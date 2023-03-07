Juventutti – оркестр, основанный и руководимый молодыми музыкантами – позиционирует себя скорее как предпрофессиональный, чем просто любительский. Его история началась в мае 2017 года, когда группа друзей решила осуществить мечту и создать свободный симфонический оркестр для юных музыкантов. Вдохновение и усердный труд позволили тем, кто верил в успех казавшегося безнадежным дела, добиться успеха. В 2018 году Juventutti уже отправила в турне в Китай, а летом 2022 года побывал в Италии. Насчитывающий более 80 музыкантов разных возрастов, национальностей и интересов, оркестр ежегодно выступает в Женеве и других городах Романдской Швейцарии.

Художественный руководитель и дирижер оркестра – Аманта Насутион. Он родился в 1998 году в Джакарте, учился игре на фортепиано в Женеве, у Ульриха Минкова и Сергея Мильштейна. К концу обучения в музыкальной школе Аманта начал интересоваться дирижированием. Филипп Беран, дирижёр сводного Оркестра женевских колледжей, позволил Аманте встать за его пульт. Через год у Аманты появился «свой» оркестр, руководство которым он совмещает с учебой на втором курсе медицинского факультета Женевского университета.

Корреспондент Нашей Газеты смогла связаться с Амантой Насутионом и Элеонор Одье, отвечающей за внешние связи оркестра в свободное от работы учительницей в начальной школе время. Они рассказали, в частности, как составляется программа. Для начала, комитет узнаёт пожелания музыкантов, мнение каждого из них учитывается, после чего принимается окончательное решение. «Создание этого оркестра показало мне, что социальная сплоченность совершенно необходима для музыкальной сплоченности», - пояснил такой подход Аманта Насутион. «Выбор программы определяет многие аспекты музыкального сезона», - добавляет Элеонор Одье. В этом году, например, помимо Концерта Рахманинова и Увертюры-фантазии Чайковского, будут исполнены Симфонические танцы из мюзикла «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна. Работа над этими произведениями сопряжена с некоторыми логистическими сложностями: где есть возможность репетировать с роялем? Как найти специфические ударные инструменты, необходимые в «Вестсайдской истории»? Какие концертные залы могут вместить такой большой оркестр? Впрочем, ответ на последний вопрос очень прост: в Женеве оркестр может сыграть такую программу только в Виктория-холле.

На вопрос о том, не вызвало ли негативных реакций решение играть произведения русских композиторов в нынешней напряженной политической обстановке, Аманта и Элеонор ответили без доли сомнения: «Это решение не вызвало никаких реакций со стороны музыкантов, кроме как энтузиазма от возможности исполнять эти великие произведения, являющиеся памятниками симфонической музыки».

Второй фортепианный концерт Рахманинова прозвучит в исполнении Венелины Нёкельман. Двадцатидвухлетняя пианистка учится сейчас в женевской Высшей школе музыки в классе Седрика Пескиа, завершив курс в Женевской Консерватории в классе Сергея Мильштейна.

Узнали мы и то, что работа над концертом начинается задолго до первой репетиции солистки с оркестром. «Первая [наша с Венелиной] встреча состоялась за чашкой кофе, мы обсуждали наше понимание и нашу интерпретацию произведения, - художественный руководитель рассказал Аманта Насутион. – Затем склонились над партитурой и говорили о темпе, экспрессивности, переходах... Наша цель – договориться об общем толковании, которое предстоит донести как солистке, так и дирижёру. Моя роль как дирижёра заключается в том, чтобы установить связь между солисткой и оркестром во время первой репетиции. Эта связь очень важна, потому что особенностью фортепианного концерта как музыкальной формы является именно этот диалог. В идеале, оркестр должен спонтанно и мгновенно реагировать на игру пианистки, чтобы музыка походила на естественный разговор.»

Надеемся, наш рассказ пробудил в вас желание побывать на концерте. Билеты на него бесплатные, но зарезервировать места необходимо. Это можно сделать здесь. До встречи в Виктория-холле!