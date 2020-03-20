Латинское выражение, частично вынесенное в заголовок, старо почти как свет, ведь и оно – не «исходник», а родилось на основе другого – старой поговорки, существовавшей еще в Древнем Риме: «Когда гремит оружие, законы молчат» (Inter anna silent leges). Считается, что изречение принадлежит Цицерона, который употребил его в своей речи в защиту Тита Анния Милона в 52 до н. э. (Заметим к слову, что Милон ранее вернул Цицерона из изгнания, а защищал его хрестоматийный оратор неудачно – после суда в изгнание отправился сам Цицерон!)



Вопрос с молчанием закона во время войны частично сняли Женевские конвенции, а вот с культурой сложнее. В трудные времена, когда, вопреки постулату Карла Маркса, сознание часто определяет бытие, не позволяя людям двинуться в обратную сторону по схеме Дарвина, именно она часто выступает на первый план. Вспомним Великую Отечественную: конечно, искусство использовалось и в целях пропаганды, но разве не в тот страшный период были созданы лучшие стихи, песни, фильмы, по сей день трогающие наши сердца? Как забыть премьеры симфоний Шостаковича в нетопленом зале Ленинградской филармонии? А уж роль фронтовых бригад, наравне с военными деливших все риски, просто невозможно переоценить!



Сегодня, благодаря цифровым технологиям, крылатое выражение, означающее, что искусство отходит на второй план, когда страна ведет военные действия, себя практически изжило. И этому можно только радоваться!



Постоянные читатели знают, какое значительное место в контенте Нашей Газеты занимает культура: рассказы о книгах, спектаклях, концертах, выставках… Редакция гордится многолетними партнерскими отношениями с ведущими культурными учреждениями, которым сейчас ох, как непросто! Но ни один из партнеров не отменил рекламу, запланированную в печатном выпуске Нашей Газеты № 16, который теперь непонятно, когда и выйдет!



Вот несколько примеров того, с какими трудностями столкнулись наши друзья и как они с ними справляются.



- На сегодняшний день мы были вынуждены отменить три концерта – два вечера камерной музыки в Центральном зале Женевы и один в Виктория-холле, - рассказал Нашей Газете Педро Кранц, глава агентства Сaecilia, уже более 50 лет сотрудничающего с лучшими представителями русской музыкальной школы. – Концерт прекрасного турецкого пианиста Фазиля Сэя, запланированный в Цюрихе на 14 апреля, будет перенесен, мы сейчас ищем новую возможную дату. Чтобы не терять связи с нашей верной публикой, мой более молодой и продвинутый партнер Томас Юнг придумал такой ход: по средам и воскресеньям мы будем рассылать по всему нашему списку ссылку, пройдя по которой меломаны смогут услышать определенное музыкальное произведение и комментарий к нему».



Находящийся в Базеле Томас Юнг, с которым мы также связались по телефону, подчеркнул, что речь не идет о какой-то коммерческой акции: «В такой сложной ситуации, как нынешняя, людям необходима духовная пища. И я хочу поделиться музыкальными миниатюрами из числа моих любимых».



Дорогие читатели! Если вы уже успели подумать, что тоже хотите оказаться в этом списке, - радуйтесь! Ссылки агентства Сaecilia будут размещаться и на страницах Нашей Газеты в соцсетях – подписывайтесь, не теряя времени. А первый музыкальный подарок вы можете получить прямо сейчас.

Речь идет о записи 8-й и 11-й Прелюдий Клода Дебюсси, сделанной франко-швейцарским пианистом Альфредом Корто (1877, Нион – 1962, Лозанна), одним из крупнейших исполнителей и педагогов 20 века. Критики прославляли его за элегантность стиля и многообразие нюансов и проклинали за обилие фальшивых нот!



В крайне сложной ситуации оказался и Большой театр Женевы, вынужденный полностью отменить четыре постановки, намеченные до конца сезона, и закрыть здание на неопределенный срок. Под удар попали опера «Путешествие к надежде», всемирная премьера которой должна была состояться 30 марта, «Золушка» Россини, хореографическая постановка «Что нам остается» и постановка для юных меломанов «Electric Dreams» совместно с женевским театром Am Stram Gram. Причина, как вы понимаете, одна: как готовить новые постановки, если невозможно репетировать? Администрация театра ищет возможности для переноса некоторых спектаклей на другие даты, но точной информации пока нет.



Что касается сольных концертов, входящих в анонсированную программу Большого театра, то выступление французского баритона Стефана Дегу, о котором мы уже писали, перенесено на 7 июня – купленные билеты действительны, а те, кто не купил, успеет это сделать. Программа из произведений Дебюсси, Равеля и Бриттена, подготовленная английским тенором Ианом Бостриджем – а вы знаете, что английский тенор ближе всех к русскому лирическому! – пока в силе 13 мая. Для концерта французской сопрано Натали Дессе, запланированного на 26 апреля, ищут новую дату. Всю актуальную информацию вы найдете на сайте Большого театра.



Поговорили мы вчера и с директором Оркестра Романдской Швейцарии Стивом Роже. Именно этот коллектив первым воспользовался достижениями техники: после запрета на мероприятия с участием более 1000 человек, ОРШ решил не отсеивать половину аудитории Виктория-холла, а наоборот, расширить ее – полная программа концерта 11 марта с российским гобоистом Алексеем Огринчуком (интервью с которым мы как раз накануне опубликовали) была исполнена «взаправду», но при пустом зале, сделанную RTS запись можно послушать здесь. Мы надеялись, что опыт повторится, помогая пережить кризис. Но увы…



– Если неделю назад наши действия были ограничены предписаниями кантона, то теперь – Федерального совета, запретившего собираться более чем пяти людям одновременно, да и то на расстоянии двух метров друг от друга. А как же посадить оркестр? – пояснил Нашей Газете ситуацию Стив Роже. – На сегодняшний день мы были вынуждены отменить три концерта, не считая спектакли Большого театра Женевы, в которых также участвует наш оркестр, и совместные проекты с отмененным фестивалем Archipel, который должен был начаться 26 марта. Мы переживаем странный момент, когда понятие «солидарность» превращается в нечто очень конкретное, в том числе, и для нашей публики: да, кто-то просит вернуть деньги за билеты на отмененные концерты, но многие просят перевести их в фонд Друзей Оркестра Романдской Швейцарии или в Фонд ветеранов оркестра. Разумеется, мы ценим все проявления поддержки, ведь беспрецедентная ситуация коснулась всех!



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И самое последнее: сегодня в мире отмечается Международный день счастья, утвержденный Организацией Объединенных Наций в 2013 году. Будьте счастливы!

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