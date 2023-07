Люцернский фестиваль был основан знаменитым швейцарским дирижером Эрнестом Ансерме в далеком 1938 году: первым гала-концертом, прошедшем в саду виллы Рихарда Вагнера, дирижировал великий Артуро Тосканини, собравший оркестр из разных европейских музыкантов. В 2000 году фестиваль был переименован из громоздкого Internationale Musikfestwochen Luzern (IMF) в понятный всем Lucerne Festival.

Центральной темой нынешнего выпуска избран «Рай», а главным отмечаемым событием станет 20-летний юбилей Фестивального оркестра, который был впервые представлен публике в августе 2003 года Клаудио Аббадо. В 2016 году итальянского маэстро сменил на посту художественного руководителя коллектива его соотечественник Риккардо Шайи. По поводу славного юбилея с 9 по 20 августа в люцернском кинотеатре stattkino вниманию меломанов будут предложены семь записей концертов, уже ставших историческими: Клаудио Аббадо за пультом фестивального оркестра исполнит произведения Малера, Вагнера, Брамса, Бетховена и Шёнберга, а Риккардо Шайи – сочинения Малера, Равеля, Моцарта и Шуберта.

В целом программа фестиваля как всегда очень насыщенна, каждый найдет что-то по своему вкусу. Известно, что фестивали в Швейцарии – удовольствие не из дешевых, а потому радует, что в рамках Люцернского фестиваля пройдет целая серия бесплатных концертов «В раю камерной музыки».

На какие концерты хотелось бы пойти нам?

Будем уповать на то, что Даниэль Баренбойм, тяжело болевший в последнее время и отменивший много концертов, приедет все-таки в Люцерн вместе со своим West-Eastern Divan Orchestra. Тогда в их исполнении можно будет услышать, 15 августа, Вторую симфонию Брамса, а бесподобная Марта Аргерих, с которой Баренбойма связывает давняя, с 1949 года, дружба, сыграет Первый концерт Бетховена.

150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова посвятил свой концерт 16 августа Риккардо Шайи. Фестивальный оркестр под его управлением исполнит Первую симфонию великого русского композитора, а итальянская пианистка Бетриче Рана – написанную им недалеко от Люцерна Рапсодию на тему Паганини. Именно Рапсодию, требующую высочайшей виртуозности, выбрал сам Рахманинов для своего первого выступления на Люцернском фестивале в 1939 году.

18 августа на сцену KKL Luzern, лучшего концертного зала Швейцарии, построенного знаменитым архитектором Жаном Нувелем, выйдет не нуждающийся в представлении нашим читателям пианист Даниил Трифонов. Вместе с солистами Люцернского фестивального оркестра он исполнит Фортепианный квинтет фа минор Брамса и знаменитую «Форель» Шуберта. А 20 августа, на этот раз в сольной программе, прозвучат произведения Чайковского, Шумана, Моцарта, Равеля и Скрябина. Наконец, в третий раз Даниил Трифонов выйдет к швейцарской публике 23 августа – в сопровождении Камерного оркестра имени Малера под управлением Даниэля Хардинга он исполнит сочинения Шумана и Брамса.

На следующий день за пульт оркестра встанет родившийся в 1976 году в Тель-Авиве у пианиста Александра Волкова и его жены-историка Суламифи дирижер Илан Волков. В программу вечера включены две швейцарские премьеры: «Спираль», Концерт для трубного квартета и оркестра Петера Рузицки (род. 1948 г.) и «Смятение умов» для Симфонического оркестра и интерактивной электроники Джорджа Льюиса (род. 1952 г.) Кроме того, вы услышите написанное американским композитором Джесси Коксом по заказу Люцернского фестиваля сочинение Schattenspiel.

Как пропустить выступление прекрасной Сесилии Бартоли? В программе 20 августа прозвучат столь близкие ей сочинения Вивальди и Генделя. «Через арию Генделя мы можем войти в другое измерение; одними словами, в такие моменты я верю в Бога», - призналась в одном из интервью знаменитая певица, регулярно приезжающая на Люцернский фестиваль с 1995 года. Проверьте эффект на себе! Ансамблем исполнителей на старинных инструментах Il Pomo d’Oro будет управлять российский дирижер Максим Емельянычев, о котором мы уже немного рассказывали.

Выступление в KKL 23 августа станет дебютом на Люцернском фестивале для родившегося в 1993 году в Киеве пианиста Дмитро Шони. К нему рано пришел успех: в 2018 году он одержал победу на конкурсе Paloma O’Shea в испанском городе Сантандер, в 2022-м получил бронзовую медаль на Международном конкурсе имени Вана Клиберна, в 2017 году Дмитро был удостоен премии Бенедетти Микеланджели в Италии, а в 2019-м – Prix du Piano Bern в Берне. В 2020 году он записал свой первый диск с произведениями Дебюсси, Хинастеры, Лигети и Прокофьева, а в Люцерне в его исполнении прозвучит музыка Прокофьева, Дюбюсси, Скрябина, Сильвестрова и Либерманна.

Искренне советует вам постараться послушать, 27 августа, нашего старого и доброго знакомого, украинского скрипача Валерия Соколова. Вместе с Украинским оркестром Свободы, созданным после начала войны и состоящим из 74 первоклассных украинских музыкантов под руководством родившейся в канадско-украинской семье Кери-Линн Вильсон, он исполнит Скрипичный концерт № 2 Евгения Станковича (род. 1942 г.)

Дважды за время фестиваля (30 и 31 августа) на нем выступит один из самых востребованных сегодня дирижеров – родившийся в 1972 году в Омске Кирилл Петренко. За пультом возглавляемого им с 2019 года Берлинского филармонического оркестра он исполнит, среди прочего, Вариации и Фугу на тему Моцарта немецкого композитора Макса Регера, 150-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

Обращаем ваше внимание также на концерт родившегося в Нижнем Новгороде и давно живущего в Германии пианиста Игоря Левита – 5 сентября в сопровождении Венского филармонического оркестра он исполнит сочинения Брамса и Дворжака.

Последний в нашем списке – the last, but not the least! – это концерт 8 сентября, когда на сцену KKL выйдут Государственный оркестр Баварии под управлением представителя музыкальной династии Юровских, Владимира Юровского, и прекрасный пианист Ефим Бронфман, с которым мы недавно вас знакомили.

Это – наша подборка. Ознакомиться с полной программой фестиваля и заказать билеты на концерты вы можете здесь.