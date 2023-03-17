Наши читатели, интересующиеся не только «чистым» искусством, но и восстановлением справедливости в этой области, наверняка следили за нашими публикациями об очень серьезной работе, проводимой некоторыми швейцарскими музеями по выявлению правды о том, как некоторые шедевры из их коллекций в них оказались. Наиболее громкое «дело» связано с наследством нацистского арт-дилера Хильдебранда Гурлитта, с которым Бернский художественный музей разбирается с 2014 года. На втором месте, пожалуй, собрание Эмиля Бюрле, о котором мы также подробно рассказывали, как и о том, что после завершения реконструкции здания цюрихского Кунстхауса, сделавшей его самым крупным музеем Швейцарии, собрание это переехало в новые стены. Руководство музея подверглось критике за недостаточную прозрачность в обращении с совершенно потрясающей коллекцией, причем не только в кулуарах: как мы уже рассказывали, Марсель Брюльхарт, отвечающий за досье Гурлитта в Бернском художественном музее, назвал то, что происходит в Цюрихе, непрофессиональным, отметив в интервью Tages Anzeiger, что эта история постепенно становится бременем для Швейцарии как центра искусства. По словам Брюльхарта, за границей его уже спрашивали, является ли Кунстхаус Цюриха «антисемитским музеем». Разумеется, Кунстхаус не мог оставить такие обвинения без ответа.

Kunsthaus Zürich

И вот 14 марта 2023 года президент Цюрихского фонда искусства Филипп М. Хильдебранд (бывший глава Совета директоров Швейцарского национального банка) и директорАнн Демеестер представили журналистам и представителям общественности документ, заключающий в себе новую стратегию музея по изучению провенанса экспонатов его коллекции. Стратегия основа на четырех пунктах: проактивный подход, профессиональные нормы проверки и качества; справедливые и беспристрастные решения в случае выявления подтверждения незаконного владения; выделение больших ресурсов и повышение прозрачности; создание независимой комиссии международных экспертов для помощи в установлении провенанса.

Поскольку формальным владельцем музейной коллекции является Цюрихский фонд искусства (Züricher Kunstgesellschaft), в обязанности его руководства входит создание необходимых условий для претворения стратегии в жизнь. «В течение последних месяцев мы работали не покладая рук для определения новой ориентации в установлении провенанса – одного из наших приоритетов с тех пор, как Анн Демеестер и я вступили в должности. И я счастлив представить сегодня четкую стратегию, адаптированную к нашей эпохе. Нашей первостепенной задачей всегда должна быть профессиональная проверка происхождения произведений из коллекции и предложение справедливых и беспристрастных решений в случаях, когда есть подтверждения того, что культурные ценности были конфискованы в рамках нацистских преследований. Мы отдаем себе отчет в том, что речь идет о сложном и длительном процессе: у каждого произведения своя история, что делает каждое из них особым случаем», - заявил Филипп М. Хильдебранд на пресс-конференции.

Стоит добавить, что категория «похищенных культурных ценностей» может, при соблюдении определенных условий, включать в себя и произведения искусства, проданные гражданами, эмигрировавшими в так называемые третьи, безопасные страны, находившиеся вне нацистского влияния, например, в Швейцарию. Kunsthaus Zürich готов предоставить собственную коллекцию, включая недавно приобретенные работы, для изучения специалистов по установлению провенанса: речь идет о произведениях, созданных до 1945 года и сменивших владельцев в период между январем 1933-го и маем 1945 года.

Возможно, не все знают, что сведения о происхождении входящих в собрание музея работ – а их сегодня более ста тысяч – документировались музеем с момента его создания в 1910 году и были впервые полностью представлены публике в виде каталога в 2007-м. «Справедливые и беспристрастные решения» - согласно подписанным Берном «Вашингтонским принципам» поиска и идентификации произведений искусства, похищенных нацистами, – были найдены в 2010 и 2012 годах для двух картин родившегося в Швейцарии немецкого художника Альберта фон Келлера. Полученные музеем в качестве дара в 2007 году от наследников цюрихского коллекционера Оскара А. Мюллера, они были идентифицированы как похищенные нацистами.

«Музей несет большую ответственность перед обществом, - сказала директор Кунстхауса Цюриха Анн Демеестер. – А потому мы считаем, что в области установления провенанса крайне важна максимальная прозрачность. И наша реакция на возможные результаты исследования не менее важна, чем сами исследования. Наша команда будет усилена благодаря созданию новых рабочих мест – при поддержке Федерального департамента культуры и кантона Цюрих. Госсовет кантона попросил Кантональный совет поддержать этот проект на уровне миллиона франков».

Что касается международной экспертной комиссии, то она будет создана к осени этого года, и мы обязательно расскажем, кто войдет в ее состав. А пока приглашаем любознательных читателей посетить цифровую платформу архивов Цюрихского фонда искусства и Кунстхауса Цюриха – там есть настоящие сокровища для знатоков и любителей!