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среда, 8 марта 2023 года   

Пярт, Рахманинов и Голованов в одном концерте|Pärt, Rachmaninov et Golovanov dans un concert

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 8. 03. 2023.

Хор Большого театра Женевы Photo © Carole Parodi

Великолепную предпасхальную программу предложит меломанам Большой театр Женевы, но не в своих стенах, а в Соборе св. Петра.

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Le Grand Théâtre de Genève a préparé un magnifique programme pre-Pâques qui sera présenté dans le Cathédrale Saint-Pierre.

Кажется, концерты классической музыки в главном женевском соборе вновь становятся доброй городской традицией. В декабре прошлого года мы рассказывали о Рождественском концерте, организованном Оркестром Романдской Швейцарии, а теперь эстафету приняло второе крупнейшее учреждение музыкальной культуры города. Концерт из духовных сочинений для хора пройдет в период Великого поста, однако он преследует своей целью не только настроить слушателей на возвышенный лад накануне одного из главных христианских праздников, но и стать своеобразным вступлением к следующей постановке женевской оперы – «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича, а также отметить 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова.

Предстоящий концерт – тот редкий случай, когда главным его участником станет хор Большого театра Женевы, а потому стоит о нем рассказать. Этот коллектив, участвующий во всех оперных постановках, был создан в 1962 году. Его основу составляют 46 профессиональных певцов, к которым в случае необходимости присоединяются дополнительные хористы. В отличие от многих солистов, обладающих определенной «специализацией», хор Большого театра Женевы исполняет музыку всех жанров и эпох, за что его высоко ценят приглашаемые дирижеры и режиссеры-постановщики. С сезона 2014-2015 годов хором руководит англичанин Алан Вудбридж, а среди состава есть выходцы из бывшего СССР – Вардуи Хачатрян (Армения), Дмитрий Тихонов и Владимир Казаков (Россия).

В программу предстоящего концерта, как и Рождественского, включены произведения Арво Пярта: как знают наши постоянные читатели, этот выдающийся эстонский композитор начал всерьез заниматься духовной музыкой еще в советский период, когда это, мягко говоря, не поощрялось. Женевская публика услышит три его сочинения, о каждом из которых мы кратко расскажем.

Произведение Adam’s Lament («Плач Адама») было заказано Арво Пярту двумя культурными столицами – Стамбулом (2010) и Таллинном (2011). Автор избрал в качестве героя своего произведения Адама фигуру, объединяющую иудаизм, ислам и христианство. Премьера состоялась 7 июня 2010 года в Стамбуле в исполнении Эстонского филармонического камерного хора, вокального ансамбля Vox Clamatis и камерного состава стамбульского оркестра Borusan под управлением эстонского дирижера Тыну Кальюсте. В 2014 году Кальюсте стал лауреатом премии «Грэмми» за исполнение и запись «Плача Адама» Арво Пярта.

Двенадцаминутное сочинение для смешанного хора Dopo la vittoria также родилось в результате заказа, на этот раз поступившего от Сандро Боккарди от имени муниципалитета Милана, по случаю 1600-летия с момента смерти св. Амвросия, архиепископа и покровителя города. Текст сочинения, описывающий сцену крещения св. Августина св. Амвросием, заимствован из «Исторического обзора песнопевцев и песнопения греческой церкви», составленного архиепископом Филаретом и опубликованного в 1902 году в Санкт-Петербурге. «Описание очаровало меня, и я сразу принял решение захотел написать музыку специально для этого текста, такого, каким он был в энциклопедии. Я использовал текст, ничего в нем не меняя. Слова и построение фраз 1902 года звучали для меня, как поэма в прозе», - вспоминал Арво Пярт. Из уважения к заказчику оригинальный русский текст был переведен на итальянский.

Создание сочинения Annum per annum для органа в 1980 году было приурочено к 950-летию Шпайерского собора (Германия) и посвящено его покровительнице Деве Марии, , начавшему строительство кайзеру Конраду II, св. Цецилии, покровительнице музыкантов, и органисту собора Лео Кремеру, первым исполнившим это произведение, свою трактовку которого предложит в Женеве Винсент Тевена. Интересно, что уже через год, в 1981 году, эта самая крупная по размерам сохранившаяся церковь в романском стиле была включена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Можно не сомневаться, что открытием для абсолютного большинства женевских слушателей станет «Отче наш» сочинение для смешанного хора Николая Семеновича Голованова (1891-1953). Сегодня это имя помнят лишь профессионалы, а когда-то Голованова называли «главным дирижером Советского союза»: за 15 лет во главе Большого симфонического оркестра Всесоюзного радиокомитета он создал великолепные интерпретации произведений русской классики, период его работы в московском Большом театре стал его «золотой эпохой» требовательный музыкант поднял уровень оперных спектаклей на исключительную высоту. Но карьера Голованова не складывалась гладко: во второй половине 1920-х годов против него была развязана кампания политической травли, так называемая «головановщина», основанная на обвинениях в излишнем консерватизме. В 1928 году Голованов был уволен из Большого театра, 1930-м он был восстановлен, в 1936-м вновь уволен, в 1948-м – восстановлен

Духовная музыка была впитана Головановым с детства: по окончании Синодального училища церковного пения он был зачислен в его штат помощником регента хора и преподавателем; тогда же Великая княгиня Елизавета Федоровна пригласила восемнадцатилетнего музыканта на должность регента хора Марфо-Мариинской обители милосердия. В течение советского периода Народный артист СССР и лауреат четырех Сталинских премий писал духовные сочинения «в стол», услышать их при жизни ему суждено не было. Прекрасно, что мы сможем получить представление об этой, оставшейся в тени, стороне творчества Николая Голованова.

Наконец, завершит редкую программу «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова, работа на которым была завершена в начале 1915 года. А подвигла композитора на создание этого монументального произведения для хора и солистов (в Женеве это будут французская меццо-сопрано Селин Кот и болгарский тенор Марин Йончев)

Первая мировая война, ворвавшаяся в жизнь и смешавшая все планы. Охваченный тревогой за судьбу родины и всего мира, Рахманинов обратился к старинным церковным напевам, не впав при этом в стилизаторство, искусственность

От редакции: Билеты на концерт, который состоится 18 марта в 18 часов, проще всего заказать здесь.

 

 

 

 

 

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