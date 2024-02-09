Расстанется ли Художественный музей Базеля со своим «Таможенником»?

Автор: Надежда Сикорская, Базель, 09.02.2024.
Несколько франкоязычных изданий Швейцарии уже преподнесли новость о реституции, как если бы вопрос был решен. Однако это далеко не так.|
Plusieurs media francophones suisses ont déjà annoncé cette nouvelle comme si la décision était prise. Or, ce n’est pas le cas.
Что греха таить – СМИ любят сенсации, особенно сейчас, когда от всех требуют рентабельности. Чем краше словцо, чем привлекательнее заголовок, тем больше номеров будет продано, тем больше «лайков» получено. К счастью, есть еще журналисты, не утратившие привычку во всем идти до самой сути. К таковым безусловно относится женевский арт-критик Этьен Дюмон, известный своими энциклопедическими знаниями и острым языком. Увидев заголовок «Базельский Художественный музей отказывается вернуть картину с неясным прошлым» и не найдя в опубликованном под ним тексте доходчивых разъяснений, он засомневался и решил провести собственное расследование, не удовлетворившись, в отличие от своих коллег, перепечаткой пресс-релиза музея – рассказанная им история гораздо интереснее скупого на подробности текста.
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