чтобы люди друг другу улыбались, не завидовали, помогали… И это сейчас происходит. Выходить на балкон и видеть, что мои соседи с фонариками уже меня ждут, знать свою публику поименно – это бесценно!

От редакции: Оцените аплодисменты аудитории! Если у вас есть желание послушать игру Александры Конуновой и есть возможность ее поддержать, пройдите, пожалуйста, по этой ссылке.