История с завещанием Корнеулиуса Гурлитта могла бы лечь в основу голливудского арт-триллера. Напомним, что коллекция, переданная в наследство Бернскому художественному музею в 2014 году, была собрана отцом Корнелиуса, нацистским арт-дилером Хильдебрандом Гурлиттом. В коллекции имеются как приобретенные законным способом картины, так и конфискованные нацистами либо проданные под принуждением и за гораздо меньшую цену работы. В течение нескольких десятилетий шедевры мирового искусства были спрятаны в квартирах Корнелиуса в Мюнхене и Зальцбурге, пока их случайно не обнаружили - история стала достоянием общественности в 2013 году.

Бернский музей согласился принять это наследство, но обязался совместно с немецкими коллегами исследовать провенанс работ и содействовать реституции конфискованных произведений искусства. Быстро выяснилось, что в коллекции немного картин, написанных маслом и стоящих миллионы, при этом лишь немногие работы можно было идентифицировать как украденные. Тем не менее, возникло много вопросов о том, как поступить с произведениями, происхождение которых невозможно установить с точностью. С этой целью в Берне была проделана огромная работа. В частности, в 2017-м в музее был создан первый в Швейцарии отдел исследования провенанса картин; предметы из наследства Гурлитта были задокументированы, исследованы и стали полностью доступны для общественности через базу данных, созданную в 2021-м. Деятельность музея по изучению провенанса финансируется частными фондами и Федеральным ведомством культуры.

Предметы из наследства Гурлитта уже демонстрировались в Берне в 2017 и 2018 годах, но новая экспозиция, открывающаяся сегодня, кардинально отличается от предыдущих. В музее представлены около 350 экспонатов, из которых особенно впечатляют работы в области немецкого экспрессионизма. Тем не менее, эстетическое удовольствие – не самое главное на этой выставке. Прежде всего, это – итоговая выставка, с помощью которой музей в каком-то смысле «отчитывается» перед общественностью за всю проделанную работу, рассказывая о том, к чему привели многолетние исследования провенанса картин, как вообще изучается происхождение работ, с какими трудностями сталкиваются исследователи, какие вопросы так до сих пор остались невыясненными. Например, около 70% выполненных на бумаге работ из коллекции Гурлитта содержат указания на то, что с маркировками производили манипуляции, вероятно, чтобы скрыть происхождение произведений. Следы от сменявших друг друга паспарту, разные рамы, записи на краях полотна, оторванные клочки, музейные штампы – все это может стать зацепкой для исследователя, пытающегося восстановить цепочку владельцев гравюры, литографии или полотна.

В музее была разработана процедура, в соответствии с которой проводится различие между четким и неоднозначным атрибутированием происхождения картин. Цветовую маркировку можно заметить под каждой из выставленных работ. Зеленый цвет означает, что провенанс в период с 1933 по 1945 годы полностью выяснен – речь не идет о произведении, украденном нацистами. Желто-зеленый кружок говорит о том, что в цепочке происхождения до сих пор существуют пробелы, однако нет никаких признаков того, что картина была похищена при национал-социалистическом режиме и/или приобретена при подозрительных обстоятельствах. Желто-красным цветом помечаются картины, в провенансе которых были обнаружены подозрительные обстоятельства. А красная маркировка свидетельствует о том, что картина была похищена.

Музей уже отказался принять в свою коллекцию пять «желто-красных» произведений искусства и передал их Германии. Еще 23 работы из этой категории в настоящее время исследуются в Берне. В целом, Бернский художественный музей и Германия совместно вернули девять произведений искусства потомкам их законных владельцев, у которых они были конфискованы нацистами либо куплены под принуждением. Еще две работы были реституированы потомкам несмотря на то, что у исследователей имелись лишь признаки, но не доказательства того, что эти произведения входят в «красную» категорию. Неоново-желтые квадраты на стенах выставочных залов замещают картины, которые были возвращены.

