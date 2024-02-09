Расстанется ли Художественный музей Базеля со своим «Таможенником»? |Le Kunstmuseum de Bâle, va-t-il se séparer de son « Douanier » ?

Что греха таить – СМИ любят сенсации, особенно сейчас, когда от всех требуют рентабельности. Чем краше словцо, чем привлекательнее заголовок, тем больше номеров будет продано, тем больше «лайков» получено. К счастью, есть еще журналисты, не утратившие привычку во всем идти до самой сути. К таковым безусловно относится женевский арт-критик Этьен Дюмон, известный своими энциклопедическими знаниями и острым языком. Увидев заголовок «Базельский Художественный музей отказывается вернуть картину с неясным прошлым» и не найдя в опубликованном под ним тексте доходчивых разъяснений, он засомневался и решил провести собственное расследование, не удовлетворившись, в отличие от своих коллег, перепечаткой пресс-релиза музея – рассказанная им история гораздо интереснее скупого на подробности текста.