Все читатели Нашей Газеты, следящие за новостями культуры, знают, конечно, что в этом году в Швейцарии активно отмечается 150-летие со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Мы уже рассказывали о том, как это происходило в Цюрихе, в Ролле, в Люцерне, в Морже, информировали об оригинальных приношениях Рахманинову от хора Большого театра Женевы и Оркестра Женевского университета. А теперь дошла очередь и до Женевской консерватории.

Предстоящий концерт организован в рамках серии «Profs en scène», или «Педагоги на сцене». Действительно, обычно городские меломаны ходят в прекрасно отремонтированный зал имени Ф. Листа послушать либо заезжих музыкантов, либо студентов. Но 5 ноября у них будет редкая возможность начать воскресный день со встречи с преподавателями консерватории, музыкантами разных национальностей, объединенных любовью к Рахманинову и решивших ею поделиться. С кем-то из них вы уже знакомы, с другими предстоит познакомиться. Идея проекта принадлежит пианистке и вокалистке Виктории Шерешевской, родившейся в Москве, выросшей во Франции, а теперь, с 2021 года, преподающей в Женеве. Первым педагогом Виктории по фортепиано была ее мама – Рена Шерешевская, взрастившая в последние годы, в частности, двух таких ярких исполнителей, как Люка Дебарг и Александр Канторов.

– Большинство людей при упоминании имени Рахманинова сразу думают о его фортепианных концертах или о сольной фортепианной музыке, а ведь и камерная его музыка бесконечно красива, его уникальный мелодический дар, являющийся основой всего его творчества, в полной мере проявился и в ней! Именно поэтому мне захотелось показать камерную и вокальную музыку, которая менее известна, и особенно редко звучащие ансамбли, – объяснила Виктория Шерешевская свой замысел Нашей Газете.

Концерт откроет Торжественная интродукция и фрагмент из Сюиты Рахманинова № 2 для двух роялей, написанной в 1901 году и задуманной композитором как блестящая, эффектная концертная пьеса. Трогательно, согласитесь, что это произведение прозвучит в исполнении бывшего и нынешнего деканов отделения клавишных Женевской консерватории: Адриана Креда и Младена Чолича. Адриан Креда – обладатель сразу трех гражданств – аргентинского, польского и швейцарского, по числу оконченных им консерваторий: в Буэнос-Айресе, Кракове и Женеве. Именно профессору Креда принадлежит идея создания цикла «Педагоги на сцене». После 15 лет на посту декана он передал бразды правления Младену Чоличу, представителю сербской, французской и русской музыкальной школ, занимавшемуся, в частности, с Владимиром Крайневым, Дмитрием Башкировым и Михаилом Воскресенским. В Женеве он является не только деканом отделения клавишных инструментов, но и основателем Международного конкурса и Фестиваля юных музыкантов «Genève Musicale».

Знаменитый рахманиновский «Вокализ», который мы привыкли слушать в переложении либо для голоса, либо для скрипки, на этот раз прозвучит в версии для виолончели и фортепиано. Виолончелистка Жоэль Мартинес, аккомпанировать которой будет Виктория Шерешевская, – один из основателей французского квартета Ardeo, победителя многих международных конкурсов, включая Конкурс имени Д. Д. Шостаковича в Москве. Этот же дуэт исполнит Виолончельную сонату, так же существующую в переложениях для многих инструментов, вплоть до контрабаса.

По той же причине существования многих версий Виктории Шерешевской хотелось представить публике и мало известный пятиминутный Романс для скрипки и фортепиано, который она сама считает гвоздем программы и который исполнит вместе со скрипачом Сергеем Островским, с которым Наша Газета познакомила своих читателей, как только он приехал в Женеву в 2007 году и с тех пор следит за его выступлениями в Швейцарии.

В Цюрихе отметят 150-летие Сергея Рахманинова

Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени

Юные женевцы играют Рахманинова и Чайковского

Рай в Люцерне

Шубертиада без Шуберта…

Александр Рахманинов: Легко ли быть внуком? Джульетта Галстян выбрала три: «В молчаньи ночи тайной», «Она как полдень хороша» и «Пора!». Партию фортепиано исполнит Катя Немирович-Данченко, представительница, да, той самой семьи, выпускница Московской консерватории, с 2019 года преподающая в Женеве.

Глубоко лиричное «Элегическое трио» относится к юношеским произведениям Сергея Рахманинова, он написал его в возрасте 19 лет, еще будучи студентом Московской консерватории. Первое, что вы прочитаете о нем в любом справочном пособии, это то, что в нем ощущается очевидная зависимость от фортепианного трио Чайковского «Памяти великого артиста». Зависимость эту Рахманинов и не думал скрывать, о ней свидетельствует уже название сочинения, практически калька названия первой части трио Чайковского – «Pezzo elegiaco». Вместе с тем, как справедливо отмечал музыковед Ю. Келдыш, рахманиновской теме присущи и особые, индивидуальные черты, предвосхищающие некоторые обороты в партии главного героя оперы «Алеко» («Земфира не верна!» с верхним ля), которую ему еще предстояло написать. Московская публика впервые услышала Трио в январе 1892 года в исполнении автора, виолончелиста Анатолия Брандукова и скрипача Давида Крейна, а женевским меломанам его подарят Сергей Островский, Жоэль Мартинес и Младен Чолич.

Завершит концерт первая часть «Симфонических танцев» для двух фортепиано в исполнении Виктории Шерешевской и Младена Чолича – единственное из включенных в программу произведений, написанное в 1940 году уже в США, вскоре после того, как Рахманинов навсегда покинул Европу, сыграв в Люцерне свой прощальный концерт. Изначально он посвятил «Симфонические танцы» Филадельфийскому симфоническому оркестру и его руководителю Юджину Орманди, в чьем исполнении они и прозвучали впервые – 3 января 1941 года в Филадельфии. В России «Симфонические танцы» услышали 25 ноября 1943 года в Москве под управлением Николая Голованова. «Симфонические танцы» стали последним крупным сочинением Рахманинова, их версию для двух фортепиано композитор сделал сам.

И последнее. По приглашению устроителей концерта на него согласилась приехать правнучка Рахманинова Александра Конюс, об отце которой Наша Газета уже рассказывала. По словам Виктории Шерешевской эта дама – не музыкант и ни слова не говорит по-русски, но очень похожа на Сергея Васильевича, «высоченная, как и он», так что узнать ее будет легко. Реакции молодых знакомых Виктории на эту новость были разными и неожиданными. Студент-музыкант сказал: «Правнучка? Она жива? Но ведь Рахманинов – абсолютный классик», что в устах молодого человека означает «динозавр». А девушка-не музыкант, знакомая лишь с фортепианными концертами, поморщилась: «Но ведь Рахманинов – это такой диссонанс…»

Динозавр – не динозавр, диссонанс – не диссонанс… Рахманинов – гений, способный тронуть любое сердце и внушить надежду в самые тяжелые времена. Вы сможете лишний раз убедиться в этом, побывав на концерте в Большом зале Женевской консерватории в воскресенье, 5 ноября в 11 часов.