«Принимая наследство Корнелиуса Гурлитта, Бернский художественный музей взял на себя большую ответственность. Наш подход основывался на следующих ключевых элементах: тщательное и независимое исследование с учетом исторического фона, понятная оценка результатов, полная прозрачность, готовность продолжить исследование и пересмотреть экспертное заключение в случае появления новой информации, а также желание найти честные и справедливые решения с потенциальными истцами, даже в случае пробелов в знаниях», - пояснила директор музея Нина Циммер.

Получив спорное наследство, связанное с национал-социализмом, музей принял единственно верное решение: тщательно все изучить и открыто информировать общественность о результатах исследования. Подход Берна резко контрастирует с решениями, принимаемыми в Цюрихе. Напомним, что цюрисхский Кунстхаус критикуют за его непрозрачное обращение с коллекцией Эмиля Бюрле, который сделал себе состояние при нацистском режиме. Марсель Брюльхарт, отвечающий за досье Гурлитта в Бернском художественном музее, назвал то, что происходит в Цюрихе, непрофессиональным, отметив в интервью TagesAnzeiger, что эта история постепенно становится бременем для Швейцарии как центра искусства. По словам Брюльхарта, за границей его уже спрашивали, является ли Кунстхаус Цюриха «антисемитским музеем».

Немаловажная часть экспозиции в Берне посвящена личности самого Хильдебранда Гурлитта (1895-1956), который представлен в самых разных ролях: как директор музея, арт-дилер и организатор выставок, как сын, отец и просто человек, чья жизнь проходила в Германской империи и Веймарской республике, а потом при подъеме и крахе национал-социализма. С помощью репродукций исторических документов, хранящихся в архивах Германии, Франции и Швейцарии, посетители могут узнать, какие задачи должен был выполнять Гурлитт. Он, например, был одним из четырех уполномоченных Гитлером и Герингом дилеров «дегенеративного искусства». В рамках этой кампании из немецких музеев были конфискованы более 20 000 произведений экспрессионистского, абстрактного, дада- и социально-критического искусства, а также работы левых и еврейских художников. От имени Рейха Гурлитт продавал гравюры и картины иностранным дилерам, музеям, коллекционерам. Кроме того, он покупал для музеев и галерей картины в оккупированных нацистами Франции, Бельгии и Нидерландах, а с 1943 года закупал французское искусство для запланированного фюрером музея, а также для своей коллекции. При этом происхождение приобретенных им работ могло быть сомнительным. Так, во Франции с октября 1940-го принадлежавшее евреям имущество, в том числе произведения искусства, было конфисковано, и многое из этого затем было продано. Коллекция Гурлитта насчитывает много купленных во Франции работ, но обстоятельства их приобретения часто до сих пор не до конца выяснены.

В июне 1945 года американские власти арестовали часть его произведений искусства. На допросе Гурлитт рассказал, что во время бомбардировки Дрездена в феврале 1945 года большая часть его коллекции и документация по сделкам были уничтожены. В целом, он смог убедить власти в том, что изъятые произведения были приобретены законным способом, после чего их ему вернули. Дошедшие до нас протоколы доказывают, что он скрывал то, что могло его уличить, и препятствовал возвращению многочисленных произведений искусства, делая ложные заявления. Ему удалось скрыть от союзников некоторые из своих художественных ценностей. Гурлитт был подвергнут процедуре «денацификации» (видя это слово, невозможно не проводить параллели с сегодняшним днем!) и после войны снова построил карьеру в сфере искусства, избавившись от «темных пятен» в своей биографии. Сегодня отношение к нему неоднозначное: был ли он нацистским пособником, спасителем произведений искусства или тем и другим? Музей, впрочем, не пытается приукрасить личность Гурлитта, предоставляя в распоряжение посетителей все документы и давая возможность самим делать выводы.

От редакции: подробную информацию выставке вы найдете на сайте kunstmuseumbern.ch.