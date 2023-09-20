Автор: Заррина Салимова, Санкт-Галлен, 20.09.2023.
Юрий Гаравский обвиняется в участии в насильственных исчезновениях Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского в Беларуси в 1999 году.|
Yuri Harauski est accusé d’avoir participé aux disparitions forcées de Yury Zakharenka, Viktar Hanchar et Anatoly Krasouski, intervenues en 1999 au Bélarus.
19 сентября в Санкт-Галлене начались беспрецедентные судебные слушания. Этот процесс примечателен сразу по нескольким причинам. Впервые швейцарский суд рассматривает дело гражданина Беларуси, обвиняемого в соучастии в насильственных исчезновениях. Кроме того, впервые в Швейцарии применяется специальное положение, предусматривающее уголовную ответственность за это преступление: соответствующая статья Уголовного кодекса вступила в силу в 2017 году, и приговоров по ней еще не было.
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