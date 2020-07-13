Белорусские акции солидарности в Швейцарии

10 июля в Берне проживающие в Конфедерации белорусы провели вторую акцию солидарности с народом Беларуси, выступая против политических репрессий и требуя прозрачных президентских выборов. Рассказываем о предвыборной ситуации в Беларуси и требованиях, выдвигаемых активистами по всему миру.

Возможные кандидаты в президенты – в СИЗО

У Александра Лукашенко, бессменно находящегося во главе страны с 1994 года, в этом году появились «неожиданные» соперники. О намерении баллотироваться на пост президента, в частности, заявили экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико и популярный Youtube-блогер Сергей Тихановский.

Как пишет крупнейший белорусский информационный портал Tut.by, эта кампания запомнится тем, что арестовывать возможных кандидатов в президенты начали еще до выборов, а не после, как это случалось в 2006-м и 2010-м. Так, Сергей Тихановский был задержан во время пикета после того, как подошедший к нему милиционер упал на землю. Правозащитники считают это провокацией, а следователи обвиняют Тихановского в применении насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Позже на даче Тихановского нашли 900 000 долларов – крупную сумму денег удалось обнаружить только во время третьего обыска. Из-за задержания Сергей Тихановский не смог зарегистрировать свою инициативную группу – собственную группу зарегистрировала его жена Светлана, которая теперь претендует на участие в президентской гонке.

Вскоре после этого были задержаны Виктор Бабарико и его сын Эдуард. Виктора Бабарико и более десяти менеджеров Белгазпромбанка обвиняют в финансовых преступлениях. «Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств», - сообщает информагентство Белта со ссылкой на слова председателя Комитета госконтроля Ивана Тертеля. В Белгазпромбанке была введена временная администрация во главе с бывшей председательницей правления Нацбанка Беларуси Надеждой Ермаковой. Уже после задержания Бабарико его инициативная группа выложила в сеть записанный заранее видеоролик, в котором он предложил провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции Беларуси и взять за образец вариант 1994 года, предусматривающий ограничение президентских сроков и разделение трех ветвей власти.

Правозащитники и общественные активисты считают дела против Тихановского и Бабарико политически мотивированными. Amnesty International признала их узниками совести.

Акции солидарности в Швейцарии

Белорусские граждане, проживающие как в Беларуси, так и за ее пределами, протестуют против политических преследований в стране. Людей, выстраивающихся в «цепи солидарности» в белорусских городах, жестко задерживали. Задерживали и тех, кто просто стоял в очереди в магазин, где можно купить футболки с протестными лозунгами. Телеведущих, критиковавших в социальных сетях необоснованные задержания, фактически вынудили уйти с работы на госканалах. По данным правозащитного центра «Весна», с начала избирательной кампании 125 человек получили в общей сложности 1800 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования. 246 человек получили штрафы общим размером почти в 190000 рублей. Правозащитникам известно как минимум о 680 случаях произвольных задержаний, произошедших в период с 6 мая по 1 июля.

Акции солидарности прошли в Лондоне, Париже, Амстердаме, Брюсселе, Вашингтоне, Сан-Франциско и других городах. Не стала исключением и Швейцария: 3 июля, в День Независимости Республики Беларусь, активисты вышли на площадь около женевской штаб-квартиры ООН, а 10 июля акция солидарности с белорусским народом состоялась рядом с Историческим музеем на Гельвецияплац в Берне.

Как рассказал Нашей Газете один из организаторов акции Алесь Вашкевич, согласовать мероприятие с городскими властями было на удивление просто, особенно по сравнению с Беларусью, где получить разрешение сложнее, да и проводить акции разрешают чаще всего в удаленных от центра города местах. «Даже за разрешенными акциями очень серьезно наблюдают силовики, и я сам был свидетелем того, как на разрешенных акциях задерживали людей. Кроме того, есть практики превентивных задержаний, когда за какое-то время до разрешенного мероприятия (необязательно политического, например, это может быть ЧМ по хоккею) оппозиционных деятелей задерживали, чтобы они не могли заявить о теме прав человека и демократии в стране», - рассказал Алесь. В Швейцарии ничего подобного не было, например, за акцией в Берне полицейские наблюдали из припаркованной неподалеку патрульной машины и не вмешивались в происходящее.

В мероприятии, которое продлилось полтора часа, приняли участие около двух десятков человек, приехавших в Берн из самых разных швейцарских городов. Они держали бело-красно-белые флаги (государственный флаг Беларуси с 1991 по 1995 годы, который позже вместе с гербом «Погоня» стал символом протестного движения), а также плакаты с требованиями освободить политических заключенных, прекратить политические репрессии и гарантировать свободные и честные выборы. Активисты, которые, согласно швейцарским требованиям, были в медицинских масках, скандировали «Выпускай!» (политзаключенных) и «Жыве Беларусь!».

Как отметил Алесь Вашкевич, это «абсолютно спонтанное движение энтузиастов». Цель акции, по его словам, состояла в том, чтобы проявить солидарность с белорусами, которые хотят, чтобы их голоса учитывались, а выборы проходили честно, справедливо и открыто. «С другой стороны, помимо этого сообщения, которое мы хотели послать землякам в Беларуси и по всему миру, мы рады видеть пробуждение обычных белорусов, которые, наконец-то, нашли в себе силы и возможности что-то высказать не только на кухне и в тесном кругу близких друзей, но и во всеуслышание. Мы не боимся заявлять свою позицию, мы протестуем против нарушения прав человека и считаем, что любое беззаконие и любые отходы от положений Конституции должны иметь юридические последствия», - добавил он.

