История с завещанием Корнеулиуса Гурлитта, которая могла бы лечь в основу голливудского арт-триллера, на днях получила продолжение. Напомним, что коллекция, переданная в наследство Бернскому художественному музею в 2014 году, была собрана отцом Корнелиуса, нацистским арт-дилером Хильдебрандом Гурлиттом. В коллекции имеются как приобретенные законным способом картины, так и конфискованные нацистами либо проданные под принуждением и за гораздо меньшую цену работы. В течение нескольких десятилетий шедевры мирового искусства были спрятаны в квартирах Корнелиуса в Мюнхене и Зальцбурге, пока их случайно не обнаружили в 2013 году. Бернский музей согласился принять это наследство, но обязался совместно с немецкими коллегами исследовать провенанс работ и содействовать реституции конфискованных произведений искусства.

Выяснением происхождения картин занималось сразу несколько исследовательских центров. Приблизительно 1 600 произведений искусства из наследства Гурлитта были сначала проанализированы рабочей группой Schwabinger Kunstfund. В 2017 году в Бернском художественном музее был создан отдел по исследованию провенанса так называемых «дегенеративных» произведений искусства, который два года спустя стал сотрудничать с Исследовательским центром «Дегенеративное искусство» при Гамбургском университете. В целом, вплоть до июня 2021 года различные части коллекции подвергались оценке при участии независимых международных экспертов.

В итоге Бернский Кунстмузеум ввел специальную систему обозначений предметов искусства, которые в зависимости от чистоты их провенанса получили следующие маркировки: зеленые, зелено-желтые, желто-красные и красные. В отношении 28 работ (зеленые) было установлено, что они не относятся к награбленным нацистами произведениям – эти картины останутся в Берне. 246 работ (желто-зеленые), которые не были исследованы, поскольку они были написаны самими членами семьи Гурлитт, также переходят в собственность музея.

История 1091 произведения в период с 1933 по 1945 годы не может быть окончательно выяснена. Хотя в провенансе до сих пор существуют пробелы, в случае с этими произведениями нет никаких признаков того, что они были украдены, или других подозрительных обстоятельств. Эти картины классифицированы как желто-зеленые и перейдут во владение Кунстмузеума.

Происхождение 29 работ (желто-красная маркировка) также не удалось окончательно выяснить: свидетельств их расхищения при национал-социалистическом режиме не было обнаружено, но имеются указания на это и/или подозрительные обстоятельства. Пять работ из этой группы будут возвращены Германии, а 22 произведения останутся в Берне для дальнейшего изучения провенанса.

В желто-красную категорию попали также две акварели Отто Дикса, на которые претендуют наследники проживавшего во Вроцлаве адвоката Исмара Литтмана. При нацистском режиме в 1933 году юристу еврейского происхождения было запрещено заниматься адвокатурой: он лишился средств к существованию, был вынужден продать или заложить часть коллекции, а год спустя покончил жизнь самоубийством. Его огромная коллекция была рассеяна по миру. После публикации списка произведений искусства из наследства Корнелиуса Гурлитта в базе данных Lost Art наследники Литтмана подали запрос о реституции. Исследования не позволили убедительно реконструировать смену владельцев акварелей Отто Дикса во время национал-социалистического режима, однако сомнения остаются: нельзя рассматривать эти произведения как нацистское награбленное имущество, но и исключить эту возможность тоже нельзя. Что же делать? Музей последовал максиме «справедливого и равноправного решения» и передал акварели наследникам. На сегодняшний день из почти 6000 предметов коллекции потомкам Литтмана возвращено только десять работ, включая акварели из наследства Гурлитта.

Наконец, в отношении девяти произведений (красная маркировка) было установлено, что они были конфискованы нацистами – эти работы уже были реституированы. Еще около 270 работ не были исследованы, поскольку речь идет о сериях и разрозненных портфолио.

Важно отметить, что если произведение искусства, включенное в постоянную музейную коллекцию, окажется украденным нацистами, то оно будет немедленно возвращено законным владельцам. Таким образом, подход Берна стал полной противоположностью решению Цюрихского Кунстхауса, которому также досталась отягощенная нацистским прошлым коллекция промышленника Эмиля Бюрле . Напомним, что он начал собирать свою коллекцию в 1936 году, когда экспроприации и преследования евреев оказали большое влияние на рынок искусства. Кунстхаус уделяет этому вопросу внимание, но, как отмечают критики, недостаточное – информация о деятельности Бюрле и провенансе картин указана скупо.

Список произведений из собрания Корнелиуса Гурлитта можно найти на сайте gurlitt.kunstmuseumbern.ch. Новые результаты исследований систематически включаются в эту базу данных и, таким образом, становятся доступными для всех на международном уровне. В настоящее время музей рассматривает запрос о реституции 13 картин от наследников Фрица Зало Глазера, а также продолжает поиск возможных законных владельцев нескольких произведений из коллекции Гурлитта и самого музея, в том числе полотен «Анемоны» Анри Матисса и «Дюны и море, Фемарн» Эрнста Людвига Кирхнера.

Заключительный этап работы с завещанием Гурлитта будет ознаменован масштабной выставкой, которая пройдет осенью 2022 года: впервые будет представлена вся коллекция, а также свидетельства Хильдебранда и Корнелиуса Гурлиттов, документы и фотографии. Выставка будет интересна также тем, кто интересуется этическими проблемами, с которыми сталкивается современный музей при работе с наследием арт-дилера эпохи национал-социализма.