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четверг, 21 сентября 2023 года   

В Швейцарии судят бывшего сотрудника белорусского СОБРа |Un ancien membre du SOBR bélarusse est jugé en Suisse

Автор: , Санкт-Галлен, .

Заседания проходят в здании кантонального суда, расположенного во дворе монастыря Санкт-Галлена. Фото: A.Savin, Wikimedia Commons

Юрий Гаравский обвиняется в участии в насильственных исчезновениях Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского в Беларуси в 1999 году.

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Yuri Harauski est accusé d’avoir participé aux disparitions forcées de Yury Zakharenka, Viktar Hanchar et Anatoly Krasouski, intervenues en 1999 au Bélarus.

19 сентября в Санкт-Галлене начались беспрецедентные судебные слушания. Этот процесс примечателен сразу по нескольким причинам. Впервые швейцарский суд рассматривает дело гражданина Беларуси, обвиняемого в соучастии в насильственных исчезновениях. Кроме того, впервые в Швейцарии применяется специальное положение, предусматривающее уголовную ответственность за это преступление: соответствующая статья Уголовного кодекса вступила в силу в 2017 году, и приговоров по ней еще не было.

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