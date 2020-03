Мы восхищены тем, как оперативно, профессионально и креативно наши многолетние партнеры адаптировались к новым беспрецедентным условиям. Не имея возможности «пригласить к себе», они сами вошли в наши дома. 23 марта в 11 утра автор этих строк сидела перед экраном своего компьютера и, как и многие коллеги, не только узнавала подробности программы, но и имела возможность посмотреть видеоклипы, послушать музыку и задать вопрос. Так что сезон музыкальных премьер начался с премьеры технологической. Итак.



Наша Газета, уже много лет поддерживающая партнерские отношения с одним из старейших музыкальных коллективов Швейцарии, упрекала руководство ОРШ за кажущийся спад интереса к русской музыке и исполнителям. К счастью, этот короткий период позади, и отечественная классика, важная составляющаяся репертуара оркестра с момента его основания дирижером Эрнестом Ансерме в 1918 году, вернулась на свое законное место. Если сезон 2019/20 годов проходил под знаком Шостаковича – Бриттена, то в течение музыкального года 2020/21 оркестр под руководством Джонатана Нотта и приглашенных дирижеров представит швейцарским меломанам наравне с западной классикой произведения Чайковского, Стравинского и Рахманинова и целый букет исполнителей – представителей русской музыкальной школы.



Музыкальный сезон – 2020/21 начнется для ОРШ раньше обычного: главный концертный зал Женевы откроет свои двери после летних каникул уже 20 августа. Исполнение Концерта И. Брамса ре минор, оп. 77, станет дебютом для победителя Международного конкурса имени П. И. Чайковского в 2019 году Сергея Догадина с Оркестром Романдской Швейцарии и его художественным руководителем Джонатаном Ноттом.





Свой единственный скрипичный концерт Брамс сочинил летом 1878 года в Пертшахе, небольшом городе на юге Австрии, и посвятил очень популярному в то время скрипачу венгерского происхождения Йозефу Иоахиму, ставшему его первым исполнителем – в январе 1879 года в Лейпциге. Видимо, именно Иоахиму, а также очарованности Брамса экспрессивными венгерскими напевами, мы обязаны стихией народного танца в финале концерта, после лирической первой и второй части.



Концерт Брамса – одно из самых виртуозных произведений в этом жанре. Ганс фон Бюлов, сравнивая его с популярным скрипичным концертом Бруха, утверждал, что последний написан «для скрипки», а концерт Брамса – «против скрипки». При этом трудности скрипичной партии скорее связаны с фактурой произведения и сложностью замысла, нежели со стремлением показать технические возможности солиста. Женевским меломанам выпадет редкий шанс дважды за сезон послушать это произведение и сравнить прочтение двумя яркими музыкантами: после Сергея Догадина, который исполнит Концерт ре минор в самом начале сезона, он прозвучит в исполнении Максима Венгерова почти в завершение его, 11 мая 2021 года.



Три дирижера – россиянин Василий Петренко, австриец Манфред Хонек и испанец Хуанхо Мена – представят швейцарской публике свои интерпретации трех шедевров П. И. Чайковского – его Симфоний №№ 4, 5 и 6. В преддверии предстоящих концертов вот несколько выдержек из писем и записных книжек композитора, дающих четкое представление о том, в каком душевном состоянии он находился во время их создания и какие мысли и чувства стремился вложить в свою музыку.



Знаменитое письмо Чайковского к Надежде фон Мекк от 17 февраля (1 марта) 1878 года не только содержит подробнейшее изложение программы Симфонии № 4, само наличие которой композитор поначалу отрицает, но и дает уникальную возможность заглянуть за кулисы напряженного творческого процесса – «исповеди души». В момент, когда жизнь представлялась Чайковскому как «непрерывное чередование тяжелой действительности с скоропроходящими сновидениями и грезами о счастии», он писал своему многолетнему другу и меценату: «Bы cпpaшивaeтe мeня, ecть ли oпpeдeлeннaя пpoгpaммa этoй cимфoнии? Oбыкнoвeннo, кoгдa пo пoвoдy cимфoничecкoй вeщи мнe пpeдлaгaют этoт вoпpoc, я oтвeчaю: никaкoй! И в caмoм дeлe, тpyднo oтвeчaть нa этoт вoпpoc. Kaк пepecкaзaть тe нeoпpeдeлeнныe oщyщeния, чepeз кoтopыe пepexoдишь, кoгдa пишeтcя инcтpyмeнтaльнoe coчинeниe бeз oпpeдeлeннoгo cюжeтa? Этo чиcтo лиpичecкий пpoцecc. Этo мyзыкaльнaя иcпoвeдь дyши, нa кoтopoй мнoгoe нaкипeлo и кoтopaя пo cyщecтвeннoмy cвoйcтвy cвoeмy изливaeтcя пocpeдcтвoм звyкoв, пoдoбнo тoмy кaк лиpичecкий пoэт выcкaзывaeтcя cтиxaми. Paзницa тoлькo тa, чтo мyзыкa имeeт нecpaвнeннo бoлee мoгyщecтвeнныe cpeдcтвa и бoлee тoнкий язык для выpaжeния тыcячи paзличныx мoмeнтoв дyшeвнoгo нacтpoeния».