Вероятно, это мероприятие будет не последним – в планах у активистов проведение подобной акции и в Цюрихе. «Возможно, эти акции сплотят нас, и мы будем думать, как двигаться дальше, как помогать ситуации с правами человека и демократией в Беларуси, как проявлять солидарность не только на словах и картинках, но и, может быть, активными действиями, например, материально помогать людям, которые находятся под репрессиями в Беларуси, которые лишились не только свободы, но и работы. Мы сейчас думаем о том, что группа единомышленников могла бы сделать что-то большее, чем просто собраться на улице и высказать свою позицию», - заявил Вашкевич.

Как стать наблюдателем на выборах?

Одно из требований протестующих – гарантия прозрачных выборов. Поскольку проживающие в Швейцарии белорусы могут проголосовать на избирательном участке в посольстве в Берне, мы решили обратиться за разъяснениями по поводу организации выборов напрямую к временному поверенному в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации Алексею Жбанову.

В состав участковой избирательной комиссии в Берне вошли четыре сотрудника посольства. Срок выдвижения кандидатов в избирательные комиссии уже истек, но, как сообщил Нашей Газете Алексей Жбанов, заявлений от других граждан не поступало.

У желающих стать наблюдателем на выборах есть несколько возможностей, рассказал Жбанов. Наблюдать имеют право доверенное лицо кандидата в президенты или международный наблюдатель, аккредитованный Центральной избирательной комиссией. Наблюдателями могут быть также представители граждан. Для этого нужно предоставить в участковую избирательную комиссию заявление, подписанное не менее чем десятью гражданами Республики Беларусь, состоящими на консульском учете в стране аккредитации и включенными в список избирателей на участке для голосования. В список избирателей, который будет предоставлен для ознакомления в посольстве с 24 июля, включаются белорусские граждане, проживание которых на территории иностранного государства подтверждено на момент составления списка, а также граждане, находящиеся в длительной заграничной командировке. Подтверждением проживания граждан в иностранном государстве является их нахождение на консульском учете. Вид консульского учета (постоянный или временный) не имеет значения. В настоящее время на консульском учете в Берне состоят более 500 человек, включая несовершеннолетних, т.е. далеко не все они являются избирателями.

При этом сам гражданин, которого выдвигают в качестве наблюдателя, может не состоять на консульском учете, но должен иметь законные основания нахождения на территории иностранного государства в период проведения выборов. Наблюдатель может быть аккредитован вплоть до дня выборов включительно и находиться на участке до окончания подведения итогов голосования.

Добавим, что для голосования необязательно состоять на консульском учете, так как белорусское законодательство позволяет проголосовать за рубежом любому гражданину Беларуси, который в день голосования оказался за границей - достаточно приехать в избирательный участок и предъявить действительный паспорт.

Обеспокоенность Брюсселя и молчание Берна

За ситуацией в Беларуси внимательно следит Брюссель. 18 июня группа евродепутатов опубликовала заявление, в котором призвала белорусские власти, среди прочего, гарантировать свободный, справедливый и прозрачный процесс выборов и прекратить преследования политиков, гражданских активистов и потенциальных кандидатов в президенты, в том числе Сергея Тихановского и Виктора Бабарико, а также освободить политзаключенных.

9 июля в Европарламенте состоялись дебаты, в ходе которых Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель выразил озабоченность преследованиями и задержаниями активистов и возможных кандидатов в президенты, а также добавил, что предстоящие президентские выборы будут играть важную роль при определении дальнейших отношений между Брюсселем и Минском.

Швейцарские политики, тем временем, хранят молчание. Последние публикации о Беларуси на сайте швейцарского МИДа датируются февралем этого года и посвящены приуроченному открытию швейцарского посольства в Минске визиту федерального советника Игнацио Кассиса в Беларусь и его встречам с белорусским президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.

Мы связались с депутатом Национального совета (большой палаты парламента Конфедерации) от Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) и сопредседателем парламентской группы дружбы Швейцария-Беларусь Андреасом Эби с просьбой прокомментировать последние события в Беларуси, однако он, по его словам, не в курсе происходящего. «Я ничего об этом не знаю. Я наведу справки. Конечно, я считаю подобное недопустимым, но больше ничего сказать не могу», - заявил Эби в коротком телефонном разговоре с Нашей Газетой.

Мы также обратились за комментарием к бывшему депутату от Социал-демократической партии Швейцарии (SP/PS), одной из основательниц и бывшей сопредседательнице парламентской группы дружбы Швейцария-Беларусь и президенту недавно созданной Ассоциации дружбы Швейцария-Беларусь Маргрет Кинер Неллен. На момент написания статьи ответ на наш запрос, отправленный через форму обратной связи на ее личном сайте, не поступил. Примечательно, что буквально в то же время, когда в Европарламенте проходили дебаты о ситуации в Беларуси, Маргрет Кинер Неллен находилась с визитом в белорусском городе Гомеле. Как сообщает белорусский телеканал СТВ, диалог с представителями гомельских властей и организаций шел, среди прочего, «о возрождении и развитии территорий, пострадавших во время аварии на Чернобыльской АЭС». Добавим, что 28 мая 2020 года указом Александра Лукашенко Маргрет Кинер Неллен была награждена орденом Франциска Скорины за «значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Швейцарией», подчеркивается на сайте белорусского посольства в Берне.

Вопрос о том, голосовать или нет на предстоящих выборах, для многих белорусов пока остается открытым, а ответ на него зависит от того, зарегистрирует ли Центризбирком Виктора Бабарико, Светлану Тихановскую и других претендентов в качестве кандидатов в президенты: участие в голосовании без альтернативных кандидатов многим кажется бессмысленным. Регистрация кандидатов в президенты заканчивается 14 июля, а сами выборы пройдут 9 августа.