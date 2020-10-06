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вторник, 6 октября 2020 года   

Швейцария-Беларусь: взгляд со стороны|Suisse-Bélarus: vue de l’extérieur

Автор: Заррина Салимова, Берн, 6. 10. 2020. Просмотров: 98

Работа Антонины Слободчиковой «Насилие», 2020. Фото: NashaGazeta

Художник и преподаватель Бернской школы искусств (HKB) Валериан Мали инициировал и организовал в Берне неделю солидарности с белорусскими деятелями культуры.

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Valerian Maly, artiste et professeur à l’Haute école des arts de Berne (HKB), a initié une semaine de solidarité avec les acteurs culturels du Bélarus.

Президентские выборы в Беларуси завершились почти два месяца назад, и все это время в стране не утихают протесты, за которыми следит, наверное, вся Европа, если не весь мир. Сторону протестующих заняли многие белорусские музыканты, артисты и художники, а их швейцарские коллеги решили их поддержать, проведя в Берне неделю солидарности под названием «L’Œil & Les Oreilles Extérieures», что можно дословно перевести с французского как «внешние глаза и уши», т.е. взгляд извне.

Идея организовать в Берне серию мероприятий в знак поддержки белорусских деятелей культуры пришла в голову живущему и работающему в Швейцарии художнику Валериану Мали, которого, как оказалось, многое связывает с Беларусью. Он рассказал Нашей Газете, что несколько лет назад вместе со своим студенческим театром приехал в Минск на три недели, чтобы реализовать художественный проект с участием швейцарцев и белорусов. Это было яркое, плодотворное и интересное время, запомнившееся художнику, поэтому он решил помочь своим белорусским друзьям. «Я был дома и подумал, что я могу сделать? Я не могу спасти мир, но если я лично вовлечен, то могу сделать хоть что-то», - подчеркнул Валериан. Он связался с кураторами, писателями, книжным магазином и театром в Берне – и в считанные дни акция была готова.

Культурная неделя солидарности началась с прошедшей 26 сентября в бернском театре «Шлахтхаус» (Schlachthaus Theater) акции, в ходе которой швейцарские и белорусские деятели культуры обменялись – «живьем» и онлайн – своими мыслями о происходящем, рассказали о совместном опыте работы и связывающей их дружбе. Кроме того, художники Клара Шиллигер и Валериан Мали испекли черный хлеб с семечками и тмином по рецепту Зои Белохвостик, народной артистки Беларуси, представительницы известной актерской династии и звезды Купаловского театра, уволившейся оттуда вместе с большей частью труппы после отставки директора Павла Латушко, резко раскритиковавшего действия белорусских властей. В начале октября стало известно, что из-за своей гражданской позиции Зоя Белохвостик лишилась также работы в Академии искусств, где она преподавала актерское мастерство.

Задействован в бернской акции и один из главных символов города – собор Мюнстер. 29 сентября Даниэль Глаус и Матиас Вальпен исполнили там 15-минутный концерт «Passacailles fugitives» для колокола и виолончели. Большой колокол главного бернского собора зазвонил в знак солидарности с Беларусью – на это исполнителей вдохновил гродненский православный священник Георгий Рой, который, узнав о жесткости со стороны белорусских силовиков в отношении демонстрантов, решил, что большой колокол Покровского собора в Гродно будет звучать каждый час в дневное время в знак призыва к миру, прекращению насилия, избиений и пыток, а также в знак солидарности с невинно арестованными и выражения сочувствия к раненым. «Пусть раскачивается церковный колокол, а не маховик насилия!», - написал протоиерей на своей странице в Facebook.

Ключевым событием культурной недели стало открытие 1 октября мини-выставки белорусских художников в пространстве Affspace, временно расположенном по адресу Münstergasse 4. На экспозиции представлены снимки белорусского художника, фотографа, писателя и главного редактора журнала pARTisan Артура Клинова из его книги «Минск. Город Солнца». На фотографиях можно увидеть площади, широкие проспекты и перспективы Минска, который был практически почти полностью заново отстроен после войны и должен был стать воплощением социалистических идей в архитектуре. Сегодня изображенные на снимках места являются точками гражданского сопротивления: по проспектам проходят колонны демонстрантов, на улицах формируются «цепи солидарности», а на площадях собираются десятки тысяч протестующих.

Еще одна знаковая работа создана художницей Антониной Слободчиковой и представляет собой листы бумаги, на каждом из которых красным цветом зачеркнуто написанное на разных языках слово «насилие». Белорусский, русский, азербайджанский, французский, немецкий, грузинский, армянский, шведский, бенгальский, маори – язык насилия и сопротивления ему известен во всем мире. Напомним, что именно Слободчикова придумала символы «женского триумвирата», ставшие потом символами белорусских протестов в целом – сердечко, сжатый кулак и знак победы.

Во время вернисажа была организована Zoom-дискуссия с находящимися сейчас в Беларуси куратором Ириной Герасимович и художниками Антониной Слободчиковой, Михаилом Гулиным и Артуром Клиновым. В ходе онлайн-разговора Клинов заметил, что богатая на яркие образы белорусская «революция» – одна самых красивых и креативных. В частности, он обратил внимание на два визуальных полюса, противопоставив с ног до головы одетых в черную спецформу силовиков с дубинками и протестующих против насилия женщин в белых платьях и с цветами в руках, а также сравнив официальный красно-зеленый флаг советских времен, в народе прозванный «закат на болоте», и бело-красно-белый стяг манифестантов.

В конце онлайн-разговора один из бернских гостей выставки спросил, чем швейцарцы могут помочь белорусам. После небольшой паузы слово взяла Антонина Слободчикова. «Как можно помочь людям, которые находятся в заложниках у маньяка? Все говорят, что все зависит от нас, что мы должны справиться сами. Я тоже так считаю», - сказала она, отметив при этом важность моральной поддержки и подобных акций солидарности. Вернисаж завершился виртуальным чоканьем. Среди угощений был и хлеб, испеченный по рецепту Зои Белохвостик бернской пекарней Bread à Porter. Выставка в пространстве Affspace продлится до 10 октября. Часы работы: с 17.00 до 19.00 (вторник-пятница); с 11.00 до 16.00 (суббота-воскресенье).

В неделе солидарности также принимает участие расположенный у бернской Часовой башни книжный магазин Zum Zytglogge, где можно приобрести белорусские журналы и книги – как на языке оригинала, так и переводные. Вырученные средства пойдут на поддержку культурных проектов в Беларуси.

Добавим, что 3 октября на привокзальной площади в Берне прошла организованная белорусско-швейцарской ассоциацией Razam акция солидарности с политзаключенными и задержанными на мирных манифестациях в Беларуси.

 

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