Десять лет отделяют Четвертую симфонию, вошедшую в историю музыки как первая психологическая драма, от Пятой, посвященной музыканту и педагогу из Гамбурга Теодору Аве-Лаллеманту. Оцененная самим автором как неудачная и свидетельствующая о падении его способностей, она, по мнению критиков, занимает если не первое, то одно из первых мест в ряду его сочинений с точки зрения «художественной стройности, ясности и безукоризненности формы», как писал Н. Д. Кашкин в «Русской мысли» в 1889 году. Увы, безукоризненность формы скрывала глубочайшую душевную смуту – до такой степени, что Чайковский подумывает о крайней мере – обращению к вере – и помечает осенью 1887 года в записной книжке № 4, под нотным эскизом темы «Consolation. Луч света», не вошедшей в Симфонию: «…нет, нет надежды!».



Какой контраст с настроением пять лет спустя, при завершении работы над Шестой, последней симфонией П. И. Чайковского, получившей название «Патетическая» и впервые исполненной 16 октября (28 октября) 1893 года в Петербурге под управлением автора, за девять дней до его смерти! В феврале признаваясь в письме своему племяннику Володе (Бобу) Давыдову, которому симфония посвящена, что «мысленно сочиняя ее, я очень плакал», в августе он пишет: «Мне совершенно будет обычно и неудивительно, если эту симфонию обругают или мало оценят, – ибо не впервой. Но я положительно считаю ее наилучшей и в особенности наиискреннейшей из всех моих вещей. Я ее люблю, как никогда не любил ни одного из других моих музыкальных чад». Это ли не прекрасное завещание?



И еще одним «подарком от Чайковского» поделится Оркестр Романдской Швейцарии с публикой в новом сезоне: Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, первые аккорды которого на слуху даже у самых далеких от музыки людей, прозвучит 18 ноября 2020 года в исполнении Хатии Буниатишвили, учившейся у профессора Олега Майзенберга в Венской высшей школе. Можно не сомневаться, что гениальная музыка в сочетании с темпераментом харизматичной грузинской пианистки покорят аудиторию.



Родившийся в Локарно пианист Франческо Пьемонтези, победивший в 2007 году на международном конкурсе имени Королевы Елизаветы в Брюсселе и с тех пор гастролирующий по всему миру, включая Россию, будет находиться «в гостях» у Оркестра Романдской Швейцарии в течение всего сезона в качестве «артиста в резиденции». 27 и 29 января 2021 года в его исполнении прозвучит одно из лучших и наиболее популярных сочинений Сергея Рахманинова – «Рапсодия на тему Паганини», оп. 43. Она была написана всего за несколько недель в 1934 году, в «швейцарский период» Рахманинова, прошедший в любимой им вилле Сенар в местечке Хертенштейн, на берегу озера Четырех кантонов. Именно «Рапсодия на тему Паганини» прозвучала в исполнении автора и симфонического оркестра под управлением Эрнеста Ансерме в последнем европейском концерте Рахманинова 11 августа 1939 года в Люцерне, незадолго до его отъезда в США, вернуться откуда ему не было суждено.



Как и Рахманинов, Игорь Стравинский провел часть жизни в Швейцарии, правда, на берегах другого озера – Женевского. Из балета «Жар-птица», созданного им в 1910 году по заказу Сергея Дягилева, родились три оркестровые сюиты, написанные им соответственно в 1911, 1919 и 1945 годах, и первые две имеют особую связь с Женевой. В декабре 1915 года композитор дирижировал Сюитой № 1 за пультом Оркестра Большого театра, предшественника Оркестра Романдской Швейцарии, в рамках престижного «Русского утренника» на Новой площади Женевы. на то что большей частью программы руководил любимец местной публики Эрнест Ансерме, пресса встретила ее прохладно. Конкретно о «Жар-птице» один журналист написал так: «Кажется, публика отнесла это произведение к музыке послезавтрашнего дня». Будем считать, что этот день наступает: 11 и 12 марта 2021 года Оркестр Романдской Швейцарии, много сделавший для популяризации музыки Стравинского, вновь доставит наслаждение меломанам Женевы и Лозанны – с финским дирижером Юкка-Пекка Сарасте за пультом.





У американцев есть выражение «The opera is not over until the fat lady sings». Можно перефразировать его так: музыкальный сезон не закончен, пока не прозвучала опера. И действительно, заключительным аккордом концертной программы 2020/21 станет безусловный вокальный шедевр – «Реквием» Дж. Верди в исполнении, в частности, двух российских певцов, Екатерины Семенчук (сопрано) и Дмитрия Белосельского (бас). За пульт Оркестра Романдской Швейцарии встанет известный южнокорейский дирижер Чон Мён Хун, учившийся в Нью-Йорке по классу фортепиано Нади Рейзенберг. После получения второй премии как пианист на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в Москве в 1974 году он стажировался у Карло Марии Джулини в Филармоническом оркестре Лос-Анджелеса.

От редакции: Коронавирус умрет, а музыка вечна! Поддержите партнеров Нашей Газеты, купив абонемент на сезон или билеты на отдельные концерты на сайте Оркестра Романдской Швейцарии.