Автор: Александра Смирнова, Женева, 7. 03. 2023.
23 марта в Виктория-холле состоится концерт молодежного симфонического оркестра Juventutti. В программу вечера включены два произведения русской классики: Концерт С. В. Рахманинова № 2 для фортепиано с оркестром и Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П. И. Чайковского.|
Le 23 mars, au Victoria Hall, aura lieu un concert de l’Оrchestre symphonique de jeunes Juventutti. Deux œuvres du répertoire russe sont inclues dans le programme : Concerto N°2 pour piano et orchestre de S. Rachmaninov et l’Ouverture-fantaisie «Roméo et Juliette» de P. Tchaïkovski.
Juventutti – оркестр, основанный и руководимый молодыми музыкантами – позиционирует себя скорее как предпрофессиональный, чем просто любительский. Его история началась в мае 2017 года, когда группа друзей решила осуществить мечту и создать свободный симфонический оркестр для юных музыкантов. Вдохновение и усердный труд позволили тем, кто верил в успех казавшегося безнадежным дела, добиться успеха. В 2018 году Juventutti уже отправила в турне в Китай, а летом 2022 года побывал в Италии. Насчитывающий более 80 музыкантов разных возрастов, национальностей и интересов, оркестр ежегодно выступает в Женеве и других городах Романдской Швейцарии.
Художественный руководитель и дирижер оркестра – Аманта Насутион. Он родился в 1998 году в Джакарте, учился игре на фортепиано в Женеве, у Ульриха Минкова и Сергея Мильштейна. К концу обучения в музыкальной школе Аманта начал интересоваться дирижированием. Филипп Беран, дирижёр сводного Оркестра женевских колледжей, позволил Аманте встать за его пульт. Через год у Аманты появился «свой» оркестр, руководство которым он совмещает с учебой на втором курсе медицинского факультета Женевского университета.
На вопрос о том, не вызвало ли негативных реакций решение играть произведения русских композиторов в нынешней напряженной политической обстановке, Аманта и Элеонор ответили без доли сомнения: «Это решение не вызвало никаких реакций со стороны музыкантов, кроме как энтузиазма от возможности исполнять эти великие произведения, являющиеся памятниками симфонической музыки».
Второй фортепианный концерт Рахманинова прозвучит в исполнении Венелины Нёкельман. Двадцатидвухлетняя пианистка учится сейчас в женевской Высшей школе музыки в классе Седрика Пескиа, завершив курс в Женевской Консерватории в классе Сергея Мильштейна.
Узнали мы и то, что работа над концертом начинается задолго до первой репетиции солистки с оркестром. «Первая [наша с Венелиной] встреча состоялась за чашкой кофе, мы обсуждали наше понимание и нашу интерпретацию произведения, - художественный руководитель рассказал Аманта Насутион. – Затем склонились над партитурой и говорили о темпе, экспрессивности, переходах... Наша цель – договориться об общем толковании, которое предстоит донести как солистке, так и дирижёру. Моя роль как дирижёра заключается в том, чтобы установить связь между солисткой и оркестром во время первой репетиции. Эта связь очень важна, потому что особенностью фортепианного концерта как музыкальной формы является именно этот диалог. В идеале, оркестр должен спонтанно и мгновенно реагировать на игру пианистки, чтобы музыка походила на естественный разговор.»
Надеемся, наш рассказ пробудил в вас желание побывать на концерте. Билеты на него бесплатные, но зарезервировать места необходимо. Это можно сделать здесь. До встречи в Виктория-холле!
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