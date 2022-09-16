Автор: Заррина Салимова, Берн, 16. 09. 2022.
В 2014 году Бернский художественный музей получил в наследство коллекцию Хильдебранда Гурлитта, одного из четырех торговцев «дегенеративным искусством» при нацистском режиме в Германии. До 15 января произведения из этой коллекции можно увидеть на специальной выставке.|
En 2014, le Musée des beaux-arts de Berne a hérité des œuvres de la collection de Hildebrand Gurlitt, qui était l’un des quatre marchands d’ «art dégénéré» sous le régime nazi. Jusqu’au 15 janvier, des œuvres de cette succession sont présentées dans le cadre d’une exposition spéciale.
История с завещанием Корнеулиуса Гурлитта могла бы лечь в основу голливудского арт-триллера. Напомним, что коллекция, переданная в наследство Бернскому художественному музею в 2014 году, была собрана отцом Корнелиуса, нацистским арт-дилером Хильдебрандом Гурлиттом. В коллекции имеются как приобретенные законным способом картины, так и конфискованные нацистами либо проданные под принуждением и за гораздо меньшую цену работы. В течение нескольких десятилетий шедевры мирового искусства были спрятаны в квартирах Корнелиуса в Мюнхене и Зальцбурге, пока их случайно не обнаружили - история стала достоянием общественности в 2013 году.
Бернский музей согласился принять это наследство, но обязался совместно с немецкими коллегами исследовать провенанс работ и содействовать реституции конфискованных произведений искусства. Быстро выяснилось, что в коллекции немного картин, написанных маслом и стоящих миллионы, при этом лишь немногие работы можно было идентифицировать как украденные. Тем не менее, возникло много вопросов о том, как поступить с произведениями, происхождение которых невозможно установить с точностью. С этой целью в Берне была проделана огромная работа. В частности, в 2017-м в музее был создан первый в Швейцарии отдел исследования провенанса картин; предметы из наследства Гурлитта были задокументированы, исследованы и стали полностью доступны для общественности через базу данных, созданную в 2021-м. Деятельность музея по изучению провенанса финансируется частными фондами и Федеральным ведомством культуры.
Предметы из наследства Гурлитта уже демонстрировались в Берне в 2017 и 2018 годах, но новая экспозиция, открывающаяся сегодня, кардинально отличается от предыдущих. В музее представлены около 350 экспонатов, из которых особенно впечатляют работы в области немецкого экспрессионизма. Тем не менее, эстетическое удовольствие – не самое главное на этой выставке. Прежде всего, это – итоговая выставка, с помощью которой музей в каком-то смысле «отчитывается» перед общественностью за всю проделанную работу, рассказывая о том, к чему привели многолетние исследования провенанса картин, как вообще изучается происхождение работ, с какими трудностями сталкиваются исследователи, какие вопросы так до сих пор остались невыясненными. Например, около 70% выполненных на бумаге работ из коллекции Гурлитта содержат указания на то, что с маркировками производили манипуляции, вероятно, чтобы скрыть происхождение произведений. Следы от сменявших друг друга паспарту, разные рамы, записи на краях полотна, оторванные клочки, музейные штампы – все это может стать зацепкой для исследователя, пытающегося восстановить цепочку владельцев гравюры, литографии или полотна.
В музее была разработана процедура, в соответствии с которой проводится различие между четким и неоднозначным атрибутированием происхождения картин. Цветовую маркировку можно заметить под каждой из выставленных работ. Зеленый цвет означает, что провенанс в период с 1933 по 1945 годы полностью выяснен – речь не идет о произведении, украденном нацистами. Желто-зеленый кружок говорит о том, что в цепочке происхождения до сих пор существуют пробелы, однако нет никаких признаков того, что картина была похищена при национал-социалистическом режиме и/или приобретена при подозрительных обстоятельствах. Желто-красным цветом помечаются картины, в провенансе которых были обнаружены подозрительные обстоятельства. А красная маркировка свидетельствует о том, что картина была похищена.
Музей уже отказался принять в свою коллекцию пять «желто-красных» произведений искусства и передал их Германии. Еще 23 работы из этой категории в настоящее время исследуются в Берне. В целом, Бернский художественный музей и Германия совместно вернули девять произведений искусства потомкам их законных владельцев, у которых они были конфискованы нацистами либо куплены под принуждением. Еще две работы были реституированы потомкам несмотря на то, что у исследователей имелись лишь признаки, но не доказательства того, что эти произведения входят в «красную» категорию. Неоново-желтые квадраты на стенах выставочных залов замещают картины, которые были возвращены.
«Принимая наследство Корнелиуса Гурлитта, Бернский художественный музей взял на себя большую ответственность. Наш подход основывался на следующих ключевых элементах: тщательное и независимое исследование с учетом исторического фона, понятная оценка результатов, полная прозрачность, готовность продолжить исследование и пересмотреть экспертное заключение в случае появления новой информации, а также желание найти честные и справедливые решения с потенциальными истцами, даже в случае пробелов в знаниях», - пояснила директор музея Нина Циммер.
Получив спорное наследство, связанное с национал-социализмом, музей принял единственно верное решение: тщательно все изучить и открыто информировать общественность о результатах исследования. Подход Берна резко контрастирует с решениями, принимаемыми в Цюрихе. Напомним, что цюрисхский Кунстхаус критикуют за его непрозрачное обращение с коллекцией Эмиля Бюрле, который сделал себе состояние при нацистском режиме. Марсель Брюльхарт, отвечающий за досье Гурлитта в Бернском художественном музее, назвал то, что происходит в Цюрихе, непрофессиональным, отметив в интервью TagesAnzeiger, что эта история постепенно становится бременем для Швейцарии как центра искусства. По словам Брюльхарта, за границей его уже спрашивали, является ли Кунстхаус Цюриха «антисемитским музеем».
Немаловажная часть экспозиции в Берне посвящена личности самого Хильдебранда Гурлитта (1895-1956), который представлен в самых разных ролях: как директор музея, арт-дилер и организатор выставок, как сын, отец и просто человек, чья жизнь проходила в Германской империи и Веймарской республике, а потом при подъеме и крахе национал-социализма. С помощью репродукций исторических документов, хранящихся в архивах Германии, Франции и Швейцарии, посетители могут узнать, какие задачи должен был выполнять Гурлитт. Он, например, был одним из четырех уполномоченных Гитлером и Герингом дилеров «дегенеративного искусства». В рамках этой кампании из немецких музеев были конфискованы более 20 000 произведений экспрессионистского, абстрактного, дада- и социально-критического искусства, а также работы левых и еврейских художников. От имени Рейха Гурлитт продавал гравюры и картины иностранным дилерам, музеям, коллекционерам. Кроме того, он покупал для музеев и галерей картины в оккупированных нацистами Франции, Бельгии и Нидерландах, а с 1943 года закупал французское искусство для запланированного фюрером музея, а также для своей коллекции. При этом происхождение приобретенных им работ могло быть сомнительным. Так, во Франции с октября 1940-го принадлежавшее евреям имущество, в том числе произведения искусства, было конфисковано, и многое из этого затем было продано. Коллекция Гурлитта насчитывает много купленных во Франции работ, но обстоятельства их приобретения часто до сих пор не до конца выяснены.
От редакции: подробную информацию выставке вы найдете на сайте kunstmuseumbern.ch.
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