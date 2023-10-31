Автор: Надежда Сикорская, Женева, 31.10.2023.
Группа преподавателей Женевской консерватории решила сделать подарок всем любителям творчества великого русского композитора.|
Un groupe de professeurs du Conservatoire de musique de Genève ont décidé d’offrir un cadeau aux amateurs du génie d’immense compositeur russe.
Все читатели Нашей Газеты, следящие за новостями культуры, знают, конечно, что в этом году в Швейцарии активно отмечается 150-летие со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Мы уже рассказывали о том, как это происходило в Цюрихе, в Ролле, в Люцерне, в Морже, информировали об оригинальных приношениях Рахманинову от хора Большого театра Женевы и Оркестра Женевского университета. А теперь дошла очередь и до Женевской консерватории.
Предстоящий концерт организован в рамках серии «Profs en scène», или «Педагоги на сцене». Действительно, обычно городские меломаны ходят в прекрасно отремонтированный зал имени Ф. Листа послушать либо заезжих музыкантов, либо студентов. Но 5 ноября у них будет редкая возможность начать воскресный день со встречи с преподавателями консерватории, музыкантами разных национальностей, объединенных любовью к Рахманинову и решивших ею поделиться. С кем-то из них вы уже знакомы, с другими предстоит познакомиться. Идея проекта принадлежит пианистке и вокалистке Виктории Шерешевской, родившейся в Москве, выросшей во Франции, а теперь, с 2021 года, преподающей в Женеве. Первым педагогом Виктории по фортепиано была ее мама – Рена Шерешевская, взрастившая в последние годы, в частности, двух таких ярких исполнителей, как Люка Дебарг и Александр Канторов.
– Большинство людей при упоминании имени Рахманинова сразу думают о его фортепианных концертах или о сольной фортепианной музыке, а ведь и камерная его музыка бесконечно красива, его уникальный мелодический дар, являющийся основой всего его творчества, в полной мере проявился и в ней! Именно поэтому мне захотелось показать камерную и вокальную музыку, которая менее известна, и особенно редко звучащие ансамбли, – объяснила Виктория Шерешевская свой замысел Нашей Газете.
Концерт откроет Торжественная интродукция и фрагмент из Сюиты Рахманинова № 2 для двух роялей, написанной в 1901 году и задуманной композитором как блестящая, эффектная концертная пьеса. Трогательно, согласитесь, что это произведение прозвучит в исполнении бывшего и нынешнего деканов отделения клавишных Женевской консерватории: Адриана Креда и Младена Чолича. Адриан Креда – обладатель сразу трех гражданств – аргентинского, польского и швейцарского, по числу оконченных им консерваторий: в Буэнос-Айресе, Кракове и Женеве. Именно профессору Креда принадлежит идея создания цикла «Педагоги на сцене». После 15 лет на посту декана он передал бразды правления Младену Чоличу, представителю сербской, французской и русской музыкальной школ, занимавшемуся, в частности, с Владимиром Крайневым, Дмитрием Башкировым и Михаилом Воскресенским. В Женеве он является не только деканом отделения клавишных инструментов, но и основателем Международного конкурса и Фестиваля юных музыкантов «Genève Musicale».
Знаменитый рахманиновский «Вокализ», который мы привыкли слушать в переложении либо для голоса, либо для скрипки, на этот раз прозвучит в версии для виолончели и фортепиано. Виолончелистка Жоэль Мартинес, аккомпанировать которой будет Виктория Шерешевская, – один из основателей французского квартета Ardeo, победителя многих международных конкурсов, включая Конкурс имени Д. Д. Шостаковича в Москве. Этот же дуэт исполнит Виолончельную сонату, так же существующую в переложениях для многих инструментов, вплоть до контрабаса.
По той же причине существования многих версий Виктории Шерешевской хотелось представить публике и мало известный пятиминутный Романс для скрипки и фортепиано, который она сама считает гвоздем программы и который исполнит вместе со скрипачом Сергеем Островским, с которым Наша Газета познакомила своих читателей, как только он приехал в Женеву в 2007 году и с тех пор следит за его выступлениями в Швейцарии.
Глубоко лиричное «Элегическое трио» относится к юношеским произведениям Сергея Рахманинова, он написал его в возрасте 19 лет, еще будучи студентом Московской консерватории. Первое, что вы прочитаете о нем в любом справочном пособии, это то, что в нем ощущается очевидная зависимость от фортепианного трио Чайковского «Памяти великого артиста». Зависимость эту Рахманинов и не думал скрывать, о ней свидетельствует уже название сочинения, практически калька названия первой части трио Чайковского – «Pezzo elegiaco». Вместе с тем, как справедливо отмечал музыковед Ю. Келдыш, рахманиновской теме присущи и особые, индивидуальные черты, предвосхищающие некоторые обороты в партии главного героя оперы «Алеко» («Земфира не верна!» с верхним ля), которую ему еще предстояло написать. Московская публика впервые услышала Трио в январе 1892 года в исполнении автора, виолончелиста Анатолия Брандукова и скрипача Давида Крейна, а женевским меломанам его подарят Сергей Островский, Жоэль Мартинес и Младен Чолич.
Завершит концерт первая часть «Симфонических танцев» для двух фортепиано в исполнении Виктории Шерешевской и Младена Чолича – единственное из включенных в программу произведений, написанное в 1940 году уже в США, вскоре после того, как Рахманинов навсегда покинул Европу, сыграв в Люцерне свой прощальный концерт. Изначально он посвятил «Симфонические танцы» Филадельфийскому симфоническому оркестру и его руководителю Юджину Орманди, в чьем исполнении они и прозвучали впервые – 3 января 1941 года в Филадельфии. В России «Симфонические танцы» услышали 25 ноября 1943 года в Москве под управлением Николая Голованова. «Симфонические танцы» стали последним крупным сочинением Рахманинова, их версию для двух фортепиано композитор сделал сам.
И последнее. По приглашению устроителей концерта на него согласилась приехать правнучка Рахманинова Александра Конюс, об отце которой Наша Газета уже рассказывала. По словам Виктории Шерешевской эта дама – не музыкант и ни слова не говорит по-русски, но очень похожа на Сергея Васильевича, «высоченная, как и он», так что узнать ее будет легко. Реакции молодых знакомых Виктории на эту новость были разными и неожиданными. Студент-музыкант сказал: «Правнучка? Она жива? Но ведь Рахманинов – абсолютный классик», что в устах молодого человека означает «динозавр». А девушка-не музыкант, знакомая лишь с фортепианными концертами, поморщилась: «Но ведь Рахманинов – это такой диссонанс…»
Динозавр – не динозавр, диссонанс – не диссонанс… Рахманинов – гений, способный тронуть любое сердце и внушить надежду в самые тяжелые времена. Вы сможете лишний раз убедиться в этом, побывав на концерте в Большом зале Женевской консерватории в воскресенье, 5 ноября в 11 часов.
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