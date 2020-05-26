Автор: Надежда Сикорская, Женева, 26. 05. 2020. Просмотров: 278
С момента объявления правительством Конфедерации чрезвычайной ситуации в стране, Наша Газета не раз писала об изобретательности, проявляемой в непростых обстоятельствах представителями творческих профессий. Вот еще один отличный пример.|
Depuis que le Conseil fédéral a déclaré l’état d’urgence au niveau national, Nasha Gazeta ne cesse d’admirer l’ingéniosité des créateurs locaux. Voici le tout dernier exemple.
Что это за кибитка на фотографии, словно выкатившаяся из сказки про Буратино? Она – воплощение знаменитой поговорки о том, что если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Только в данном случае речь идет не о горе, а об оркестре. Да, Оркестр Романдской Швейцарии, разлученный в силу обстоятельств со своей публикой, нашел способ приблизиться к ней на дозволенную социальную дистанцию: благодаря самой настоящей цирковой кибитке, превращенной в мобильную сцену.
Музыканты оркестра ждут приглашений от домов престарелых, клиник и госпиталей, а также от частных лиц, восстанавливающих силы после болезни в домашних условиях, – в каждом конкретном случае они готовы подготовить специальную программу как из сольных номеров, так и из камерных ансамблей, от дуэтов до квинтетов. Нельзя не отметить, что все без исключения оркестранты выразили желание принять участие в проекте. Вот это солидарность!
Разумеется, все санитарные нормы, предписанные Федеральным Советом, будут соблюдаться в отношении и музыкантов и сопровождающих их технических работников, и слушателей: двухметровая дистанция между всеми, не более пяти участников в «концертной бригаде», наличие спиртово-водного геля, мыла и прочих дезинфицирующих средств. Сложная логистика – одна из причин, почему передвижения «музыкальной кибитки» не будут анонсироваться заранее, во избежание скоплений народа. Все, кого заинтересует предложение предприимчивых музыкантов, могут связаться с руководством ОРШ и договориться напрямую.
Конечно, все мы надеемся, что такие строгости только временны и, как только санитарная ситуация позволит, ОРШ сможет предложить бесплатные концерты многочисленным любителям классики в непривычных для этого местах – на улицах и площадях и в парках. Не исключено, что к профессиональным музыкантам, готовым поделиться местом на импровизированной сцене, со временем присоединяться студенты Женевской Высшей школы музыки.
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