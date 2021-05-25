Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 25 мая 2021 года   

25.05.2021 - 17:01Джо Байден и Владимир Путин встретятся в Женеве

Журналист в опасности, а Беларусь следует облетать стороной|Un journaliste en danger, Bélarus à contourner

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 25. 05. 2021.

Роман Протасевич (DR)

Задержание белорусского журналиста Романа Протасевича после оркестровки вынужденной посадки самолета, в котором он находился, вызвало реакцию во всей Европе и в США.

|

L’arrestation du journaliste biélorusse Roman Protassevitch à Minsk, après l’atterrissage d’urgence orchestré par les autorités, a provoqué des échos dans toute l’Europe et aux Etats-Unis.

В прошлое воскресенье 26-летний журналист Роман Протасевич летел из пункта А (Афины) в пункт В (Вильнюс) самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. Вы о таком журналисте не слышали? Мы тоже, но нашим белорусским знакомым он хорошо известен как бывший главный редактор популярного телеграм-канала Nexta (читается "нехта", что по-белорусски значит «кто-то»), а ныне редактор Telegram-канала с красноречивым названием «Беларусь головного мозга». Знакомые в Беларуси рассказали нам, что Нехта был практически главным источником информации по время протестов летом и после них, когда интернет в стране блокировали. Очевидцы из разных городов присылали на канал видео, фото и свидетельства о пытках, насилии, забастовках на заводах и прочем. Нехту читали все, и в каком-то смысле канал содействовал консолилидации протестующих, потому что только там в одном месте была собрана информация обо всем: куда двинулась колонна протестующих, а куда приехали автозаки с «космонавтами» (милицией в полной защитной экипировке с дубинками).

Разумеется, такое диктатура не прощает. Мы не уверены, можно ли считать телеграм-каналы СМИ, но как бы то ни было все информационные платформы, связанные с Протасевичем, объявлены в Беларуси экстремистскими.

Возвращавшийся из отпуска Протасевич находился целиком и полностью, так сказать, в европейском пространстве и ощущал себя, очевидно, в безопасности. Посещение родной Беларуси - вне границ которой он, как и другие его сограждане, открыто выражающие несогласие с президентом Лукашенко, он живет последнее время – не входило в его планы, однако его опыт в очередной раз показал, что человек предполагает, а уж кто там располагает, это как получится.

В данном случае «расположил» президент Лукашенко. По его личному приказу самолет с Протасевичем на борту совершил экстренную посадку в Минске. Теперь уже точно известно, почему: не потому, что экипаж обратился к властям с просьбой о помощи в связи с сообщением о минировании, полученным от палестинской террористической организации ХАМАС (такова была официальная версия), а наоборот - белорусские диспетчеры связались с экипажем, сообщили ему об угрозе минирования и дали указание сесть в Минске. Якобы озабоченный безопасностью людей, Лукашенко приказал развернуть самолет, а для верности отправил сопровождать его истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.

Как вы уже догадались, никаких мин на борту не оказалось. Через пять часов после вынужденной посадки самолет полетел дальше в Вильнюс, но уже без Романа Протасевича и без его девушки, гражданки России Софьи Сапеги. Совершенно очевидно, что именно ради его задержания и был разыгран весь этот спектакль, достойный сомалийских пиратов, но имевший место не где-то там, в «дикой Африке», а в Европе. По крайней мере, географической.

Можно ли обвинять командира экипажа за согласие на посадку? Нет, конечно, а вдруг бы правда оказалась бомба? А вот почему он согласился продолжить полет без пассажира, обладавшего билетом, вызывает вопросы.

Реакция европейских лидеров, включая МИД Швейцарии, была быстрой и единодушной: возмущение, осуждение, требования разбирательства… Более конкретно, латвийская авиакомпания AirBaltic приостановила полеты над Беларусью, а в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) подано требование начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из организации. На открывшемся вчера саммите ЕС тоже обсуждали этот вопрос, и уже через два часа после начала заседания, то есть с невероятной по бюрократическим меркам скоростью, были приняты решения: признав случившееся «актом государственного терроризма» со стороны правительства Беларуси, закрыть европейское воздушное пространство для белорусских самолетов и потребовать от всех европейских авиалиний облета белорусского воздушного пространства стороной. Уточним, последняя мера касается приблизительно 2000 рейсов еженедельно.

Россия в лице официального представителя МИД России Марии Захаровой назвала реакцию Запада на случившееся в Минске необоснованной, однако генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов выразил, на страницах РБК, недоумения по поводу действий правительства Беларуси и высказал предположение, что авиакомпания Ryanair может предпринять против него юридические действия, а политики в ЕС — принять новые решения в отношении белорусских властей. Как мы видим, предчувствия г-на Кортунова не обманули.

Не все западные СМИ донесли до своих аудиторий зафиксированные одним из пассажиров злополучного самолета слова, произнесенные Протасевичем в момент сообщения о посадке: «Здесь меня ждет смертная казнь». Вероятно, стоит напомнить европейским читателям, что Беларусь последняя страна в Европе, где смертная казнь не отменена. Оправданы ли опасения нашего коллеги?

С прошлой недели заблокирован крупнейший независимый белорусский информационный сайт Tut.by. В редакцию и домой к некоторым журналистам пришли с обысками –произошло это аккурат в годовщину смерти основателя портала Юрия Зиссера, жену которого, культуролога и преподавателя ВУЗа, посадили под домашний арест. Руководству Tut.by «шьют» уклонение от уплаты налогов, но тем временем сайт передает новости в Телеграме и сообщил, в частности, что Протасевич может пройти сразу по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: 130 «Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности», 293 «Ответственность за массовые беспорядки» и 342 «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Каждая из них тянет на срок до 15 лет, но все же не на смерть, скажут рассудительные адвокаты. Рискнет ли кто-то из них за это поручиться?

А тем временем вчера Александр Лукашенко подписал поправки к закону о массовых мероприятиях, согласно которым, среди прочего, журналистам запрещено освещать несогласованные акции в режиме реального времени и  выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

PS Среди многочисленных комментариев к этой грустной новости мы обратили внимание на один, на страничке Энтони Блинкена в Твиттере: "освободите его, пока его не убили". Освободите!

Швейцария и противостояние в Беларуси

Протестное движение в Беларуси началось в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в связи с объвлением итогов президентских выборов и победы Александра Лукашенко. Наша Газета внимательно следит за реакциями на него в Швейцарии. 

Перейти на страницу досье

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 81.87

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Где нужно будет предъявлять Covid-сертификат?

 Федеральный совет определил три сферы, в которых использование будущего документа будет исключено, необязательно или необходимо для обеспечения послаблений.

Всего просмотров: 3,054

Феликс Юсупов: «Люблю выходить из зоны комфорта»

 Объехать все кантоны Швейцарии на велосипедах, заодно собрав деньги на благотворительность – это идея четверых женевских школьников, которую они в настоящий момент претворяют в жизнь. Мы побеседовали с одним из них.

Всего просмотров: 1,310

Фестиваль в парке Бастионов как знак возрождения

 Семь бесплатных концертов в течение трех летних месяцев – меломанам, исстрадавшимся от отсутствия живой музыки, есть, чего ждать.

Всего просмотров: 891
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Журналист в опасности, а Беларусь следует облетать стороной

 Задержание белорусского журналиста Романа Протасевича после оркестровки вынужденной посадки самолета, в котором он находился, вызвало реакцию во всей Европе и в США.

Всего просмотров: 779

Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спад

 По оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.

Всего просмотров: 2,032

О свободе и несвободе

Обсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.

Всего просмотров: 2,609
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top