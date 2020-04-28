Как быстро, за какой-то месяц с небольшим мы привыкли к форме общения через Zoom, что бы мы без него делали! Конечно, приятнее было бы отправиться в роскошный после ремонта театр, а после официальной части чокнуться с коллегами бокалом шампанского… Но с этим придется повременить. Однако порадовало заявление Авьеля Кана, о том, что он к виртуальному существованию привыкать не собирается! А то ведь некоторые настолько расслабились, что скоро договоримся до того, что без реального театра вообще можно обойтись. «Театральные постановки – как драматические, так и музыкальные – нужно переживать вместе, в зале, только тогда они оживают», – заявил он, и мы полностью разделяем его мнение, с нетерпением ожидая того момента, когда можно будет отправиться на спектакль. Увы, с этим тоже придется повременить: сольный концерт Стефана Дегу (7 июня) отменен, не удастся нам проверить его русское произношения, а постановка оперы Оливье Мессиана «Святой Франциск Ассизский», запланированная на период с 26 июня по 5 июля, пока под вопросом. Размеры зала позволяют «рассадить» зрителей, ограничив их число, но что делать с оркестром – размеры ямы строго ограничены. Однако надежда еще есть!



Увесистый, на 200 страниц, буклет будущего сезона Большого театра Женевы открывается цитатой из книги мемуаров «Walk Through Walls» Марины Абрамович: «Я уверовала в идею параллельных реальностей. Я думаю, что видимая нами сейчас реальность – это определенная частота, и что все мы на этой частоте находимся, а потому и видны друг другу. Но частоту можно поменять. И войти в иную реальность. И я думаю, что таких реальностей сотни…» Таким образом один из самых востребованных визуальных артистов современности, задействованная в постановке оперы К. Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» (январь 2021 года), задает тон всему сезону, который, в отличие от прошлого – «политико-исторического» – будет, по словам Авьеля Кана, «метафизическим, символическим и фантастическим». Согласитесь, звучит заманчиво!



Пролистав программу, мы с радостью отметили большое число приглашенных исполнителей, представляющих русскую музыкальную школу, а также балет «Весна священная» Игоря Стравинского – труппа Большого театра Женевы возобновит постановку Андониса Фониадакиса, которую некоторые из вас, вероятно, уже видели в 2013 году (26-30 мая 2021 г.). Что же касается возвращения на женевскую сцену оперного русского репертуара – а именно об этом мы спросили Авьеля Кана в ходе пресс-конференции, – то с этим придется подождать сезона 2020-21 годов, зато обещают нечто грандиозное.





Но и предстоящий оперный сезон интригует до невозможности – или это мы просто так соскучились по «живым» зрелищам?! Нас ждет 10 постановок, шесть из которых станут для Женевы премьерными! Сезон откроется знаменитой неоконченной оперой Дж. Пуччини «Турандот» с не менее знаменитым финалом, дописанным Лучиано Берио. Первая в Швейцарии такая постановка поручена противоречивому американскому режиссеру Дэниэлу Крамеру, год назад ушедшему с поста худрука Английской Национальной оперы. Вместе с художниками оригинального японского коллектива teamLab и российским басом Алексеем Тихомировым в роли Тимура он намерен ошеломить консервативную женевскую публику «психоделическим философским путешествием с использованием супер-современных технологических средств». Так что если вы в душе экстремал, собирайтесь в дорогу (15-26 сентября 2020 г.)



Несомненным событием станет возвращение в Женеву и первый «выход» на подмостки городского оперного театра Роберта Уилсона – одного из крупнейших представителей театрального авангарда конца 20–начала 21 века, уже при жизни ставшего легендой. Повод достойный – оратория Генделя «Мессия», доработанная Моцартом. Это бессмертное произведение о бессмертной жизни, о котором так прекрасно написал Стефан Цвейг, преподнесет женевцам ансамбль «Музыканты Лувра» под руководством Марка Минковского – только два вечера, 4 и 5 октября 2020 г. Спешим успокоить сомневающихся: постановку уже «обкатали» в прошлом году на Зальцбургском фестивале и в парижском Театре на Елисейских полях. Среди четырех приглашенных вокалистов – родившаяся в Осетии и давно ставшая европейской звездой сопрано Елена Цаллогова.







337 лет и масса невероятных происшествий разделяют дочь алхимика Элину Макропулос, родившуюся в 1585 году, и героиню пьесы чешского драматурга Карела Чапека «Средство Макропулоса», которую использовал в качестве литературной основы для своей одноименной оперы Леон Яначек, в 1926 году. Сюжет все наши читатели, конечно, знают – благодаря советскому фильму с гениальной Людмилой Гурченко! А вот оперу мы, признаемся, никогда не слышали – пойдемте вместе, 26 октября – 1 ноября 2020 года?



Оперетту Леонарда Бернстайна «Кандид» в Женеве не видели с 1984 года, с тех пор выросло новое поколение меломанов. Бытует легенда, что Вольтер написал философскую сказку, легшую в основу либретто, в своем женевском поместье Délices в 1758 году всего за три дня, но историки относятся к этой информации с недоверием… Бернстайн «увел» «Кандида» с бродвейских подмостков на классическую музыкальную сцену в 1956, и с тех пор спектакль где только не шел! Воспользуйтесь возможностью увидеть его в Женеве, в постановке берлинской Комической оперы 2018 года.



