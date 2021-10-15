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пятница, 15 октября 2021 года   

В «Новый свет» с Оксаной Лынив|Au « Nouveau monde » avec Oksana Lyniv

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 15. 10. 2021.

Оксана Лынив (c) Wilfried Hösl

24 и 25 октября за пульт Оркестра Романдской Швейцарии впервые встанет украинский дирижер.

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Le 24 et le 25 octobre la cheffe d’orchestre ukrainienne dirigera pour la première fois l’Orchestre de la Suisse Romande.

Среди читателей Нашей Газеты немало сотрудников расположенных в Женеве международных организаций. Возможно, кому-то из них доведется побывать на традиционном «ооновском» концерте Оркестра Романдской Швейцарии, вот уже много лет подряд организуемом в конце октября. Те, кому повезет, смогут первыми приветствовать в нашем городе украинского дирижера Оксану Лынив, а остальным такая возможность представится уже на следующий день, в Виктория-холл.

На весь Советский Союз первой и единственной женщиной-дирижером была Вероника Дударова. Сегодня их на весь мир человек двадцать, может двадцать пять, но вряд ли среднестатистический прохожий сможет назвать хотя бы одно имя. Женщины-дирижеры остаются экзотикой, что создает элементарные лингвистические сложности, особенно в наш век борьбы за равенство полов во всем: как их правильно называть – не скажешь же «дирижерша»? Все эти нюансы и скептические улыбочки некоторых хранителей традиций не мешают 43-летней Оксане Лынив делать карьеру, которой позавидовали бы и многие мужчины.

Внучка, дочь и сестра музыкантов, Оксана закончила музыкальную школу в родных Бродах, городе во Львовской области. Затем училась в Дрогобычском музыкальном училище имени Василия Барвинского, но уже после первого курса перевелась во Львов, где в 1996 году закончила Львовское музыкальное училище по классу свирели. С 1996 по 2003 годы училась во Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко в классе Богдана Дашака, главного дирижёра Львовской оперы, который вскоре сделал ее своей ассистенткой.

В 2004 Оксана впервые отправилась за границу для участия в первом конкурсе дирижеров имени Густава Малера в Бамберге, где заняла третье место. Через год она стала ассистенткой руководившего тогда оркестром Бамбергской филармонии, а ныне руководящего ОРШ Джонатана Нотта. (Да, мы тоже подумали, что между этим фактом и приглашением ее в Женеву есть связь, ну и что?) В том же 2005 году Оксана продолжила свое образование в Высшей школе музыки Дрездена.

С 2008 по 2013 годы Оксана работала дирижёром в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, в 2013-2014 годах была ассистентом Кирилла Петренко в Баварской государственной оперы, где и сама продирижировала тремя операми, да так успешно, что в 2015 году Оксану Лынив признали лучшим дирижёром Баварской государственной оперы в номинации «Классическая музыка».

В сезоне 2017-2018 годов Оксана стала главным дирижёром Оперы Граца и филармонического оркестра этого города.

Успех в Европе явно не вскружил Оксане Лынив голову и не дал забыть о родине - в 2017 году она основала, по образу и подобию Федерального молодёжного оркестра Германии, Украинский молодёжный симфонический оркестр, в котором играют одаренные дети и подростки со всех уголков страны. Вероятно, именно за это действительно прекрасное деяние она была награждена орденом «За интеллектуальную отвагу» за 2017 год, а два года спустя стала победительницей проекта «Женщина Украины-2019» в номинации «Культура» женского журнала «Единственная».

Главная же профессиональная победа Оксаны Лынив на сегодняшний день честь стать первой женщиной-дирижером, приглашенным на знаменитый вагнеровский фестиваль в Байрёйте: 25 июля 2021 года она продирижировала там оперой «Летучий Голландец». Но не будем сбрасывать со счетов и другие вехи текущего сезона: «Тоску» в Говент Гардене, «Сестру Анжелику» и «Месяц Мариано» в Льеже, «Турандот» в Риме и «Русалку» во Франкфурте. Хочется верить, что только загруженность, а не какие-то иные соображения помешали Оксане Лынив дать интервью Нашей Газете.

Программу, с которой она выступит в Женеве, справедливо можно назвать американской как по содержанию, так и по форме. Свой концерт 25 октября Оркестр Романдской Швейцарии посвящает памяти жертв террористического акта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, в нем прозвучат три произведения, знаковые для США.

Вечер откроет изумительное «Адажио для струнных» - одно из самых известных сочинений Сэмюэля Барбера, являющееся его аранжировкой второй части его же Первого струнного квартета, ор. 11. Написанное в 1936 году и впервые исполненное 5 ноября 1938 года в Нью-Йорке Симфоническим оркестром NBC под управлением Артуро Тосканини, в 2004-м Адажио было признано слушателями ВВС «самым печальным произведением классической музыки». Не случайно оно звучало на похоронах Альберта Эйнштейна, Теодора Д. Рузвельта, Джона Ф. Кеннеди и принцессы Дианы Но не только! Хватающая за сердце музыка использована в многочисленных телесериалах и 24 полнометражных фильмах, включая «Взвод» Оливера Стоуна, так что не удивляйтесь, если она покажется вам знакомой.

Концерт для кларнета Аарона Копленда (также известный как Концерт для кларнета, струнных и арфы) был написан между 1947 и 1949 годами для Бенни Гудмена. Знаменитый кларнетист и «Король свинга» заплатил композитору две тысячи долларов, настоящие деньги по тем временам, получив эксклюзивные права на исполнение этого сочинения в течение двух лет. Срок этот давно истек, разумеется, и в Женеве, на совершенно законных основаниях, будет солировать французский кларнетист Поль Мейер. Он получил образование в Парижской консерватории и Высшей школе музыки в Базеле. В тринадцать лет впервые выступил с Рейнским симфоническим оркестром, а карьеру концертирующего солиста начал после победы на конкурсе молодых французских музыкантов «Евровидение» в 1982 году и на престижном конкурсе молодых классических музыкантов в Нью-Йорке в 1984-м. Как и многие инструменталисты, с возрастом Мейер обратился к дирижированию: в 2009 году он стал музыкальным руководителем токийского Kosei Orchestra, а в 2018-м был единогласно выбран музыкантами Камерного оркестра Маннгейма их «шефом».

Программу завершит Симфония № 9 ми минор «Из Нового Света», часто называемая просто «симфонией Нового Света», – последняя симфония Антонина Дворжака. Конечно, Дворжакчешский композитор, но симфония была написана в 1893 году во время его пребывания в США и основывается на национальной музыке этой страны. Премьера Симфонии № 9, ставшей самым известным сочинением Дворжака и одним из наиболее часто исполняемых произведений мирового репертуара, состоялась 15 декабря 1893 года в нью-йоркском Карнеги-холле

От редакции: Билеты на концерт 25 октября проще всего приобрести на сайте Оркестра. Если вы еще не решили, идти или нет, посмотрите первые кадры фильма «Взвод» Оливера Стоуна с музыкой Сэмюэля Барбера, и последние сомнения рассеются.

 

 

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