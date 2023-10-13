Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени

Мы отлично помним, как в 2014 году присутствовали на открытии Центра искусств в Институте Розе и рассказывали вам об этом событии: еще бы, не каждая частная школа может позволить себе зал за 50 млн франков! И вот начался уже десятый сезон. Так и хочется сказать: «Как летит время!», но не будем опускаться до таких банальностей. Не знаем, оправдал ли себя проект с финансовой точки зрения, но с репутационной – оправдал точно, добавив к имиджу Institut Rosey как знакового академического учебного заведения еще и статус важной культурной площадки Романдской Швейцарии, на которой соглашаются выступать артисты мирового уровня. С одним из них вы сможете встретиться совсем скоро.

C Михаилом Васильевичем Плетневым, по мнению знающих его людей, бывает легко и приятно, только когда он за роялем или на дирижерском подиуме, а в остальное время – просто мучительно. Ну, насчет «мучительно» не знаем, а то, что не просто – это, как с любым незаурядным человеком, наверняка. В том числе, по части организации интервью – не любит он это дело.

Всемирно известный музыкант не нуждается в представлении швейцарской публике: он живет здесь с 1996 года, в 2008-2010 годах занимал должность главного приглашенного дирижера в Оркестре итальянской Швейцарии. В 2016 году нам повезло получить возможность спокойно и обстоятельно побеседовать с ним – запись той беседы прочитали десятки тысяч человек, а с тех пор мы исправно сообщали вам о его выступлениях в Швейцарии. С сожалением сообщили и об отмененных гастролях – созданный Плетневым Российский Национальный Оркестр стал одной из первых жертв чересчур рьяных исполнителей антироссийских санкций, введенных после начала войне в Украине, несмотря на четкое публичное высказывание Михаила Васильевича: «Кто начинает войны? Глупые политики. Ни одному нормальному человеку война не нравится. Но у политиков в руках пропаганда и манипуляции, и они используют это к своей выгоде, а не к нашей.»

В России музыкант не был уже несколько лет. Согласно одному из его редких интервью, данному хорватской газете, российские власти назначили исполнительным директором созданного им РНО неизвестного ему человека и фактически лишили Плетнёва возможности сотрудничества со своим коллективом. В том же интервью Плетнев сообщил о создании нового оркестра – Rachmaninoff International Orchestra. Журнал «Музыкальная жизнь» цитирует комментарий Михаила Васильевича: «Я не могу сейчас ничего планировать со своим оркестром в России, именно поэтому было решено создать еще один оркестр. Мы собрались в Братиславе, куда приехали 18 музыкантов из моего Российского национального оркестра. К нам присоединились музыканты из Вены и Братиславы, а также из Украины». Добавим, что в Братиславе музыканты собрались не просто так, а для осуществления новым оркестром под управлением Михаила Плетнева первой записи – «Лебединого озера» П. И. Чайковского и «Кармен-сюиты» Р.К. Щедрина, к 90-летию композитора.

Вот этой совсем молодой коллектив и выступит в Ролле под управлением американского маэстро Кента Нагано – это будет его первым публичным выступлением. В планах Михаила Плетнева – отменить 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова записью в Rosey Concert Hall всех четырех фортепианных концертов гениального русского композитора, а также его Рапсодии на тему Паганини, написанной, как отлично знают наши читатели, в 1934 году в его поместье Сенар близ Люцерна. Рапсодия и Третий фортепианный концерт прозвучат в исполнении Михаила Плетнева в предстоящих концертах.

Кроме этого, в программу включены три сочинения известного американского композитора Гордона Гетти. Трудно не упомянуть, что Гетти – четвертый сын нефтяного магната, потомственного миллиардера Пола Гетти – мать Гордона стала его четвертой женой. А теперь он и сам миллиардер, основатель благотворительного фонда Энн и Гордона Гетти, убежденный демократ и страстный меломан, выпускник Консерватории Сан-Франциско. Его произведения исполняются на самых престижных сценах мира, таких как Карнеги-холл и Линкольн-центр в Нью-Йорке, Королевский фестивальный зал в Лондоне… Может быть, кому-то из читателей довелось увидеть на сцене московского Большого театра поставленный в 2009 году Владимиром Васильевым одноактный балет на музыку Гордона Гетти по мотивам «Падения дома Эшеров» Эдгара По?

Балет, конечно, в концертном зале поставить трудно. Но представление о музыке Гетти – если она вам не знакома – вы получите, прослушав три его сочинения: Plumjack Ouverture (в исполнении оркестра), No, My Good Lord (эту арию для баритона исполнит американец Лестер Линч) и Hostess’s Aria (в исполнении американской сопрано Александры Армантрейдинг).

Поистине интернациональный состав, объединенный Рахманиновым – разве можно такое пропустить? Спешите заказать билеты здесь!