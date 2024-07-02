Весной прошлого года Наша Газета расскаЕзывала о том, как серьезно взялся музей за исследования провенанса собственного собрания, чтобы раз и навсегда оградить себя от обвинений в антисемитизме. Эта деятельность стала одной из главнейших задач Филиппа Хильдебранда и Анн Демеестер, в октябре 2022 года вступивших в должности председателя Цюрхерского культурного фонда, владеющего коллекцией Кунстхауса, и директора этого крупнейшего в Швейцарии музея. Уже в марте 2023 года, всего несколько месяцев спустя, оба учреждения опубликовали новую стратегию исследования происхождения коллекции и обязались активно работать с произведениями, которые после тщательного исследования могут быть классифицированы как культурные ценности, конфискованные в результате нацистских преследований.

При определенных условиях в эту категорию могут попасть и произведения искусства, проданные людьми, эмигрировавшими в третьи страны, не входившие в сферу влияния нацистов, например, в Швейцарию. Первыми в центре внимания оказались произведения, созданные до 1945 года и сменившие владельца в период с января 1933-го по май 1945-го.

И вот – первая веха на этом сложном и важном пути. В июне Художественный фонд Цюриха достиг соглашения с наследниками промышленника и коллекционера искусства еврейского происхождения Карла Сакса о справедливом решении вопроса о картине Клода Моне «Мужчина с солнечным зонтиком»: в рамках этого мирового соглашения работа будет теперь продана.

Председатель Цюрихского художественного фонда Филипп Хильдебранд, которые многие еще помнят в качестве главы Национального банка Швейцарии, сделал такое заявление: «Я выражаю благодарность наследникам Карла Сакса за конструктивный диалог, основанный на обоснованных результатах исследований, который позволил нам достичь соглашения. Конечно, мы ожидали, что эта великолепная картина покинет Кунстхаус после продажи, как часть найденного справедливого и равноправного решения, и очень сожалеем об этом. Но этот шаг демонстрирует серьезность, с которой мы применяем нашу стратегию исследования происхождения коллекции, и нашу готовность прозрачно и целенаправленно работать с произведениями из нее, когда есть обоснованные доказательства того, что они были конфискованы в результате принуждения, вызванного нацистскими преследованиями».

Имке Гилен, юрист из берлинского бюро Von Trott zu Solz Lammek, представляющий интересы наследников, в свою очередь прокомментировала ситуацию от их имени: «Наследники семьи Сакс приветствуют готовность Цюрихского художественного фонда найти справедливое решение для этой работы, от которой Карл Сакс был вынужден отказаться после эмиграции в Швейцарию».

Что же удалось выяснить?

Картина Клода Моне «Мужчина с солнечным зонтиком», созданная в 1865-1867 годах, находилась в коллекции Карла Сакса, крупного текстильщика, а в 1934 году была передана в Кунстхаус Цюриха вместе с другими работами. Почему?

«Карл и Маргарита Сакс, крупные меценаты в своем родном городе Вроцлаве, были в числе тех, кого национал-социалистический режим преследовал из-за их еврейского происхождения», говорится в коммюнике музея. Репрессивные законы, принятые нацистами против евреев, заставили их в 1939 году бежать из Германии и искать убежища в Швейцарии, где еще с 1931 года находилась картина Моне. При бегстве каждому из супругов удалось взять с собой только по 10 рейхсмарок. Кроме того, чтобы попасть в Швейцарию, им также пришлось заложить принадлежавшие им работы, которые находились в собрании Кунстхаусе.

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В соответствии с этическим кодексом Международного совета музеев, доля Цюрихского художественного фонда, полученная от продажи картины, будет внесена в фонд, предназначенный для пополнения коллекции Кунстхауса.

Тем временем развивается сага коллекции Бюрле, также выставленной в Кунстхаусе и о которой мы уже не раз писали. Цюрихский музей был поставлен в известность Фондом Бюрле о том, что тот ищет мирного соглашения с легальными наследниками бывших владельцев шести полотен. Выяснилось, что их провенанс не соответствует «Вашингтонским принципам», принятым в 1998 году 44 странами. В итоге, уже 20 июня со стен музея были сняты «Портрет Жоржа-Анри Мануэль» Тулуза-Лотрека (1891 г.), «Портрет скульптора Луи Жозефа» Густава Курбе (1863 г.), «Сад Моне в Живерни» (1895) и «Старая башня» (1884) Ван Гога и «Дорога вверх» Поля Гогена (1884 г.) Дальнейшая судьбы «Султаншы» Эдуарда Мане (1871 г.) еще обсуждается, ее случай особый.

Можно понять сожаления музея от расставания с этими работами. Также можно понять сожаление нас, посетителей. А потому, на наш взгляд, стоит прислушаться к словам женевского арт-критика Этьенна Дюмона, не страдающего излишней политкорректностью. По его мнению, исход переговоров, при котором шедевры уходят из музейных коллекций в частные собрания, от чего выигрывают адвокаты и аукционные дома, нельзя считать удачным. Видно, и в области искусства, а не только политики, у Швейцарии нет достойных переговорщиков. Очень жаль!