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пятница, 10 декабря 2021 года   

Вечер титанов в Виктория-холле|Une soirée titanesque à Victoria-Hall

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 10. 12. 2021.

Мариа Жоао Пиреш и Марта Аргерих

Кажется, это самое подходящее неофициальное название для концерта, на который Оркестр Романдской Швейцарии пригласил всех меломанов 16 декабря.

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Voici un titre informel du concert de l’OSR le 16 décembre qui nous paraît largement mérité.

Мы живем в странное, нестабильное время. Кто-то свыкся с неудобствами, кто-то свыкаться с ними категорически отказывается. Если вас раздражает невозможность толком запланировать предстоящие каникулы, то поставьте себя на место организаторов культурных мероприятий, живущих на минном поле постоянно меняющихся санитарных правил и под их же Дамокловым мечом.

Еще прошлой весной, представляя программу сезона Оркестра Романдской Швейцарии, мы обратили ваше внимание на концерт, запланированный на 16 декабрядирижер-в-резиденции Дэниэл Хардинг должен был встать за пульт ОРШ и сопровождать двух grandes dames классической музыки – Марту Аргерих и Марию Жоао Пиреш. О седовласой красавице г-же Аргерих мы уже подробно рассказывали, о г-же Пиреш тоже, и очень ждали концерта. Но вот, о ужас, на прошлой неделе выяснятся, что Португалия, где находится Мария Жоао, и сама закрылась, и в швейцарский карантинный список угодила. Что делать?! К счастью, изобретательный директор оркестра Стив Роже нашел выход, и аншлаговый концерт состоится. По крайней мере, такова информация на сегодняшний день.

Как будет жаль, если он сорвется! Дело в том, что две выдающиеся пианистки никогда не играли вместе. Идея дуэта возникла во время того самого женевского концерта г-жи Пиреш в разгар пандемии, о котором мы писали – г-жа Аргерих пришла тогда послушать коллегу. В итоге – подарок меломанам: прекрасные дамы исполнят Концерт В. А. Моцарта для двух фортепиано № 10 ми бемоль мажор KV 365. Один из самых популярных в этом жанре, с очень активной ролью, отведенной оркестру, этот концерт подчеркивает одинаковое музыкальное значение обоих солистов: два фортепиано словно находятся в постоянном диалоге, подбрасывая друг другу музыкальные идеи. Не стоит удивляться такому редкому равновесию, ведь концерт этот Моцарт написал в 1779 году для себя и своей сестры Марии Анны, вдвоем они его и играли, и лишь спустя годы он исполнил его в частном концерте вместе со своей ученицей Джозефой Барбарой Ауэрнхаммер. Каждая из частей и лиричная первая, и медленная вторая, и третья с главенствующим рондо становится источником наслаждения для тонкого уха, наслаждения, с которым Моцарт эту музыку сочинял. Не упустите возможности послушать прекрасный, но достаточно редко исполняемый концерт не каждый оркестр может позволить себе оплатить гонорары двум равнозначным музыкантам и взять напрокат второй Steinway!

Вторым номером программы станет Симфония № 1 Густава Малера. История ее создания, которую можно узнать из многочисленных открытых источников, началась в 1884 годуодновременно композитор работал и над своим первым вокальным циклом «Песни странствующего подмастерья». По словам специалистов, этот цикл и стал основой симфонии: вся первая часть ее по существу развитие второй из песен, «Солнце встало над землей»; четвертая и последняя, «Голубые глазки», звучит в медленной части. Создание симфонии растянулось на четыре года очень отвлекали капельмейстерские обязанности. Наконец, в 1888 году Малер испросил у своего работодателя, директора Лейпцигского театра, шестинедельный отпуск, за который и завершил свое первое симфоническое произведение. Слушая симфонию, не забывайте, пожалуйста, о том, что автору ее было всего 28 лет, и оцените глубину его раздумий о смысле жизни, переложенных на музыку.

Мировая премьера симфонии состоялась 20 ноября 1889 года в Будапеште под управлением автора. Первоначально композитор дал ей подзаголовок «Титан», заимствованный из романа Жан Поля, чем хотел подчеркнуть духовную связь своего героя, очень смахивающего на него самого, с героем писателя-сентименталиста и преромантика, владевшего думами нескольких поколений читающей немецкой публики. Однако после исполнений в Гамбурге и Веймаре в июнь 1894-го он убедился в том, что слушатели не только не улавливают этой связи, но и «оказываются на ложном пути», после чего снял подзаголовок и никогда более к нему не возвращался. Разве мог он тогда предположить, что титаном потомки будут называть его самого?

От редакции: Все билеты на концерт распроданы, но не теряйте надежды, меломаны, и проверяйте наличие мест на сайте Оркестра - вдруг повезет, и окажется лишний билетик!

 

 

 

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