Оперу Моцарта «Милосердие Тита» женевская публика слышала в 2017 году – в исполнении интернационального состава солистов и пермского хора и оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Все, кому удалось побывать на том единственном представлении, наверняка хранят яркие впечатления о нем. Музыкальным руководителем новой полноценной постановки произведения, впервые представленного в Праге в 1791 году, также станет дирижер из России – Максим Емельянычев, в партию Сесто исполнит меццо-сопрано из Санкт-Петербурга Анна Горячёва (19 февраля – 3 марта 2021 г.)





На смену изящному барочному Титу явится мощный «Парсифаль» Вагнера, которого в последний раз мы слушали в Женеве десять лет назад. Руководить постановкой этой торжественной сценической мистерии в трех действиях на либретто композитора, основанное на поэме «Парсифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, будет художественный руководитель Оркестра Романдской Швейцарии Джонатан Нотт. Исполнитель титульной партии, американский тенор Дэниел Бренна, начал международную карьеру ролью Аарона в опере «Моисей и Аарон» А. Шёнберга в Цюрихском оперном театре в 2011 году. Опытный исполнитель вагнеровского репертуара, он считается одним из самых молодых и убедительных исполнителей партии Зигфрида, в которой выступал в таких театрах, как Вашингтонская Национальная Опера, на фестивале Лонгборо, в Государственной опере Штутгарта, на фестивале «Дни Вагнера в Будапеште». За исполнение партии Тангейзера в Дортмундском театре немецкая пресса назвала Дэниела лучшим певцом. В 2015 году Дэниел Бренна успешно дебютировал в Метрополитен-опере в роли Альвы («Лулу» А. Берга), а в 2017-м впервые выступил в Москве, исполнив партию Пушкина в одноименной опере Константина Боярского на сцене Новой Оперы. «Здесь время превращается в пространство», поет старый рыцарь Грааля Гурнеманц в первом акте «Парсифаля». Посмотрим, как это воплотят на сцене авторы постановки (30 марта -11 апреля 2021 г.)



Услышав название «Peeping Tom» («Любопытный Том»), люди среднего и старшего поколений сразу вспоминают культовый психологический триллер 1960 года Майкла Пауэлла. Меньше у широкой публики это название ассоциируется с балетной труппой, которую создали в Брюсселе в 2000 году Габриэла Карризо и Франк Шартье. Ее отличительная особенность – гиперреалистичность постановок, даваемых в «натуральных декорациях» - в саду, гостиной, а то и в подвале дома. Если знать, что Пёрселл написал оперу «Дидона и Эней» в 1689 году для женского приюта, силами воспитанниц которого она и была поставлена, менее удивительным кажется привлечение Франка Картье к участию в женевской постановке. (2-9 мая 2021 г.)



Завершит оперный сезон лучшая, на наш взгляд, опера всех времен и народов – «Травиата» Верди, под музыкальным руководством итальянского маэстро Паоло Кариньяни. Мы не будет обижать читателей пересказом содержания «Дамы с камелиями», скажем лишь, что партию Виолетты Валери в первом составе исполнит российская сопрано Екатерина Баканова, талант которой мы предвкушаем открыть вместе с вами – 20 июня-3 июля 2021 года.

Отдельных – авансом! – аплодисментов заслуживает программа сольных концертов: впервые на нашей памяти захотелось пойти на все четыре. Невозможно пропустить исполнение цикла М. Мусоргского «Песни и пляски смерти» немецким басом Рене Папе, призванным одним из лучших Борисов Годуновых нашего времени (7 октября 2020 г.).





Прекрасный вечер ожидает всех любителей lieder – западного эквивалента наших романсов. Чудесный немецкий бас-баритон Маттиас Гёрне, ученик Элизабет Шварцкопф и Дитриха Фишера-Дискау, исполнит циклы Бетховена «К далекой возлюбленной» и Шуберта «Лебединая песня». Впервые мы услышали Гёрне на Фестивале в Вербье в 2011 году, в последний раз побывали на его сольном концерте в 2017-м, в Филармонии Санкт-Петербурга, и вот с тех пор ждем его приезда в Женеву, о котором он нас по секрету предупредил еще в Питере. (5 ноября 2020 г.)



Незабываемое впечатление произвела на нас в Вербье в 2014 году сопрано из Южной Африки Притти Йенде, с тех пор прочно занявшая достойное место среди лучших исполнителей мира. Женевская публика аплодировала ей в 2015 году в партии Памины в «Волшебной флейте» Моцарта, а цюрихская – в 2018-м, в партии Эльвиры в «Пуританах» Беллини. И вот теперь мы сможем насладиться ее прекрасным голосом и невероятным обаянием, не отвлекаясь на декорации и грим – в программе сольного концерта 7 мая 2021 года произведения Шумана, Р. Штрауса, Доницетти и Тости.



Наиболее эклектичную программу предложит французский баритон Людовик Тезье, прославившийся исполнением вердиевских партий. На сцене Большого театра Женевы он исполнит «the best of» камерного репертуара Шуберта, Шумана, Листа, Моцарта, Ибера, Форе и Берлиоза – 6 июня 2021 г.



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