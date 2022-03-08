Программа Оркестра Романдской Швейцарии, как и любого серьезного коллектива, составляется заранее на весь концертный сезон – с планами на сезон нынешний мы познакомили вас еще год назад. Не обладая даром ясновидения, дирекция оркестра не могла, разумеется, знать, что приход весны 2022 года ознаменуется войной между Россией и Украиной. Однако в эти страшные дни подыскать произведение с более подходящим названием, чем «Весна священная», трудно – вот и не верь после этого в совпадения! Новейшая история знает уже несколько политически окрашенных весен – Пражская, Арабская… Станет ли нынешняя весна Украинской?

Однако в женевском Виктория-холле в дни концертов о политике не будет сказано ни слова, там будет царить музыка, и мы рады за всех читателей, которые смогут погрузиться в нее и хоть на пару часов отвлечься от тяжелых раздумий, одолевающих нас всех.

Наша Газета много и со всех возможных, кажется, ракурсов рассказывала об Игоре Стравинском, одном из ярчайших композиторов 20 века – кому интересно, смогут прочитать наши ранние публикации. А мы напомним лишь, что довелось ему родиться

в 1882 году на Швейцарской улице – еще одно совпадение! - в Ораниенбауме, под Петербургом. Кто бы мог подумать тогда, что судьба приведет его в Швейцарию, подружит с создателем Оркестра Романдской Швейцарии дирижером Эрнестом Ансерме и распорядится так, что швейцарский период его творчества станет одним из самых плодовитых.

Балет «Весна священная», музыка к которому прозвучит в предстоящих концертах, с точки зрения швейцарских музыковедов и просто любителей классики, занимает особое место в творчестве композитора, ведь работу над ним он завершил в гостинице «Шатлар» («Hôtel du Châtelard») в Кларане, 4 ноября 1912. Освистанный на парижской премьере 29 мая 1913 года в театре Елисейских полей, он со временем стал классикой мирового балетного репертуара и пережил огромное количество постановок, одна из лучших среди которых принадлежит Морису Бежару

Любители балета знают, конечно, что замысел «Весны священной» относится к началу 1910 года. В «Хронике моей жизни» Стравинский так рассказывает о возникновении проекта: «Однажды, когда я дописывал в Петербурге последние страницы «Жар-птицы», в воображении моем совершенно неожиданно, ибо думал я тогда совсем о другом, возникла картина священного языческого ритуала: мудрые старцы сидят в кругу и наблюдают предсмертный танец девушки, которую они приносят в жертву богу весны, чтобы снискать его благосклонность. Это стало темой «Весны священной». Должен сказать, что это видение произвело на меня сильное впечатление, и я тотчас же рассказал о нем моему приятелю, художнику Николаю Рериху, картины которого воскрешали славянское язычество. Его это привело в восторг, и мы стали работать вместе. В Париже я рассказал о своем замысле Дягилеву, который сразу же им увлекся».

Все вы знаете изумительную симфоническую сюиту «Шехерезада» Николая Римского-Корсакова, прозвучавшую, кстати, в самом первом концерте Оркестра Романдской Швейцарии в ноябре 1918 года. На этот раз кто-то откроет для себя еще одну музыкальную версию истории о прекрасной сказочнице – французскую. Ее создал в 1903 году Морис Равель и назвал «Три поэмы для голоса с оркестром на слова Тристана Клингзора». Тристан Клингзор (имя при рождении Леон Леклер, 1874- 1966) – это французский поэт, музыкант, художник и искусствовед, друживший с Равелем и придумавший себе псевдоним, в котором соединились имена героев Вагнера Тристана (из «Тристана и Изольды») и Клингзора (из «Парсифаля»).

Ориентализм Равеля связан и с хорошо известной ему традицией русской музыки, и с влиянием Дебюсси, а также с популярными в конце 19 века романами П. Лоти и с таитянскими полотнами П. Гогена. Счастливый сотрудничеством с Равелем, Т. Клингзор так охарактеризовал работу композитора: «Положить стихи на музыку означало для него преобразить их в выразительный речитатив, воодушевить модуляции голоса до пения, вдохновиться всеми возможностями слова, но не подчиниться ему». Исследователи творчества Равеля утверждают, что он искал в слове то, что могло быть скрыто от самого поэта. Так, Клингзор при чтении своих стихов повышал голос при каждом из повторов слова «Азия», в то время как в музыке композитор дает, наоборот, понижение. Он говорил поэту, что чувствует себя мелодистом, подчеркивая право на самостоятельность прочтения стиха.



Люди с хорошим слухом без труда услышат влияние русской музыки в этом произведении, особенно в двух первых поэмах: наигрыш скрипки в начале «Азии» напоминает о «Шехеразаде» Римского-Корсакова, секунды — о Бородине, многие интонации непосредственно ведут к Востоку Балакиревского кружка. При этом индивидуальность молодого композитора выступает со всей определенностью. Для исполнения вокальной партии Оркестр Романдской Швейцарии пригласил молодую немецкую сопрано Кристиан Карг, успешно выступающую на ведущих оперных сценах мира.

Последнее произведение, которое предстоит услышать женевским меломанам, известно гораздо меньше, что не делает его менее интересным. Речь идет о симфонической поэме «Аркана», созданной в 1925-1927 годах Эдгаром Варезом (1883-1965), французским и американским композитором и дирижёром, одним из пионеров электронной и конкретной музыки. В своём творчестве Варез стремился к обновлению музыкального языка, освобождению его от существующих норм и традиций. Свои радикальные взгляды композитор подчёркивал отрицанием любой преемственности, тягой к музыкальной отчуждённости и изоляции, хотя и признавал своими «крёстными отцами» Дебюсси, Штрауса, Бузони и Мука. Варез не скрывал, что природные объекты и физические явления оказали на него большее влияние, чем произведения других композиторов, а интеллектуальное общение с писателями, художниками или физиками он предпочитал обществу коллег-музыкантов. Думаем, что его музыка станет таким же открытием для многих наших читателей, как и для нас.

От редакции: Концерты, программу которых мы вам представили, пройдут в Виктория-холле 16 и 17 марта. Билеты на них проще всего приобрести на сайте оркестра.