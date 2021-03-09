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вторник, 9 марта 2021 года   

Швейцария и противостояние в Беларуси

Протестное движение в Беларуси началось в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в связи с объвлением итогов президентских выборов и победы Александра Лукашенко. Наша Газета внимательно следит за реакциями на него в Швейцарии. 

Швейцария усилила санкции против Беларуси
Автор: НС, Женевa-Минск, 16.12.2020

Решение Федерального совета прокомментировал для Нашей Газеты бывший глава дипломатической миссии Республики Беларусь в Швейцарии Павел Мацукевич.

Надежда Скардино: «Мне сложно поддерживать власть, которая поддерживает насилие»
Автор: НГ, Женева, 18.11.2020

Знаменитая биатлонистка рассказала Нашей Газете о том, как складывается ее жизнь в Швейцарии, о спортивных достижениях и о политическом кризисе, который разразился в Беларуси, ставшей для нее вторым домом.

Швейцарские парламентарии встретились со Светланой Тихановской
Автор: Заррина Салимова, Берн, 21.10.2020

В рамках официального визита в страны Балтии председательница Национального совета Изабель Море провела встречу с лидером белорусской оппозиции.

Швейцария-Беларусь: взгляд со стороны
Автор: Заррина Салимова, Берн, 06.10.2020

Художник и преподаватель Бернской школы искусств (HKB) Валериан Мали инициировал и организовал в Берне неделю солидарности с белорусскими деятелями культуры.

Диалог о свободе между Светланой Алексиевич и российской интеллигенцией
Автор: © Жорж Нива (перевод © Н. Сикорской), Женева, 05.10.2020

Почетный профессор Женевского университета Жорж Нива комментирует события в Беларуси и реакцию на них в России. Написанный им текст предназначался для швейцарской аудитории, но мы думаем, что он будет интересен и нашим читателям.

Выборы в Беларуси: «Невозможно мириться с тем, что сейчас происходит»
Автор: Заррина Салимова, Берн-Женева, 18.08.2020

В Беларуси более недели длятся протесты: десятки тысяч граждан, несогласных с официальными результатами президентских выборов и осуждающих жестокость силовиков, выходят на улицы. 14 и 15 августа акции солидарности прошли также в Женеве и Цюрихе. Свое мнение о происходящем высказал и бывший временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации Павел Мацукевич.

Белорусские акции солидарности в Швейцарии
Автор: Заррина Салимова, Берн, 13.07.2020

Начавшаяся в Минске волна протестных настроений накануне президентских выборов в Беларуси докатилась и до Конфедерации.

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