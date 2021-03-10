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среда, 10 марта 2021 года   

Светлана Тихановская взывает к Швейцарии: «Люди одержат победу»|Svetlana Tikhanovskaïa fait appel à la Suisse : « La population va vaincre »

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 10. 03. 2021.

Светлана Тихановская в студии RTS 8 марта 2021 г. (Скриншот Nashagazeta)

Лидер белорусской оппозиции находилась в Швейцарской Конфедерации с коротким визитом, во время которого она активно общалась с политиками и журналистами.

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Leader de l’opposition biélorusse s’est trouvé en Confédération Helvétique avec une brève visite lors duquel elle a été en contact avec les politiciens et les journalistes.

Начнем если не издалека, то с небольшого расстояния. В январе 2021 года президент Международной федерации хоккея c шайбой швейцарец Рене Фазель побывал в Минске, где встречался с президентом Лукашенко на предмет чемпионата мира по хоккею, который должен был проводиться в мае и июне этого года совместно с Беларусью. Не секрет, что авторитарные лидеры очень любят монументальные здания и крупные спортивные мероприятия, так что для Лукашенко тот визит был важен, а многих он удивил, так как проходил уже после того, как Швейцария усилила санкции против Беларуси. Фотография двух джентльменов, крепко держащих друг друга за руки, облетела СМИ, вызвала неудовольствие белорусской оппозиции, а Фазеля вынудила оправдываться, называя рукопожатие – которого в условиях пандемии вообще можно было избежать! – «промахом». Увы, ложки, как говорится, нашлись, а душок остался даже несмотря на то, что чемпионат был с тех пор отменен, а главы других спортивных ведомств отошли от Александра Лукашенко на безопасную дистанцию.

Постоянные читатели Нашей Газеты следят вместе с нами за тем, как эхо противостояния народа и власти в Беларуси докатывается до Швейцарии. В частности, осенью прошлого года мы рассказывали о встрече швейцарских парламентариев со Светланой Тихановской в Вильнюсе, и вот последовал ответный визит. Швейцария стала первой страной за пределами Евросоюза, которую посетила 38-летний кандидат в президенты Республики Беларусь на выборах 2020 года, 11 августа прошлого года вынужденная покинуть страну и обосноваться в Литве, а 6 октября включенная в базу разыскиваемых лиц МВД России.

Швейцария и противостояние в Беларуси

Протестное движение в Беларуси началось в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в связи с объвлением итогов президентских выборов и победы Александра Лукашенко. Наша Газета внимательно следит за реакциями на него в Швейцарии. 

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В отличие от расплывчатых деклараций матерых политиков, месседж Светланы предельно четок. Выступая в понедельник в Женеве перед аккредитованными при Европейском отделении ООН журналистами, она выразила пожелание, чтобы международное сообщество вступило в переговоры с Александром Лукашенко через Организацию безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) и вынудило бы его отказаться от власти. Она также призвала к новым выборам в Беларуси в сентябре этого года и потребовала от ООН проведения расследования преступлений против человечества, совершаемых, по ее словам, в ее родной стране.

По мнению Светланы Тихановской, Швейцария, как и «любая неравнодушная страна», должна принять участие в этих международных усилиях. «Эта страна славится своей нейтральностью, - сказала она. – но невозможно хранить нейтралитет, когда в соседней стране происходят такие страшные событие, когда нарушаются права человека».

О пределах нейтралитета мы имели повод размышлять совсем недавно. Видимо, Светлана Тихановская не слишком рассчитывает на отрытую политическую поддержку Швейцарской Конфедерации, а потому предлагает ей действовать более традиционным способом – «наказывать рублем», то есть франком. «Мы знаем, что швейцарское правительство заявило о намерении заморозить счета Лукашенко, но не знаем, какова ситуация на сегодняшний день, - уточнила она в интервью телеканалу RTS. – Были ли найдены счета его самого, его семьи и окружения?»

В том же интервью, символично проходившем 8 марта, Светлана Тихановская, отвечая на вопрос журналиста, объяснила, почему во главе протестного движения встали дамы. «Женщин поставили в такие условия, что они были вынуждены показать свою силу. В нужный момент они встали перед мужчинами, чтобы защитить их. <> Мы не хотим насилия, мы хотим мирной передачи власти».

Шла речь в интервью и о судьбе Натальи Херш, которую г-жа Тихановская назвала «нашей героиней». Напомним, что эта 51-летняя жительница Санкт-Галлена, обладающая как швейцарским, так и белорусским гражданством, была задержана в Минске во время манифестации 19 сентября 2020 года и осуждена на два с половиной года тюремного заключения. «Она приехала из безопасной страны, Швейцарии, потому что не смогла не принять участия» в происходящих в стране событиях, подчеркнула Светлана, призвав правительство Конфедерации приложить все усилия для ее освобождения. Она объяснила нашему швейцарскому коллеге, что в подобных ситуациях президент Лукашенко имеет обыкновение обменивать заключенных из других стран ради контактов с высокопоставленными чиновниками и т. д. Однако Наталья написала письмо брату, в котором четко указала, что ни в чем не виновата и не желает становиться предметом переговоров.

Наконец, Светлана Тихановская, державшаяся в эфире спокойно и с достоинством, отвергла мнение тех, кто считает стихийно начавшуюся революцию завершенной, сказав, что «с каждым новым заключенным, с каждым похищенным на улице злость растет. Люди уже не смогут смириться с этим режимом, они ищут новые способы показывать свой протест. Люди выходят на улицы децентрализовано. Люди не сдаются, люди продолжают бороться, и они одержат победу». 

В ответ на вопрос о возможном вмешательстве президента Путина, политик подчеркнула, что «выход из этой ситуации в руках самих белорусов», хотя ее сограждане были и остаются открыты к диалогу с Россией, к которой белорусы всегда относились «очень лояльно». При этом поддержка, оказанная Кремлем Лукашенко, вынуждает их искать помощи у других стран. 

 

 

 

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