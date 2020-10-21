С 19 по 23 октября швейцарская парламентская делегация в составе председательницы Национального совета (часто его называют верхней палатой парламента) Изабель Море, а также депутатов Андреаса Эби (Народная партия Швейцарии), Ирен Кэлин (партия Зелёных), Мелани Меттлер (Зелёная либеральная партия), Роджера Нордманна (Социалистическая партия), Бенжамена Родюи (Христианско-демократическая партия) и Беата Валти (Свободная демократическая партия. Либералы) посещает Литву, Латвию и Эстонию. В рамках начавшегося в понедельник в Вильнюсе официального визита швейцарские парламентарии провели встречу с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, которая, напомним, сейчас находится в Литве, куда она, по ее словам, была вынуждена уехать под давлением белорусских властей. Темой переговоров стали последние политические события в Беларуси и ожидания оппозиции, подчеркивается в парламентском коммюнике.

«Мы обеспокоены ситуацией в Беларуси и жестокими репрессиями в адрес мирных демонстрантов. Мы призываем белорусские власти соблюдать права человека, в частности, запрет на пытки и плохое обращение, а также уважать свободу собраний и ассоциаций», - заявила Море, выступая перед журналистами от имени швейцарской делегации после встречи с Тихановской.

Кроме того, Море обратилась к властям Беларуси с призывом организовать президентские выборы с возможностью проводить открытые демократические дебаты, позволив журналистам, в том числе иностранным, выполнять их работу, и разрешив Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) или другой международной организации направить своих наблюдателей. Глава Национального совета также поддержала предложение ОБСЕ об облегчении переговоров между представителями власти и оппозиции в Беларуси.

Завершая свое выступление, Изабель Море напомнила, что 12 октября Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении сорока белорусских должностных лиц, перечень которых опубликован на сайте Государственного секретариата по экономике (SECO). Речь идет, среди прочего, о силовиках, включая главу МВД Беларуси Юрия Караева, его заместителей, командиров ОМОНа и СОБРа. В санкционный список попал и полный состав Центральной избирательной комиссии. Санкции предполагают запрет на въезд в страну, замораживание активов и обязательство декларировать заблокированные средства.

В свою очередь Светлана Тихановская во время встречи с Море упомянула о судьбе уроженки Орши и обладательницы швейцарского и белорусского гражданств Натальи Херше, которая была задержана в Минске в середине сентября за участие в женском марше. Против сорвавшей балаклаву с лица силовика Натальи начато уголовное разбирательство.

Наконец, Тихановская, как сообщает ее официальный телеграм-канал, подняла вопрос помощи белорусским спортсменам, пострадавшим за свою гражданскую позицию. В Беларуси был создан Фонд спортивной солидарности, который возглавила известная белорусская спортсменка и обладательница трех олимпийских медалей Александра Герасименя, также уехавшая в Вильнюс. Фонд вместе со Свободным объединением спортсменов Беларуси направил в расположенный в Лозанне Международный олимпийский комитет (МОК) официальное письмо о положении спортсменов и случаях нарушений Олимпийской хартии Национальным олимпийским комитетом Беларуси. Президент МОК Томас Бах высказал озабоченность жалобами, а исполнительный комитет организации пообещал расследовать возможные случаи дискриминации спортсменов за их политические взгляды. По инициативе Фонда спортивной солидарности и при поддержке белорусско-швейцарской ассоциации Razam в пятницу, 23 октября, в Лозанне пройдет марш солидарности: активисты обратились к швейцарским спортивным федерациям и профессиональным атлетам с призывом присоединиться к маршу, осудить политическое давление на белорусских спортсменов и не участвовать в проводимых в Республике спортивных мероприятиях.