Автор: Надежда Сикорская, Коппе, 11.10.2023.
… но с Рахманиновым и Сильвестровым и с российскими и украинскими исполнителями. Кто осилит четыре концерта в один день?|
… mais avec Rakhmaninov et Silvestrov et les musiciens russes et ukrainiens. Êtes-vous en mesure d’assister à quatre concerts en une seule journée ?
Если вы любите классическую музыку и еще не решили, чем заняться в ближайшее воскресенье, то не стоит больше ломать себе голову, за вас это уже сделала Ассоциация встреч в Коппе, сокращенно АРС. Это объединение пассионариев литературы и музыки вот уже десять лет участвует в продвижении богатого культурного наследия региона, организуя литературные и музыкальные встречи и уделяя особое внимание Жермене де Сталь, имя которой, как отлично знают наши читатели, неразрывно связано с замком Коппе (Château de Coppet) в кантоне Во.
Идея ставшей с 2018 года традиционной Шубертиады, проводимой в зале, где когда-то размещался пресс для винограда, была навеяна очень популярными в Вене 19 века частными музыкальными вечерами с участием Ф. Шуберта и его друзей. В современной интерпретации это означает организацию концертов «человеческих пропорций», в рамках которых публика может не только послушать музыку, но и пообщаться с музыкантами. В этом году Шубертиаду организует новая команда во главе с Лоной Ле Флок-Андерсен, принявшей на себя бразды правления Ассоциацией.
Ознакомившись с программой предстоящего, уже шестого по счету, музыкального марафона – четыре концерта подряд! – мы поинтересовались у г-жи Ле Флок-Андерсен, почему же программе нет ни одного произведения Шуберта? «Комитет нашей Ассоциации, состоящей исключительно из волонтеров, полностью доверился в этом вопросе Томасу Юнгу, директору агентства Caecilia, и мы очень рады предложенной им программе и ранее не выступавшим у нас артистам, ведь это позволяет расширить музыкальные горизонты нашей публики, – поделилась она с Нашей Газетой. – Учитывая нынешнюю политическую ситуацию, прекрасно, что в замке Коппе будет звучать русская и украинская музыка в исполнении артистов из разных стран».
Действительно, если отсутствие в программе Шуберта нас удивило, то обилие многих других хорошо знакомых имен как композиторов, так и исполнителей очень порадовало!
Программа начнется в 11 часов с концерта скрипачки Богданы Пивненко и пианистки Анны Хмары: украинские исполнительницы познакомят швейцарскую публику с произведениями своего выдающегося земляка Валентина Сильвестрова, которого называют среди наиболее значимых современных композиторов. Наша Газета уже имела повод упоминать его имя год назад – его «Молитвой за Украину» открывался Фестиваль в Вербье. На этот раз прозвучат его «Мелодии мгновений», «Посвящение Баху» и «Песни без слов» – последнее произведение посвящено Богдане Пивненко. В программу концерта включен также «Скетч в молдавском стиле» еще одного украинского композитора – Льва Колодуба (1930-2019), а завершит этот утренний концерт Секстет Франсиса Пуленка оп. 100.
После перерыва на обед вы сможете продолжить свой музыкальный день концертом из произведений Сергея Рахманинова и Клода Дебюсси. Желая внести свой вклад в чествование великого русского композитора, 150-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, организаторы Шубертиады решили представить публике его камерные произведения: Рапсодию для кларнета и фортепиано (она прозвучит в исполнении Дамьена Бахманна и Ирины Шкуриндиной), Элегическое три № 1 соль минор (Ирина Шкуриндина, Светлана Макарова и Дан Слутковский) и несколько романсов, включая знаменитую «Сирень» – их исполнит сопрано Ольга Папикян в сопровождении Пабло Росси.
После небольшого интермеццо, во время которого слушатели смогут пообщаться с исполнителями, меломанам представится редкая возможность побывать на мастер-классе: профессор Международной музыкальной академии Менухина (IMMA) Олег Каскив будет заниматься со своими учениками и играть вместе с ними – на скрипке «Каспар Хаузер» работы Гварнери дель Жезу 1724 года, щедро предоставленной ему в пользование частным швейцарским спонсором! Читателям Нашей Газеты не надо представлять уроженца Харькова Олега Каскива, в 1996 ставшего студентом IMMA, а затем ее профессором, параллельно с Женевской консерваторией – мы не раз упоминали его в наших материалах. Пользуясь случаем, хотим еще раз поблагодарить Олега за помощь в организации двух благотворительных концертов с участием молодых украинских и российских музыкантов, оказавшихся в Швейцарии из-за войны в Украине.
Завершит этот насыщенный музыкой день концерт в 18 ч. 30 – на этот раз вас ждет встреча с Бахом и Франком. Сонату для фортепиано и двух флейт соль минор исполнит российская пианистка, лауреат международного конкурса в Цинциннати (2003) и доктор музыкальных наук Университета Мэриленда Анастасия Волчок с флейтистками Полиной Пескиной и Софией де Салис. А последним аккордом Шубертиады станет Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели фа минор. «Пару» Олегу Каскиву составит очень талантливый украинский скрипач Богдан Луц, недавно получивший Первую премию и Приз публики на Международном конкурсе имени Альберто Лизи, знаменитого аргентинского скрипача и дирижера, родившегося в 1935 году в Буэнос-Айресе в семьи эмигрантов из Украины. К ним присоединятся на сцене замка Коппе сербская альтистка Анжела Йосифоски, в свои 17 лет уже успевшая стать лауреатом нескольких конкурсов, родившийся в Бильбао виолончелист Пабло де Наверан, которому в свое время выпало счастье заниматься с самих лордом Иегуди Менухиным – он играет на инструменте Карло Антонио Тесторе 1723 года, и Анастасия Волчок.
Места в зале ограничены, так что советуем зарезервировать их здесь . Всю дополнительную информацию вы можете получить, позвонив по телефону +41 79 748 02 95 или написав по адресу info@rencontrescoppet.ch. Прекрасного музыкального воскресенья!
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