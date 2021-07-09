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Швейцария расширила санкции против Беларуси|La Suisse a étendu les sanctions contre le Bélarus

Автор: Заррина Салимова, Берн, 9. 07. 2021.

Акция солидарности с белорусскими политзаключенными, проходившая в конце марта в Берне. Фото: Nashagazeta.ch

После того, как Минск развернул самолет европейских авиалиний, Берн поддержал принятые Европейским союзом штрафные меры в отношении Беларуси, добавив 78 имен и семь организаций в санкционный список.

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Suite au déroutement par Minsk d’un avion de ligne européen, Berne s’est rallié aux sanctions de l’Union européenne contre le Bélarus, en ajoutant 78 noms et 7 organisations à la liste des responsables bélarusses sanctionnés.

Наша Газета рассказывала, что задержание белорусского журналиста Романа Протасевича после вынужденной посадки самолета, в котором он находился, вызвало реакцию во всей Европе и в США. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал инцидент «беспрецедентным актом государственного терроризма», и с ним в той или иной степени согласились остальные европейские лидеры, призвавшие провести расследование обстоятельств случившегося, закрыть европейское воздушное пространство для белорусских самолетов и потребовать от всех европейских авиалиний облета белорусского воздушного пространства стороной.

В конце июня Брюссель одобрил полный пакет экономических санкций, которые включают запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт кому-либо в Беларуси оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенного, в первую очередь, для использования в целях мониторинга или перехвата интернета и телефонных коммуникаций, а также товаров и технологий двойного назначения для военного использования. Брюссель, среди прочего, ограничил торговлю нефтепродуктами, хлористым калием и товарами, используемыми для производства или изготовления табачных изделий. Кроме того, Европейский инвестиционный банк прекратил выплаты или платежи по всем существующим соглашениям в отношении проектов в государственном секторе, а также по любым существующим контрактам о технической помощи.

В целом, с октября 2020 года ЕС постепенно вводит ограничительные меры против Беларуси в ответ на фальсификацию президентских выборов в августе 2020 года, а также запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов. В общей сложности 166 физических и 15 юридических лиц в настоящее время подвергаются ограничительным мерам, которые включают в себя замораживание активов и запрет на поездки. Что касается Минска, то он в ответ на европейские санкции объявил о выходе из инициативы «Восточное партнерство» и о приостановлении действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

7 июля стало известно, что к новым штрафным мерам Евросоюза в отношении Беларуси присоединилась и Швейцария. Как сообщает Государственный секретариат по экономике (SECO), в санкционный список были добавлены 78 человек и семь компаний. В частности, санкции применены к сыну Александра Лукашенко Дмитрию и его невестке Лилии, чиновникам Министерства транспорта и депутатам. Ограничительные меры введены в адрес судей, прокуроров и их помощников, которые выносили политически мотивированные решения в отношении журналистов и протестующих и тем самым «несут ответственность за серьезные нарушения прав человека и за серьезный подрыв верховенства закона, а также за репрессии гражданского общества и демократической оппозиции».

Среди попавших под санкции компаний фигурирует, среди прочего, группа «Сохра», которая, как пишет Seco, принадлежит Александру Зайцеву, одному из самых влиятельных бизнесменов в Беларуси и близкому помощнику старшего сына Александра Лукашенко Виктора. «Сохра» продвигает белорусскую промышленную продукцию в странах Африки и Ближнего Востока, является соучредителем оборонной компании BSVT-New Technologies, занимающейся производством оружия и модернизацией ракет, а также занимается добычей золота в африканских странах. «Таким образом, Sohra Group извлекает выгоду из режима Лукашенко», - подытоживает Seco. Кроме того, ограничения наложены на «Новую нефтяную компанию» (ННК), которая, как сообщает Seco, является единственным частным предприятием, имеющим право экспортировать нефтепродукты из Беларуси.

Из государственных предприятий в список включены крупные производители грузовых автомобилей и техники БЕЛАЗ и МАЗ. Руководство этих предприятий угрожало увольнениями, уволило или запугивало работников, участвовавших в забастовках и мирных акциях протеста, отмечает Seco, подчеркивая, что компании, таким образом, «несут ответственность за репрессии против гражданского общества и поддерживают режим Лукашенко».

Добавим, что сразу после инцидента с рейсом Ryanair Швейцария потребовала немедленного освобождения Романа Протасевича, а Федеральный департамент иностранных дел призвал провести тщательное расследование произошедшего.

Швейцария и противостояние в Беларуси

Протестное движение в Беларуси началось в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в связи с объвлением итогов президентских выборов и победы Александра Лукашенко. Наша Газета внимательно следит за реакциями на него в Швейцарии. 

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