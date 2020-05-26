Что это за кибитка на фотографии, словно выкатившаяся из сказки про Буратино? Она – воплощение знаменитой поговорки о том, что если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Только в данном случае речь идет не о горе, а об оркестре. Да, Оркестр Романдской Швейцарии, разлученный в силу обстоятельств со своей публикой, нашел способ приблизиться к ней на дозволенную социальную дистанцию: благодаря самой настоящей цирковой кибитке, превращенной в мобильную сцену.





Этой находкой меломаны обязаны виолончелисту Жакобу Класену, который, вместе с альтисткой Эльчим Оздемир, флейтисткой Сарой Рюмер и трубачом Винсентом Метрайе, предложил Фонду Оркестра Романдской «конвертировать» не используемую цирком кибитку из простого средства передвижения в средство донесения музыки до изголодавшихся по ней народных масс. Предложение было принято с восторгом, и в рекордные сроки волшебное преображение было осуществлено в самом подходящем для этого месте – в мастерских «Рождественского цирка», Cirque de Noël, находящихся в Корсель-пре-Пайерн, в кантоне Во. 20 мая кибитка была доставлена в Женеву в полной готовности к новым музыкальным приключениям на просторах Романдии.





Музыканты оркестра ждут приглашений от домов престарелых, клиник и госпиталей, а также от частных лиц, восстанавливающих силы после болезни в домашних условиях, – в каждом конкретном случае они готовы подготовить специальную программу как из сольных номеров, так и из камерных ансамблей, от дуэтов до квинтетов. Нельзя не отметить, что все без исключения оркестранты выразили желание принять участие в проекте. Вот это солидарность!



Разумеется, все санитарные нормы, предписанные Федеральным Советом, будут соблюдаться в отношении и музыкантов и сопровождающих их технических работников, и слушателей: двухметровая дистанция между всеми, не более пяти участников в «концертной бригаде», наличие спиртово-водного геля, мыла и прочих дезинфицирующих средств. Сложная логистика – одна из причин, почему передвижения «музыкальной кибитки» не будут анонсироваться заранее, во избежание скоплений народа. Все, кого заинтересует предложение предприимчивых музыкантов, могут связаться с руководством ОРШ и договориться напрямую.





Конечно, все мы надеемся, что такие строгости только временны и, как только санитарная ситуация позволит, ОРШ сможет предложить бесплатные концерты многочисленным любителям классики в непривычных для этого местах – на улицах и площадях и в парках. Не исключено, что к профессиональным музыкантам, готовым поделиться местом на импровизированной сцене, со временем присоединяться студенты Женевской Высшей школы музыки.

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