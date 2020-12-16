Постоянные читатели Нашей Газеты знают, что редакция внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси и каким образом эти события «выплескиваются» на традиционно нейтральную швейцарскую почву. Такую уж ли нейтральную? Этот вопрос уже возникал, когда Швейцария лавировала вокруг европейских санкций против России в 2014 года, стараясь действовать прямо по Борису Вахтину – «сопротивляться, подчиняясь». Аналогичная ситуация и с Беларусью, причем вяло развивалась она уже давно, большинством даже не замеченная. Напомним краткое содержание предыдущих серий.

Первые принудительные меры в отношении Беларуси Швейцария, следуя за ЕС, приняла еще 28 июня 2006, присоединив свой голос к хору, требовавшему от последней в Европе страны, где не отменена смертная казнь, соблюдения международных обязательств и прав человека, проведения расследований по обвинению в пытках и произволу служб безопасности и т.д. Набор известен. Как известен и результат призывов – вернее, его отсутствие. Что и повлекло за собой ужесточение мер.

11 декабря 2020 года Федеральный Совет постановил поддержать решения ЕС, принятые 6 декабря. Прежде всего это касается запрета к въезду на территорию страны или проезда через нее 15 гражданам Беларуси, включая президента Александра Лукашенко и его сына Виктора, члена Совета национальной безопасности. На этих граждан возлагается ответственность за акты насилия и незаконные задержания, имевшие место после президентских выборов, результат которых был опротестован населением. Их счета заморожены и должны быть без промедления заявлены в Госсекретариат по экономике, говорится в официальном коммюнике . Стоит заметить, что эти 15 человек пополнили список из еще сорока, составленный швейцарцами 12 октября 2020 года – через 10 дней после ЕС.

Кроме того, правительство Швейцарской Конфедерации решило также ввести эмбарго на экспорт в Беларусь военного оборудования и других товаров, которые могут быть использованы для репрессий в стране. ЕС объявил такое эмбарго еще в 2011 году.

Вот эти нововведения и прокомментировал для Нашей Газеты Павел Мацукевич, до июня 2020 года бывший Временным поверенным в делах Беларуси в Швейцарии. Наша Газета уже рассказывала, что, вернувшись на Родину и став свидетелем противостояния между населением и правительством, Павел уволился из МИДа и на настоящий момент остается безработным. Вот его размышления.

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«Швейцария ввела санкции. Не берусь судить о степени их воздействия на Лукашенко и других персон, на которых они направлены. А вот их негативный эффект для репутации нашей страны может быть долгоиграющим и разрушительным, даже несмотря на «точечный» характер санкций.

Это у нас репутация все ещё пустой звук, а там, в Швейцарии, она гудит колокольным звоном. Лукашенко уйдёт и санкции снимут, а дурная слава о Беларуси может ещё годами звенеть в швейцарских ушах как противопоказание к любому сотрудничеству с нами.

Деградация и разрушение многообещающих отношений со Швейцарией до санкций – еще одна высокая цена упорства в насилии и жажды власти вождя, которую платит наша страна.

Все могло быть совершенно иначе. Сейчас в высшем руководстве Швейцарии впервые сложилась по-настоящему уникальная ситуация, когда самые важные посты заняли люди, вовлечённые в орбиту белорусско-швейцарского сотрудничества.

Судите сами. 9 декабря Федеральным президентом Швейцарии на 2021 год избран Ги Пармелин, действующий глава федерального департамента экономики, образования и науки. Именно Пармелин в июне 2019 года принял в Берне делегацию из Беларуси во главе с Первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным (сейчас он возглавляет Минскую область). Это был первый в истории рабочий визит в Швейцарию представителя правительства Беларуси такого уровня. На той исторической встрече наши страны условились о том, чтобы выстраивать двусторонние отношения с акцентом на цифровой экономике и IT-секторе. А это уже новое качество сотрудничества с одной из самых развитых, успешных и требовательных экономик мира!

Второй по протокольной шкале в Швейцарии является должность вице-президента. На этот пост на 2021 год избран Игнасио Кассис, глава федерального департамента иностранных дел. История его контактов с Беларусью начинается в декабре 2017 года со встречи с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко, прибывшим тогда в Берн для очередного раунда межмидовских консультаци. Именно Кассис в феврале 2018 года от имени правительства Швейцарии принимал в Берне главу парламента Беларуси Владимира Андрейченко, посещавшего Швейцарию с первым в истории двусторонних отношений официальным визитом. Во многом благодаря Кассису, при активной поддержке швейцарских депутатов Маргарет Кинер Неллен, Филиппо Ломбарди и Андреаса Эби, Швейцария в мае 2019 года приняла решение о поднятии уровня своего представительства в Беларуси до полноценного Посольства и назначила первого в истории посла. Именно Кассис в феврале 2020 года приехал в Минск для торжественного открытия посольства Швейцарии и стал первым членом Федерального совета, прибывшим в Беларусь с рабочим визитом. Кстати, избрание Кассиса вице-президентом Швейцарии на 2021 год означает, что в 2022 году он, согласно традиции, станет Федеральным президентом.

Наконец, третьим по «номенклатурному» весу в Швейцарии является глава парламента. На этот пост на 2021 год избран Андреас Эби – один из четырёх швейцарских депутатов, благодаря которым в декабре 2017 года впервые в истории швейцарского парламента была учреждена парламентская группа с Беларусью. Предполагалось, что в 2021 году Андреас Эби в качестве главы парламента Швейцарии совершит официальный визит в Беларусь.

Интуиция подсказывает, что при таком раскладе в швейцарских верхах в наших отношениях со Швейцарией в ближайшие годы могла бы наступить золотая пора. Если бы, конечно, не весь этот губительный и унылый мрак затянувшейся осени «патриарха», не щадящий ни людей, ни национальных возможностей».