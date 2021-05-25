Журналист в опасности, а Беларусь следует облетать стороной

В прошлое воскресенье 26-летний журналист Роман Протасевич летел из пункта А (Афины) в пункт В (Вильнюс) самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. Вы о таком журналисте не слышали? Мы тоже, но нашим белорусским знакомым он хорошо известен как бывший главный редактор популярного телеграм-канала Nexta (читается "нехта", что по-белорусски значит «кто-то»), а ныне редактор Telegram-канала с красноречивым названием «Беларусь головного мозга». Знакомые в Беларуси рассказали нам, что Нехта был практически главным источником информации по время протестов летом и после них, когда интернет в стране блокировали. Очевидцы из разных городов присылали на канал видео, фото и свидетельства о пытках, насилии, забастовках на заводах и прочем. Нехту читали все, и в каком-то смысле канал содействовал консолилидации протестующих, потому что только там в одном месте была собрана информация обо всем: куда двинулась колонна протестующих, а куда приехали автозаки с «космонавтами» (милицией в полной защитной экипировке с дубинками).

Разумеется, такое диктатура не прощает. Мы не уверены, можно ли считать телеграм-каналы СМИ, но как бы то ни было все информационные платформы, связанные с Протасевичем, объявлены в Беларуси экстремистскими.

Возвращавшийся из отпуска Протасевич находился целиком и полностью, так сказать, в европейском пространстве и ощущал себя, очевидно, в безопасности. Посещение родной Беларуси - вне границ которой он, как и другие его сограждане, открыто выражающие несогласие с президентом Лукашенко, он живет последнее время – не входило в его планы, однако его опыт в очередной раз показал, что человек предполагает, а уж кто там располагает, это как получится.

В данном случае «расположил» президент Лукашенко. По его личному приказу самолет с Протасевичем на борту совершил экстренную посадку в Минске. Теперь уже точно известно, почему: не потому, что экипаж обратился к властям с просьбой о помощи в связи с сообщением о минировании, полученным от палестинской террористической организации ХАМАС (такова была официальная версия), а наоборот - белорусские диспетчеры связались с экипажем, сообщили ему об угрозе минирования и дали указание сесть в Минске. Якобы озабоченный безопасностью людей, Лукашенко приказал развернуть самолет, а для верности отправил сопровождать его истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.

Как вы уже догадались, никаких мин на борту не оказалось. Через пять часов после вынужденной посадки самолет полетел дальше в Вильнюс, но уже без Романа Протасевича и без его девушки, гражданки России Софьи Сапеги. Совершенно очевидно, что именно ради его задержания и был разыгран весь этот спектакль, достойный сомалийских пиратов, но имевший место не где-то там, в «дикой Африке», а в Европе. По крайней мере, географической.

Можно ли обвинять командира экипажа за согласие на посадку? Нет, конечно, а вдруг бы правда оказалась бомба? А вот почему он согласился продолжить полет без пассажира, обладавшего билетом, вызывает вопросы.

Реакция европейских лидеров, включая МИД Швейцарии, была быстрой и единодушной: возмущение, осуждение, требования разбирательства… Более конкретно, латвийская авиакомпания AirBaltic приостановила полеты над Беларусью, а в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) подано требование начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из организации. На открывшемся вчера саммите ЕС тоже обсуждали этот вопрос, и уже через два часа после начала заседания, то есть с невероятной по бюрократическим меркам скоростью, были приняты решения: признав случившееся «актом государственного терроризма» со стороны правительства Беларуси, закрыть европейское воздушное пространство для белорусских самолетов и потребовать от всех европейских авиалиний облета белорусского воздушного пространства стороной. Уточним, последняя мера касается приблизительно 2000 рейсов еженедельно.

Россия в лице официального представителя МИД России Марии Захаровой назвала реакцию Запада на случившееся в Минске необоснованной, однако генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов выразил, на страницах РБК, недоумения по поводу действий правительства Беларуси и высказал предположение, что авиакомпания Ryanair может предпринять против него юридические действия, а политики в ЕС — принять новые решения в отношении белорусских властей. Как мы видим, предчувствия г-на Кортунова не обманули.

Не все западные СМИ донесли до своих аудиторий зафиксированные одним из пассажиров злополучного самолета слова, произнесенные Протасевичем в момент сообщения о посадке: «Здесь меня ждет смертная казнь». Вероятно, стоит напомнить европейским читателям, что Беларусь – последняя страна в Европе, где смертная казнь не отменена. Оправданы ли опасения нашего коллеги?

С прошлой недели заблокирован крупнейший независимый белорусский информационный сайт Tut.by. В редакцию и домой к некоторым журналистам пришли с обысками –произошло это аккурат в годовщину смерти основателя портала Юрия Зиссера, жену которого, культуролога и преподавателя ВУЗа, посадили под домашний арест. Руководству Tut.by «шьют» уклонение от уплаты налогов, но тем временем сайт передает новости в Телеграме и сообщил, в частности, что Протасевич может пройти сразу по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: 130 «Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности», 293 «Ответственность за массовые беспорядки» и 342 «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Каждая из них тянет на срок – до 15 лет, но все же не на смерть, скажут рассудительные адвокаты. Рискнет ли кто-то из них за это поручиться?

А тем временем вчера Александр Лукашенко подписал поправки к закону о массовых мероприятиях, согласно которым, среди прочего, журналистам запрещено освещать несогласованные акции в режиме реального времени и выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

PS Среди многочисленных комментариев к этой грустной новости мы обратили внимание на один, на страничке Энтони Блинкена в Твиттере: "освободите его, пока его не убили". Освободите!